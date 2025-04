María Migliore destacó la importancia de la baja de la pobreza, pero advirtió sobre los desafíos estructurales

Columna de Maria Migliore en Infobae en Vivo

María Migliore, politóloga y ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, compartió en Infobae en Vivo su análisis sobre la reciente baja en las cifras de pobreza en Argentina. A pesar de considerar la noticia como positiva, subrayó que no hay motivo para celebrar mientras los problemas estructurales persistan. Migliore insistió en que las cifras estadísticas no siempre reflejan la realidad diaria de la población que sigue sufriendo las consecuencias de un sistema desigual. “Aunque es una buena noticia, el 28,1% de pobreza significa que hay 18 millones de personas bajo la línea de pobreza”, afirmó.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En este contexto, Migliore profundizó sobre los diversos factores que afectan la pobreza en Argentina, incluyendo las políticas económicas y sociales necesarias para abordar las desigualdades persistentes.

Durante la conversación, Migliore destacó que aunque las cifras reflejan una disminución en la pobreza, el impacto en la vida diaria de los argentinos sigue siendo significativo. La ex ministra hizo referencia al hecho de que más de la mitad de los niños en el país, alrededor del 52,7%, viven en condiciones de pobreza, lo cual afecta profundamente sus oportunidades de futuro. “Es una injusticia total que simplemente el lugar donde naciste determine y condicione tu futuro”, indicó. Además, Migliore argumentó que la inflación sigue siendo un enemigo crucial en la lucha contra la pobreza. Con una política económica más sensible, la reducción de la inflación podría beneficiar especialmente a las personas más desfavorecidas.

María Migliore también señaló que la medición de pobreza por ingreso es altamente sensible a la inflación y debe ser vista solo como un aspecto de una fotografía más amplia de la situación económica del país. La pobreza estructural, que afecta a un porcentaje significativo de la población, no puede ser erradicada únicamente con mejoras económicas superficiales. “Se necesita una inversión pública significativa y políticas gubernamentales integrales para abordar estos problemas”, afirmó Migliore. Señaló que, a pesar de algunos avances, áreas del país como las provincias del norte continúan enfrentando tasas alarmante de pobreza.

Ayer, el Indec informó una significativa caída de la tasa de pobreza en el segundo semestre de 2024. La pobreza afectó al 38,1% de la población. El indicador oficial mostró una considerable caída en comparación con el 52,9% que había registrado en el primer semestre de 2024, influido por la aceleración de precios de esa primera mitad del año y también una caída respecto al 41,7% que había marcado el organismo estadístico para el cierre de 2023.

En su análisis, Migliore sugirió que las políticas sociales deben ser reevaluadas y mejor implementadas. Destacó la importancia de abordar la cuestión de la desigualdad de manera directa, señalando que no basta con implementar políticas que simplemente mantengan el status quo. “Es crucial que las políticas del gobierno nacional no solo sean reactivas, sino proactivas en el desarrollo de oportunidades económicas y en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”, comentó.

Infobae en Vivo ofrece un espacio para discutir estos temas urgentes. Según Migliore, separar las políticas sociales es esencial: “La política alimentaria y la infraestructura urbana son dos áreas completamente diferentes que deben ser tratadas de manera independiente”, enfatizó. Además, sugirió que algunas políticas, especialmente aquellas que benefician a los menores de edad, deben ser responsabilidad del estado nacional.

María Migliore también abordó la necesidad de una distribución más equitativa de los recursos y el fortalecimiento de las políticas que permitan un crecimiento económico sostenible. Identificó que muchas de las políticas existentes deben ser ajustadas para servir mejor a las poblaciones vulnerables, incluyendo a los niños y a los trabajadores informales que constituyen una gran parte de la economía argentina.

“Reconocer que el punto de partida de un niño en el barrio 11-14 es radicalmente diferente al de otros no es solo entender la Argentina, sino también implementar el cambio necesario”, subrayó Migliore, sugiriendo que las inversiones deben ser dirigidas para corregir estas disparidades de manera efectiva.

María Migliore concluyó su intervención en Infobae en Vivo subrayando la importancia de la voluntad política para efectuar cambios tangibles. “Sin voluntad política, estos problemas no se resolverán”, advirtió. Abogó por políticas que no solo disminuyan la inflación sino que también aborden las necesidades más profundas de las comunidades argentinas, sugiriendo que la baja en la pobreza observada solo es el principio de un camino mucho más largo.

En resumen, el análisis de María Migliore ofreció una perspectiva crítica pero esperanzadora sobre los desafíos que enfrenta Argentina para reducir la pobreza y promover un desarrollo social y económico más equitativo. Sus comentarios destacaron la complejidad de los problemas actuales y la necesidad de una acción coordinada a nivel gubernamental y social para abordar estos desafíos de manera integral y efectiva.

