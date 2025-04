El BCRA vendió USD 400 millones por la fuerte demanda de los importadores a la espera de un nuevo régimen cambiario

El acuerdo con el FMI aliviará la escasez de divisas en las reservas.

El monto operado en el mercado mayorista triplicó lo operado el jueves y alcanzó los USD 859,3 millones, con ventas a manos del Banco Central por USD 398 millones (46,3% de la oferta), el monto más alto desde el 17 de marzo.

A lo largo de la semana el saldo vendedor del BCRA en la plaza cambiaria alcanzó los USD 720 millones, con ventas en las cinco sesiones operativas. Asimismo, amplió a USD 708 millones el saldo negativo en lo que va de abril.

Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, explicó que una “demanda muy activa en el segmento mayorista del dólar y monto significativo de operaciones anticipan fuertes ventas del BCRA en la fecha. El volumen operado hoy en el segmento mayorista es el más elevado desde el 14 de marzo pasado”.

Fuentes del mercado indicaron a Infobae que el fuerte volumen operado y las consecuentes ventas del Banco Central se debieron al incremento de la demanda de empresas importadoras. El Central efectuó ventas en el segmento de contado en 17 de las últimas 18 ruedas operativas.

Las reservas brutas crecieron en USD 14 millones a USD 24.726 millones, tras haber alcanzado el martes el stock más bajo desde el 22 de enero de 2024. En la semana estos activos disminuyeron en 393 millones de dólares.

La suba del yuan (+0,3%) y del oro (+2,1%) en el día compensaron el efecto negativo de las ventas oficiales por USD 62 millones de la jornada previa. Las fuertes ventas de hoy se reflejarán en el cómputo de reservas del lunes.

Desde que Javier Milei llegó al Gobierno, las compras netas ejecutadas por el Banco Central en la plaza de contado ascienden a unos 22.690 millones de dólares. Asimismo, las reservas brutas marcaron en el mismo plazo un ascenso de USD 3.518 millones o un 16,6%, desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre de 2023, limitadas en este caso por pagos de deuda en moneda extranjera, entre otros conceptos.

Se espera que que el FMI (Fondo Monetario Internacional) aprobará el acuerdo con la Argentina por USD 20.000 millones, haciendo un desembolso inicial entre USD 10.000 millones y USD 12.000 millones. Esto permitiría que las reservas netas vuelvan a estar en terreno positivo por una cifra entre USD 3.000 y USD 5.000 millones según estimaciones de analistas.

“En el corto plazo se estima estabilidad de parte del Gobierno, aunque persisten temores de una eventual devaluación por mandato del FMI. La brecha se sostiene entre el 20% y 26% en un contexto volátil. Nosotros no esperamos ajuste cambiario”, afirmó Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital.

“Debido a la incertidumbre de si habrá o no devaluación post FMI, la demanda de cobertura en dólares sufrió un repunte temporal. Cuando se conozca la noticia de que no va haber devaluación -el Gobierno no puede dar marcha atrás con su política económica-, el BCRA volverá a comprar reservas, además que se va acelerar la liquidación del campo, que va hacer pesar el fin del recorte de las retenciones y del dólar blend. A esto sumemos que a pesar de la caída del petróleo, el sector energético aportará USD 8.000 millones a la balanza comercial", agregó Morales.

“La renovada presión vendedora externa afecta negativamente los activos domésticos, más allá de la positiva expectativa que despierta la inminente aprobación del acuerdo por parte del Directorio del FMI y la visita en especial en estos momentos del secretario del Tesoro de EEUU”, comentó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El BCRA dio cuenta de que el 8 de abril, los depósitos privados en dólares cedieron USD 68 millones, a 29.141 millones de dólares.

En 2025 los depósitos en moneda extranjera en efectivo exhiben una baja de USD 2.199 millones o 7%, desde los USD 31.340 millones del 30 de diciembre, mientras que ceden USD 5.437 millones o un 15,7% desde el récord de USD 34.578 millones del 31 de octubre de 2024.

El BCRA y el Banco Popular de China acordaron renovar el total del tramo activado del acuerdo bilateral de swap de 35 mil millones de yuanes (USD 5.000 millones) por un plazo adicional de doce meses.

“La activación de este tramo, que se inició en 2023 y debía comenzar a reducirse gradualmente a partir de junio 2025, seguirá manteniéndose a disposición del BCRA, en su totalidad, hasta mediados de 2026, permitiendo al BCRA reducir los riesgos en su transición hacia un régimen monetario y cambiario consistente y sostenible, en un contexto internacional desafiante para los flujos de capitales externos”, explicó la autoridad monetaria argentina a través de un comunicado.