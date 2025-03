La industria automotriz en alerta por el dólar barato, la quita de aranceles para importar y un RIGI insuficiente

La industria automotriz argentina tiene temas pendientes por resolver. Seguir mejorando la competitividad, comprobar el efecto del cupo de autos importados sin arancel, y decidir si el RIGI es aplicable al sector

El festejo de los 70 años de la planta Santa Isabel de Renault Argentina fue el escenario apropiado para indagar sobre varios temas de actualidad de la industria automotriz nacional, que ya dejó atrás el 2024 y sus complicaciones del primer semestre y en los últimos 8 meses afirmó la recuperación, lo que permite pensar en la venta de 550.000 unidades para 2025.

Pero la recuperación no está exenta de obstáculos, que se deberán enfrentar inevitablemente. Algunos son locales y otros externos, y van desde el valor del dólar en Argentina y el efecto que eso tiene en los precios de los autos más accesibles, hasta llegar a la situación de Brasil, que depreció el valor del real y que es más competitivo para exportar que para importar, lo que impacta directamente en la industria argentina, su principal vendedor de autos.

Por la importancia del evento de Renault, llegaron a Córdoba Thierry Charvet, director Industrial y de Calidad del Renault Group, y Luiz Fernando Pedrucci, CEO de Renault Latam. Entre el ejecutivo brasileño y el presidente y CEO de la filial argentina, Pablo Sibilla, se pudieron tocar todos los temas de actualidad.

El proyecto Niágara Concept es el motor de la planta Santa Isabel. La pick-up de media tonelada se empezará a fabricar en serie en el segundo semestre de 2026

La competitividad argentina

“La competencia es muy fuerte, sabemos que tenemos el proyecto de la pick-up Niágara que necesita ser ultra competitiva, ya que pensamos exportar entre el 60 y el 70% de la producción, pero estamos en un país que no se caracteriza por ser muy competitivo. Por eso, desde la industria insistimos en el tema de bajar la presión fiscal sobre las exportaciones, porque el desafío que viene es que competiremos también con marchas chinas, que además de tener precios muy agresivos, tienen un tiempo de desarrollo que es la mitad del que tenemos las marcas occidentales clásicas”, explicó Sibilla.

Aunque el mercado de exportaciones de Niágara sea el de toda la región sudamericana, la realidad indica que es Brasil el principal mercado al que se debe llegar con un vehículo competitivo.

“Los indicadores de Argentina van en una buena dirección, y eso es prometedor, pero yo tengo una preocupación particular, porque para hacer las inversiones que estamos haciendo aquí (350 millones de dólares), la competitividad argentina tiene que funcionar”, explicó el ejecutivo. Y recordó que cuando presentaron Niágara dijeron que querían hacer 80.000 vehículos y de esos, 55.000 o 60.000 serían para exportación. “Ya empezamos las inversiones, hay proveedores que estamos trabajando, gente que está viniendo para acá, yo estoy haciendo los cheques para pagar las inversiones que se están haciendo. Pero después, cuando salga el vehículo de la punta de la línea que va a ir a Brasil, éste tiene que ser competitivo con Toro (Fiat), que se hace allá“, afirmó el directivo.

Si el vehículo que sale de aquí no tiene ese nivel de competitividad, no lo van a comprar en Brasil, ni en Colombia, México, Chile, Perú y Ecuador, y no se van a poder vender esos 80.000 vehículos”, intervino Luís Pedrucci.

Luiz Pedrucci, presidente de Renault Latam, se mostró preocupado porque Argentina todavía no es competitiva para los mercados de exportación

La competitividad de las exportaciones argentinas han mejorado en el último año con una sucesión de medidas que tomó el Gobierno, que empezaron con creación de los bonos BOPREAL para colocar la deuda acumulada hasta 2023, siguieron con la reducción de los plazos de pago al exterior que pasaron de 180 a 30 días en pocos meses, luego con la eliminación del impuesto PAIS, la quita parcial del impuesto interno y, finalmente, con la anulación de las retenciones del doble IVA del 20% y Ganancias del 6% que pesaban sobre las importaciones extra zona.

“Es real que el Gobierno espera que se bajen los precios y ADEFA ha respondido con pruebas. Cuando bajaron un impuesto, los precios bajaron. Al principio tenían algún grado de desconfianza y nos decían, ‘si bajamos los impuestos, ustedes bajen los precios’, y lo hicimos, incluso cuando estábamos vendiendo autos que habían entrado al país antes de que eliminaran el impuesto y estaban en stock. Las empresas pusimos plata para absorber ese impuesto que se pagó y no se trasladó al precio. Así que nuestra posición es que si el Gobierno baja los impuestos para que los autos sean más accesibles en Argentina, la industria automotriz va a acompañar, como ya está pasando”, aclaró Sibilla.

El mismo ejecutivo argentino aportó un dato que fue muy esgrimido en 2024 como el argumento por el que la industria automotriz argentina exporta impuestos y eso le resta competitividad en el precio de sus autos para vender a otros mercados. Ahora, luego de las medidas de reducción impositiva que se aplicaron, las cuentas cambian, pero siguen en rojo.

