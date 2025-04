El Gobierno completó la reglamentación para simplificar la llegada al país de nuevos proveedores de internet y otros servicios satelitales

El Gobierno oficializó la actualización de la reglamentación y simplificación de los requisitos para las empresas que deseen prestar servicios satelitales

El Gobierno oficializó la actualización de la reglamentación y simplificación de los requisitos para las empresas que deseen prestar servicios satelitales en la Argentina. Starlink, de Space X, la empresa de Elon Musk, ya se comercializa en el país, y, como adelantó esta semana Infobae, a fin de año quedará comenzará a funcionar Project Kuiper, de Amazon, que venderá Directv a nivel local y en la región.

Las medidas fueron plasmadas a través de la Resolución 58/2025 que publicó la semana pasada la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en el Boletín Oficial.

“Con el objeto de simplificar, optimizar y brindar transparencia a los procedimientos administrativos asociados a la provisión de facilidades satelitales y a la prestación de servicios satelitales, se considera necesario adecuar y unificar el texto de la Parte I denominada Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales, referida a la Provisión de facilidades satelitales por los satélites geoestacionarios en el servicio Fijo y de Radiodifusión por Satélite”, dice la norma.

Con el nuevo reglamento se unifica el procedimiento para la registración tanto de los satélites geoestacionarios (orbitan a más de 35.000 kilómetros sobre la línea del Ecuador como son Arsat I y II) como los no geoestacionarios (órbita baja), que son los que proveen servicios como los de Starlink y Project Kuiper.

Starlink, de Elon Musk, comenzó a funcionar en Argentina en 2024 (Franco Fafasuli)

La nueva normativa contempla la provisión de facilidades satelitales para los sistemas no geoestacionarios. Los sistemas geoestacionarios ya ofrecían la provisión de facilidades satelitales. Este régimen no estaba reglamentado para sistemas no geoestacionarios.

“Contar con un mercado de facilidades satelitales más amplio, puede facilitar a los Licenciatarios TIC el acceso a sus redes”, explicaron fuentes oficiales.

Con la nueva reglamentación se cobrará un arancel fijo anual, lo que dará previsibilidad a las empresas para enfrentar costos (antes dependía de los ingresos de las empresas por los contratos celebrados).

El Poder Ejecutivo podrá requerir a las empresas que se registren que tengan acuerdos de reciprocidad con Argentina. Esto quiere decir que se les pueden exigir el requisito de que las firmas locales puedan operar en ese país.

Amazon, el próximo

Amazon confirmó que mañana comenzará el despliegue a gran escala de los satélites de Project Kuiper, el sistema de conectividad satelital que desarrolló para brindar internet inalámbrica de alta velocidad y baja latencia a regiones sin cobertura tradicional.

El servicio será provisto en Sudamérica a través de una alianza con Vrio Corp, empresa matriz de Directv Latin America y Sky Brasil, que operará en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú y Uruguay.

Elon Musk redujo el precio del Kit Mini de Starlink en el país, apuntando a mejorar la conectividad en zonas rurales sin cobertura tradicional (Archvo DEF)

“El servicio de internet satelital de Project Kuiper será ofrecido por Directv a fin de año en Argentina y Chile. También podría estar disponible en Uruguay. Se estima que el servicio esté activo en el país a principios de diciembre”, destacaron a este medio desde la filial local de la empresa.

Por su parte, Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, ha reducido el precio de uno de sus planes más populares en Argentina. El plan Kit Mini para usuarios residenciales en áreas seleccionadas, que originalmente costaba 249.000 pesos argentinos, ahora se ofrece a 189.000 pesos.

Este plan está diseñado para ofrecer una conexión rápida y confiable en zonas donde las opciones de internet convencionales son limitadas o inexistentes. Con el Kit Mini, los usuarios pueden acceder a una conexión gracias a la red de satélites de Starlink, lo que permite navegar por la web, ver contenido streaming y realizar videollamadas sin interrupciones, incluso en lugares remotos.

A diferencia de los sistemas tradicionales que utilizan satélites geoestacionarios ubicados a más de 35.000 kilómetros de la Tierra, los satélites de Starlink operan a una altitud mucho menor, entre 340 y 1.200 kilómetros, lo que mejora significativamente la velocidad de transmisión y reduce el tiempo de respuesta de la red.

“Contar con un mercado de facilidades satelitales más amplio, puede facilitar a los Licenciatarios TIC el acceso a sus redes”

Para conectarse a este sistema, los usuarios deben contar con un kit que incluye una antena parabólica, un router WiFi y los cables correspondientes. La antena se orienta automáticamente hacia el cielo para conectarse con los satélites más cercanos, y transmite la señal al router, que distribuye la conexión a los dispositivos del usuario.

La red de Starlink está compuesta por miles de satélites en constante movimiento que forman una malla alrededor del planeta. A medida que un satélite se aleja del área de cobertura, otro toma su lugar, asegurando una conexión continua. La señal se transmite desde una estación terrestre al satélite, luego baja hasta la antena del usuario, completando el ciclo de conexión.

Este sistema permite que Starlink ofrezca internet en regiones rurales, remotas o donde la infraestructura terrestre es limitada o inexistente.