Carlos Melconian: “Milei pasó de cerrar el Banco Central a capitalizarlo”

El economista Carlos Melconian analizó el desempeño de la política económica implementada por el Gobierno nacional y destacó algunas de sus decisiones a las que consideró contradictorias con lo que llamó “el relato”. En una entrevista con el periodista Luis Novaresio en A24 indicó que “Milei pasó de cerrar el Banco Central a capitalizarlo”.

De todas formas, según su mirada, sigue habiendo claridad en algunos aspectos respecto a los pasos a seguir. “Hay un relato, opuesto al anterior, pero hay un relato, como va haber cuando se firme el acuerdo con el Fondo Monetario. Se va a profundizar el relato”, comentó.

En lo que no hay claridad para Melconian ese en el concepto de dolarización, que según su análisis quedó muy lejos de ser viable. “Se está pidiendo para ganar en tranquilidad que se descarte formalmente la dolarización, pero el Gobierno no lo va a hacer. El éxito de este programa económico, si algún día lo tuviese, es la vuelta a la aceptabilidad del peso”, opinó.

Durante la entrevista, Melconian se refirió a la posibilidad de que se libere el cepo cambiario y el Gobierno deje de lado el crawling peg del 1% mensual. “Si hoy se suelta el tipo de cambio, entramos en otra fantasía. Estás re contra lleno de pesos”, subrayó. Para justificar su análisis, sostuvo que cuando un exportador liquida los dólares de sus ventas al exterior, se emiten pesos y esos pesos van al mercado.

Además, agregó: “Si yo quiero comprar dólares, tiene que haber alguien que los venda. El vendedor se queda con mis pesos y esto se da en un proceso de suba de precios. Hay más compradores que vendedores de dólares y empieza a aumentar el precio”.

“También está el discurso de que hace siete meses que no se emite”, sumó. Lo positivo a su entender es que se emite por razones virtuosas, no viciosas. “No se hace por déficit fiscal, por un plan platita para ganar votos. Se emite porque el Banco Central, cuando compra dólares, emite”, explicó.

Aún así, cuestionó el discurso de la “no emisión” de pesos. “Eso de hacerse el guapo, de que no emitimos y que no hay pesos... no jodan con eso, porque no es así”, enfatizó, con su habitual estilo.

La versión del Gobierno sobre el cepo

El Gobierno explicó que la concreción del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no implicará un levantamiento inmediato del cepo cambiario pero reiteró cuáles son las condiciones que espera que se cumplan antes de liberar ese tipo de restricciones.

“Todo el mundo sabe que el programa con el FMI no implica inmediatamente el levantamiento del cepo en su totalidad al otro día de la firma del acuerdo. El presidente explicó las condiciones que se tienen que dar, una de las patas es resolver la hoja de balance del Banco Central”, dijo este jueves el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.

Esta semana el director del Banco Central Federico Furiase, quien además es asesor del ministro de Economía Luis Caputo, explicó que más allá del tamaño del desembolso que llegue desde el FMI todavía siguen vigentes esas tres condiciones. “La primera es que el Banco Central tenga más reservas, capitalizar al Banco Central, es lo que se va a hacer en esta operatoria con el Fondo”, dijo.

En segundo lugar mencionó al desequilibrio monetario. “Técnicamente, que la base monetaria que hoy son 30 billones de pesos converja a la base amplia que son 47,7 billones de pesos. Es una medida que nosotros monitoreamos para ver cómo está el desequilibrio monetario heredado, (algo en lo) que se avanzó muy fuertemente pero todavía queda un recorrido por hacer”, explicó en una entrevista con A24.

Y por último, concluyó como tercer elemento que la inflación converja al nuevo nivel del crawl (devaluación administrada) y del tipo de cambio oficial más la inflación de Estados Unidos. “Esas son tres variables que nosotros miramos todo el tiempo para analizar si estamos seguros, si se puede salir del cepo sin generar ningún tipo de tensión”, aseguró Furiase.