“El año pasado nosotros decíamos que exportábamos un 24% de impuestos. Con la eliminación del impuesto PAIS y otros tributos, ese número bajó al 14%. Pero hace dos años teníamos el 12%, entonces para llegar a esa base tenemos que seguir trabajando. También tenemos que eliminar los impuestos a la comercialización de autos en Argentina. Cuando los clientes se quejan y dicen que el mismo auto que vendemos aquí en otros países cuesta la mitad, tienen razón. Pero no es porque nadie se está guardando un margen, sino que hay 54% de carga fiscal sobre los autos”, señaló.

Renault pidió al gobierno traer el Arkana Mild-Hybrid dentro del cupo de 50.000 autos electrificados que no pagarán 35% de arancel de importación

Los importados asiáticos baratos

El otro frente es el de los autos importados chinos que llegaron masivamente a Brasil y que ya están empezando a aparecer con mayor fuerza en Argentina. El Gobierno estableció un cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos que podrán importarse desde mercados de extra zona sin pagar arancel de importación, que es del 35%, pero esos autos tendrán que tener un precio FOB (Libre de impuestos en puerto de embarque) de USD 16.000.

Según explicó Pedrucci, en Brasil, el Gobierno quiso incentivar la movilidad eléctrica y decidió quitar el 35% de arancel a los autos importados de extrazona y bajarlo a cero. En ese momento, varias empresas aprovecharon la puerta abierta para vender más autos de esa tecnología. Pero ahora ya se está subiendo el arancel gradualmente hasta llegar otra vez al 35% para mediados del año próximo, dijo.

“Desde ese momento, se abren las puertas para la fabricación local, que es lo que están haciendo algunas marcas (BYD, Great Wall y Chery), y no nos preocupa porque ellos tendrán las mismas reglas de juego que nosotros. Pagarán los mismos impuestos, tendrán los mismos problemas de logística, las mismas reglas laborales y trabajarán 40 horas por semana y no 200 horas. No tenemos miedo a competir en esa igualdad de condiciones”, agregó Pedrucci.

“Yo creo que el Gobierno argentino tomó nota de lo que pasó en Brasil. En nuestro mercado todavía no podemos hablar de una invasión de autos chinos, creo que el año pasado se vendieron unos 3.500 autos. Eso es muy poco. Pero sí me parece bien lo que hizo el gobierno de empezar con cuotas, mitad para las empresas que fabrican en el país y mitad para los importadores, y con un límite de precio que haga esos autos más accesibles para la gente. Además, fue bueno darle la mitad a los importadores, que estuvieron muy castigados últimamente con tantas restricciones”, explicó Sibilla.

El ceo de Renault Argentina precisó que cada marca pidió una cantidad de autos, pero no sabe si el cupo para este primer semestre (porque se harán dos pedidos) sobra o no alcanza para lo que pidió cada uno. “Si el cupo no alcanza, y yo pedí 1.000 autos pero me asignaron 300, yo voy a vender 300 con el beneficio y 700 con el arancel, porque si yo pedí 1.000 es porque creo que el mercado demanda 1.000. También puede pasar que en lugar de traer un auto más barato, se puede aprovechar que hay una reducción de impuestos para traer autos mucho más equipados con un precio mejor. Por eso dijimos que vamos a traer la nueva Renault Arkana Mild-Hybrid dentro de ese cupo con un mejor precio del que teníamos previsto”, finalizó Sibilla.

Aunque el año pasado se anunció la decisión de incluir el proyecto Niágara Concept en el RIGI, la reglamentación final del beneficio genera dudas. Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, planteó el interrogante

La conveniencia o no del RIGI

La industria automotriz logró entrar a último momento al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la herramienta que el Gobierno implementó para recibir proyectos industriales del exterior. Renault fue la primera y única terminal automotriz que manifestó su decisión de ingresar al RIGI con la pick-up Niágara. Lo hizo debido a que ese vehículo estará construido sobre la plataforma de múltiples tecnologías de propulsión, condición esencial para que la industria fuera aceptada en este programa del gobierno.

Desde la presentación del proyecto Niágara en Buenos Aires el año pasado a la fecha actual, los proyectos de las terminales parecían estar en un callejón sin salida y sin solución. Al tener un esquema pensado para la minería, el RIGI plantea temas que la industria automotriz no puede resolver sencillamente. Las empresas automotrices le pedían al Estado que haga la reglamentación fina para evaluar sí podían entrar al RIGI o no hacerlo. Del otro lado, el gobierno le pidió a las terminales que le envíen los proyectos y ellos después los analizaban y adaptaban la normativa de acuerdo a las solicitudes.

Esta dilatación de los tiempos fue la que llevó al proyecto Niágara a un punto diferente al que tenía en agosto de 2024.

“Nosotros contábamos con que no hiciera falta crear una sociedad aparte para un proyecto del RIGI. Al final, en la reglamentación quedó definido que sí había que crear otra sociedad. Para nosotros puede ser una complicación porque ambas empresas tendrían el mismo accionista. Lo estamos analizando. Tengo que sopesar los beneficios del RIGI, que algunos los tenemos por la Ley de Autopartismo, contra los costos fiscales que puedo tener por duplicar impuestos o hacer operaciones cruzadas entre una compañía y otra. Va ser un tema de cuentas. Si nos da más beneficios entraremos y si no, no”, terminó Sibilla.