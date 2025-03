RIGI: hay proyectos por más de USD 12.000 millones interesados ​​en el régimen de inversiones de Milei

El proyecto Vaca Muerta Sur , aprobado por el Gobierno, busca duplicar las exportaciones de crudo en los próximos dos años

El interés por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya concentra proyectos que, en conjunto, superan los USD 12.000 millones . Las iniciativas provienen de empresas locales y extranjeras, y se orientan principalmente a los sectores de energía en Vaca Muerta y minería, que representan más del 90% del total comprometido.

El mecanismo, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, apunta a canalizar inversiones de largo plazo con impacto exportador, en un contexto de ajuste fiscal y necesidad de generación de divisas. Las empresas extranjeras observan con interés el rumbo económico del país. Si bien se multiplican las consultas a grandes estudios jurídicos sobre las condiciones para instalar negocios, aún no se concretaron decisiones de inversión significativas.

La minera Rio Tinto planea invertir USD 2.700 millones para ampliar su producción de litio en Salta

En el sector privado coinciden en que hay dos factores centrales que deben resolverse para que el respaldo a Milei se traduzca en ingreso de capitales: la eliminación del cepo cambiario —incluyendo sus condiciones— y el resultado de las elecciones legislativas de 2025.

Desde la reglamentación del RIGI el 22 de octubre pasado, al menos nueve proyectos presentaron formalmente su solicitud de ingreso, mientras que otro, impulsado por el Grupo Techint, anunció su intención de adherirse aunque aún no inició el trámite.

A continuación, el detalle de cada uno de ellos:

YPF Luz : el parque solar El Quemado , ubicado en la provincia de Mendoza, fue el primer proyecto aprobado en el marco del régimen. Se trata de una inversión de USD 211 millones destinados a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes fotovoltaicas.

Posco Argentina : la empresa minera de origen surcoreano presentó un plan de USD 1.000 millones para desarrollar una nueva etapa de extracción de litio en la provincia de Salta. El objetivo es abastecer la creciente demanda de baterías eléctricas a nivel global.

Galán Lithium : solicitó formalmente el ingreso al RIGI para expandir su proyecto Hombre Muerto Oeste en Catamarca. La inversión alcanza los USD 200 millones , y contempla la producción de cloruro de litio que luego será procesada para obtener carbonato de litio grado batería .

Minas Argentinas SA (Grupo AISA) : presentó una iniciativa para reactivar y ampliar la explotación de oro en la mina Gualcamayo, ubicada en la provincia de San Juan. El monto comprometido es de USD 1.000 millones .

Proyecto Vaca Muerta Sur : esta propuesta, que ya fue aprobada por el Gobierno, está liderada por YPF y otras empresas del sector como Pan American Energy, Vista, Pluspetrol, Pampa Energía , y las internacionales Chevron y Shell . La inversión inicial es de USD 2.900 millones y se destinará a la construcción de un oleoducto que conectará Vaca Muerta con el puerto de Punta Colorada , en Río Negro, permitiendo duplicar las exportaciones de petróleo desde la Cuenca Neuquina.

Southern Energy : La firma, integrada por Pan American Energy y Golar LNG , ingresó al RIGI con un proyecto para instalar una barcaza de licuefacción de gas natural en el Golfo San Matías, también en Río Negro. El plan contempla una inversión de USD 2.900 millones , con el objetivo de producir y exportar GNL desde la costa atlántica.

Sidersa : Esta empresa anunció una inversión de USD 300 millones para montar una planta siderúrgica de última generación en la ciudad de San Nicolás , en la provincia de Buenos Aires. El proyecto apunta a la producción de acero “verde” , con procesos más eficientes y sustentables. Parte del financiamiento proviene de BID Invest , que aportará USD 100 millones .

PCR y Acindar : planean construir un nuevo parque eólico en el partido de Olavarría , provincia de Buenos Aires. La primera etapa tendrá una capacidad instalada de 180MW , y una inversión estimada de USD 255 millones .

Rio Tinto : la multinacional del rubro minero anunció una inversión de USD 2.700 millones para expandir su proyecto Rincón de Litio en la provincia de Salta. El plan prevé aumentar la capacidad de producción a 60.000 toneladas anuales de litio de grado batería mediante la construcción de una nueva planta.

Tecpetrol (Grupo Techint) : Aunque aún no formalizó la presentación ante el Ministerio de Economía, la petrolera del holding argentino comunicó su decisión de ingresar al RIGI con una inversión superior a los USD 1.500 millones . El plan de incremento apunta a la capacidad de producción y procesamiento de hidrocarburos en Vaca Muerta .

Condiciones del régimen

El RIGI establece una serie de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Entre ellos, se destaca la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25% , el uso de certificados de crédito fiscal transferibles para el IVA y la posibilidad de computar el 100% del Impuesto al Cheque como crédito fiscal. También contempla exenciones en derechos de importación y exportación , aunque estas últimas se aplican solo durante los tres primeros años .

Uno de los beneficios más relevantes para el capital extranjero es el acceso gradual a la libre disponibilidad de divisas obtenidas por exportaciones: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero. A cambio, los proyectos deben comprometer una inversión mínima de USD 200 millones , con un desembolso efectivo del 40% dentro de los primeros dos años .

Hasta el momento, dos proyectos recibieron aprobación oficial : el parque solar El Quemado de YPF Luz y el oleoducto Vaca Muerta Sur , de YPF y sus socios.