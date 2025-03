Según Claudio Loser, el FMI exigirá condiciones cambiarias y monetarias al Gobierno

El exfuncionario del FMI estimó que el primer desembolso podría alcanzar los USD 5.000 millones, pero advirtió que no será de libre disponibilidad

Claudio Loser, economista argentino y exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), dio su visión sobre las negociaciones entre el Gobierno argentino y el organismo multilateral. Lo hizo en una entrevista emitida este jueves en el programa Infobae en Vivo, pocos días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmara que el nuevo acuerdo con el FMI implicará un desembolso total de USD 20.000 millones.

“Caputo está siendo un poco liberal, o libertario, en su interpretación de cómo va a venir el dinero”, sostuvo Loser. Y aclaró que, según su experiencia, no habrá disponibilidad libre de fondos como sugirió el ministro. “El Fondo no va a permitir que se gasten estos dólares. Van a entrar de a poco”, dijo.

A lo largo de la entrevista, Loser brindó una estimación concreta sobre el posible esquema de desembolsos. “Creo que van a ser 20 mil millones, de los cuales más o menos la mitad van a ser para repagar obligaciones en 2026, 2027 y principios del 2028. Yo digo 10 mil millones. El resto va a ser como se da normalmente la plata en el Fondo: entra cada tres meses. Yo no creo que sean rápidamente desembolsables. Quizás el primer tramo sea, y acá estoy especulando, 5 mil millones. Después, a los tres meses serán mil, mil quinientos, y así durante 2025 y 2026″.

Consultado por el comportamiento del ministro Caputo, quien adelantó datos sobre el entendimiento antes de su oficialización, Loser consideró que eso no se ajusta a las prácticas habituales del organismo. “Con el Fondo eso está mal, en el sentido de que hasta que no lo apruebe la Junta Directiva no hay acuerdo. El hecho de que hubo una reunión informal ayuda, y él puede decir ‘esto es lo que se quiere presentar’, pero no puede decir ‘esto ya está acordado’”.

El economista aclaró que, si bien el FMI podría incomodarse con esa actitud, no necesariamente habrá consecuencias. “En el Fondo van a decir ‘¿por qué está divulgando eso?’, pero no creo que le vayan a hacer tanto lío. Él lo está tratando de usar para calmar. Lo que pasa es que su interpretación de que esto es de libre disponibilidad para mí es el grave error”.

Loser se refirió también a los antecedentes que pesan sobre el organismo a la hora de definir un nuevo acuerdo. “El Fondo se quemó con Macri y también en términos de desembolsar demasiado y dejar que se gastaran el dinero. Hubo un análisis interno del Fondo sobre los programas de Macri y Fernández. Entonces van a decir: ‘de a poquito, porque creemos que están haciendo las cosas bien, pero no vamos a dejar que se gasten estos dólares’”.

En cuanto a las condicionalidades, sostuvo que son inevitables. “El Fondo va a poner condicionalidades sobre cómo hay que manejar la política cambiaria y monetaria de la Argentina. Eso es ineludible”, aseguró. Aunque matizó: “No voy a decir que es ineludible, pero tiene que haber un entendimiento. Ahora, yo creo que le van a dar margen respecto del cepo. A pesar de que puede ser bueno sacarlo, y a pesar de que yo soy flotador, creo que el Fondo le va a dar ese margen a la Argentina”.

Aclaró que los detalles no están definidos: “Pueden pasar dos cosas: o el Gobierno hace algo con el tipo de cambio ahora, en el momento de la aprobación, o van a dejar el lenguaje muy vago. A lo mejor dicen ‘el cepo para fin de año’, pero respecto del tipo de cambio van a tener mucho cuidado de no dar fechas para hacer cosas”.

Al ser consultado por la estructura del programa, el exfuncionario del FMI fue contundente: “Esos desembolsos están condicionados totalmente. Esto es como funciona el Fondo”. Agregó que cada revisión implica la evaluación de criterios cualitativos y cuantitativos. “Si no cumplen con las reservas, se para el programa hasta tanto el Fondo diga ‘te perdono esta vez’ y te doy un waiver, que se llama Argentina Waiver”.

“Esto es un certificado de buena conducta”, dijo Loser sobre el acuerdo que permitiría sumar apoyo del Banco Mundial, el BID y China

“No hay acuerdos con el Fondo Monetario que no tengan condiciones cualitativas y cuantitativas. Podrán ser más laxas o menos laxas, pero siempre va a haber condiciones”, insistió.

Respecto al rol político dentro del organismo, Loser opinó que existe una dimensión que influye. “En la reunión informal, seguro que lo han dicho y en la reunión formal estoy seguro también que hay directores que lo van a decir. No me sorprendería que los alemanes y algunos europeos digan una cosa así”, en alusión a posibles reparos a que el FMI apoye políticamente a un gobierno que podría beneficiarse en elecciones. “Estados Unidos es importante, pero no decisivo. No hacen falta más de 51% del voto”, aclaró.

También se refirió al impacto que puede tener un acuerdo exitoso con el Fondo: “Esto es un certificado de buena conducta y eso va a permitir que vaya al Banco Mundial, al BID, e incluso los chinos están esperando que haya un programa con el Fondo”.

Al analizar las condiciones internas del país, el economista sostuvo que el FMI no pedirá más ajuste que el que ya está en marcha. “El Fondo no le va a pedir más de lo que está haciendo el Gobierno en la parte fiscal y monetaria. Puede haber algunos detalles. Lo único que nadie sabe es la parte del sistema cambiario”, explicó. “El programa del Fondo no es condicionante como era históricamente. Acá el Gobierno quiere hacer y el Fondo lo apoya”.

Sobre el régimen cambiario, reconoció que es uno de los puntos más sensibles. “Me preocupa bastante que Argentina entre en un proceso de atraso cambiario. Creo que pueden manejar la política monetaria para que esto se ajuste. Yo soy flotador —si no es que floto en el agua—, pero me gusta que flote el tipo de cambio”.

En ese sentido, consideró que “la Argentina es competitiva en sus exportaciones importantes, el capital humano también. Pero yo preferiría un tipo de cambio 20% más depreciado de lo que está ahora”.

Aunque planteó su preocupación, consideró que no se requiere una devaluación inmediata. “Hay que ver que la inflación baje un poco más. Es importante que la política monetaria funcione. Pero esto es arte, no es ciencia”, afirmó.

Al cierre de la entrevista, reflexionó sobre la disposición del Fondo frente al primer desembolso: “Pareciera que el Fondo le va a decir ‘no te gastes mi dinero’. Eso es seguro. Le va a decir ‘tenés que acumular reservas’. Ahí no hay libre disponibilidad para la Argentina, como dijo el ministro”.

Finalmente, aclaró que, aunque es posible que el FMI actúe de forma extraordinaria, es poco probable. “Podría haber una decisión distinta, una cosa que nunca haya hecho el Fondo antes. Pero hubo críticas muy serias, internas, sobre el programa de Macri. Los directores no van a querer dar excepciones que se dieron en forma errónea en ese gobierno. Esa es mi visión”..