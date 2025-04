Londres pierde 8 millonarios al día desde 2014, un éxodo que golpea su economía

El debilitamiento del atractivo financiero de Londres reconfigura el mapa global de grandes fortunas (REUTERS/Claudia Greco)

Durante más de una década, Londres experimentó una disminución constante de su población más adinerada, como resultado de un entorno económico que, lejos de incentivar la permanencia, impulsó la emigración de patrimonios elevados.

Según cifras presentadas por Paris Match y basadas en un estudio de New World Wealth elaborado para Henley & Partners y el diario The Standard, la capital británica perdió cerca de 30.000 millonarios entre 2014 y 2023. Esa cifra representa un 12 % de los residentes más ricos, lo que evidencia un fenómeno estructural y no circunstancial.

La tendencia, lejos de estabilizarse, se intensificó en los últimos 12 meses, cuando alrededor de 11.000 millonarios abandonaron la ciudad. De acuerdo con el mismo informe, esto equivale a una media de ocho salidas diarias desde 2014.

Aunque otras grandes ciudades también enfrentan movimientos migratorios de este tipo, únicamente Moscú, afectada por las sanciones internacionales impuestas tras la invasión rusa a Ucrania, registró una pérdida proporcional mayor de individuos de alto poder adquisitivo.

Unos 30.000 individuos con patrimonios millonarios cambiaron de residencia en apenas una década, provocando un desequilibrio en la estructura impositiva del país (REUTERS/Toby Melville)

Factores vinculados a decisiones políticas y a la volatilidad económica

Entre las razones mencionadas para explicar esta migración de grandes capitales, destacan factores como la incertidumbre generada por el referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la depreciación de la libra esterlina y el endurecimiento del régimen fiscal para quienes residen en el país, pero declaran su domicilio fiscal en el extranjero.

Paris Match detalló que estas condiciones afectaron la percepción de estabilidad y atractivo de Londres como centro financiero global.

La misma fuente subraya que tanto los gobiernos conservadores como los laboristas promovieron aumentos de impuestos que influyeron en la decisión de numerosos contribuyentes con grandes patrimonios de trasladarse a jurisdicciones más favorables, como París, Dubái, Singapur o Frankfurt.

Unión Europea y Reino Unido: El quiebre institucional con Bruselas derivó en un clima de inestabilidad que impactó directamente en las decisiones patrimoniales de los sectores más ricos (Olivier Hoslet/Pool vía REUTERS)

Pérdidas fiscales de gran escala para el erario británico

Uno de los aspectos más alarmantes del fenómeno se vincula con sus implicaciones en términos de recaudación tributaria.

Según datos difundidos por Paris Match, cada uno de los millonarios que se marchó solía aportar al fisco una media anual de 393.957 libras esterlinas en impuestos sobre la renta. En términos comparativos, ese monto equivale a lo que tributan 49 ciudadanos promedio.

Este éxodo supone un impacto potencial en las finanzas públicas equivalente a la pérdida de la contribución fiscal de 1.47 millones de personas, cifra similar a la suma de las poblaciones de Cardiff, Edimburgo y Belfast.

La merma en la base tributaria plantea desafíos serios para la sostenibilidad del gasto público en servicios esenciales, especialmente en un contexto económico presionado por la inflación y el incremento del coste energético.

La salida masiva de contribuyentes de alto nivel representa un vacío equivalente al aporte de más de un millón de ciudadanos medio (REUTERS/Dado Ruvic)

Voces críticas en el ámbito político y económico

Desde distintos sectores conservadores se alzaron voces que responsabilizan a la administración del actual primer ministro, Keir Starmer, por generar un clima que desalienta la inversión y el desarrollo de riqueza dentro del país.

Alessandro Georgiou, portavoz de los conservadores en el Ayuntamiento de Londres, expresó que “la tasa al empleo y el presupuesto desastroso de los laboristas hicieron colapsar la economía y ahora están empujando a los creadores de riqueza a abandonar el país”, según retoma Paris Match. En esa misma línea, cuestionó que se impongan “medidas punitivas que buscan tratarlos como vacas lecheras”.

Por su parte, Maxwell Marlow, director del Adam Smith Institute, alertó sobre el deterioro del entorno económico británico. En declaraciones citadas por el mismo medio, afirmó que el país ya enfrentaba desafíos por el alza de los costos energéticos y la ralentización de la productividad, por lo que el actual contexto podría convertirse en un “ejemplo de declive económico auto-infligido”.

El actual jefe de gobierno enfrenta críticas por parte de la oposición conservadora, que lo acusa de acentuar la presión tributaria sobre los sectores productivos (Carl Court/Pool via REUTERS)

Nombres destacados que protagonizaron la salida

Entre las figuras que se apartaron del entorno londinense en estos años, se encuentran personajes conocidos del ámbito financiero y empresarial, como Nassef Sawiris, considerado el hombre más rico de Egipto; Lakshmi Mittal, magnate internacional del acero; y Christian Angermayer, inversor alemán en criptomonedas.

El medio destaca que sus salidas no solo reflejan decisiones individuales, sino también una señal clara del cambio en las dinámicas de atracción de capital de la ciudad.

Tal como expuso Paris Match, la persistencia de esta fuga de capital humano y financiero representa un desafío estratégico para el Reino Unido.