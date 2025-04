La marca top de lencería del mundo abrirá un mega local en shopping porteño

La inauguración de la tienda será durante el último trimestre de 2025

El shopping Alto Palermo anunció un acuerdo con la reconocida marca internacional, Victoria´s Secret que por primera vez abre una tienda de surtido completo, en formato flagship, en Argentina. La marca ya tiene un local en el país, prevé abrir otro y este sería el tercero, con la propuesta más completa.

La inauguración de la tienda será durante el último trimestre de 2025 y contará con todos los productos de la marca: desde la línea de lencería hasta Victoria’s Secret Beauty (que incluye fragancias, aromas y mist populares). También, se venderá toda la línea de ropa, algo que faltaba en el local que tiene en Unicenter.

Se venderá toda la línea de ropa en el nuevo local del Alto Palermo

El local estará ubicado en el primer piso del shopping con más de 400 metros cuadrados y espera estar listo durante el último trimestre de 2025. La elección de la temporada de fiestas para la apertura responde a la expectativa de captar un mayor flujo de consumidores, atraídos por la demanda típica de fin de año.

La primera tienda de surtido completo en Argentina, contará con bras, panties y ropa de dormir junto a una multitud de colecciones que incluyen Dream Angels, Very Sexy, Body by Victoria, T-Shirt, entre otros. Además, ofrecerá servicio “the bra fitting” realizado por especialistas para que cada clienta consiga la prenda más apropiada. El servicio será gratis y sin cita previa.

“Esta apertura es un gran desafío para nosotros ya que es una marca icónica reconocida a nivel mundial y los clientes están muy entusiasmados en poder encontrarla en el país. Trabajamos mucho con el equipo para que este gran hito suceda en Alto Palermo, un shopping en constante crecimiento y desafío de transformación para que las personas tengan la mejor experiencia”, dijo Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo.

Desde el centro comercial afirmaron también que esta nueva apertura forma parte de un proceso de transformación que el equipo del shopping viene trabajando con el foco puesto en seguir acompañando a los clientes y brindándoles la mejor experiencia, con espacios innovadores, marcas integrales y servicios que mejoren el día a día de las personas.

Victoria‘s Secret está llevando a cabo un plan de expansión por América Latina

“Liderar la transformación de nuestros 15 centros comerciales es un compromiso que en Grupo IRSA asumimos con una visión clara: ofrecer experiencias únicas a través del mejor mix de marcas y propuestas. Alto Palermo es un emblema de ese proceso, y la llegada del primer flagship store de Victoria’s Secret al país marca un hito que nos entusiasma profundamente. No tenemos dudas de que será un gran éxito y una propuesta que el público va a recibir con mucho interés y emoción”, afirmó Gastón Manganiello, Head of Marketing & Growth de Grupo IRSA.

Por su parte, Victoria‘s Secret está llevando a cabo un plan de expansión por América Latina que ya cuenta con más de 1.400 tiendas alrededor del mundo.

La marca quedó en el centro de la escena meses atrás, luego de abrir su primer local en Unicenter, por los elevados precios en comparación a Chile y EEUU, con diferencias de hasta 350%.

La firma desembarcó en la Argentina luego de casi 6 años. Bajo la gestión del Grupo David había anunciado su llegada en 2019, pero la pandemia y las condiciones macroeconómicas pospusieron su apertura.

Fundada en 1977 en San Francisco, Victoria’s Secret se consolidó como una de las marcas de lencería más reconocidas a nivel global, no solo por su propuesta de productos, sino también por sus campañas publicitarias, desfiles y figuras emblemáticas.

Con una estrategia de reposicionamiento en los últimos años, la compañía amplió su oferta hacia una mirada más inclusiva y diversa, incorporando nuevos talles, estilos y líneas de productos para captar a un público más amplio.