ARCA alerta por estafas con mails falsos: advierten sobre intentos de fraude con pedidos de pago

ARCA advirtió por estafas y dio recomendaciones a los contribuyentes (Foto: Shutterstock)

En un contexto de creciente preocupación por la seguridad digital, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió sobre una serie de intentos de estafa que utilizan su nombre y logotipo para engañar a los ciudadanos.

Según informó el organismo, se han detectado correos electrónicos fraudulentos que solicitan pagos o reclamos de deudas inexistentes, lo que ha llevado a la entidad a emitir recomendaciones específicas para evitar caer en estas maniobras delictivas.

De acuerdo con ARCA, estas comunicaciones apócrifas suelen incluir archivos adjuntos o enlaces que, al ser abiertos, podrían comprometer la información personal de los usuarios. Por ello, el organismo insta a los contribuyentes a no interactuar con estos correos sospechosos y a reportarlos de inmediato a la dirección oficial phishing@arca.gob.ar. Asimismo, recalca que todas las comunicaciones legítimas de la agencia se realizan exclusivamente a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE), un canal oficial y seguro.

Importancia del Domicilio Fiscal Electrónico

El Domicilio Fiscal Electrónico es una herramienta clave para garantizar la seguridad en las comunicaciones entre ARCA y los contribuyentes. Este sistema, que funciona como una casilla de mensajería privada, requiere autenticación mediante clave fiscal, lo que asegura que solo el titular pueda acceder a la información. Según detalló ARCA, este servicio es gratuito, obligatorio y está diseñado para proteger los datos personales de los usuarios.

Para constituir el DFE, los contribuyentes deben ingresar al servicio correspondiente con su clave fiscal, registrar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular. Este procedimiento, además de ser sencillo, refuerza la seguridad al establecer un canal único de comunicación oficial. ARCA subraya que no utiliza otros medios, como llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp o correos electrónicos, para solicitar información personal, pagos o claves fiscales.

Recomendaciones para evitar fraudes

En su comunicado, ARCA enfatizó que la clave fiscal es estrictamente personal e intransferible, por lo que no debe compartirse bajo ninguna circunstancia. Además, el organismo recordó que no solicita datos personales ni informa sobre situaciones judiciales a través de canales no oficiales. Estas medidas buscan prevenir que los contribuyentes sean víctimas de estafas que puedan comprometer su información o generar pérdidas económicas.

En caso de recibir comunicaciones sospechosas, ARCA insta a los ciudadanos a verificar su autenticidad a través del Domicilio Fiscal Electrónico o a reportarlas directamente a la dirección de correo phishing@arca.gob.ar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de recibir comunicaciones sospechosas, ARCA insta a los ciudadanos a verificar su autenticidad a través del Domicilio Fiscal Electrónico o a reportarlas directamente a la dirección de correo phishing@arca.gob.ar. Este procedimiento permite al organismo identificar y actuar contra posibles intentos de fraude.

Para reforzar la confianza de los contribuyentes, ARCA también ha recordado cuáles son sus canales oficiales en redes sociales. Según informó la agencia, sus cuentas verificadas incluyen @ARCA_informa en X (anteriormente Twitter), arca_informa en Instagram y ARCA Informa en Facebook, WhatsApp y Telegram. Además, la entidad cuenta con presencia en YouTube y LinkedIn bajo el nombre completo de Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Estos canales están destinados a brindar información oficial y actualizaciones relevantes, pero no se utilizan para solicitar datos personales ni realizar gestiones relacionadas con pagos o deudas. ARCA recomienda a los usuarios que sigan únicamente estas cuentas verificadas para evitar caer en posibles engaños.

El aumento de intentos de fraude digital pone de manifiesto la importancia de contar con sistemas seguros y confiables para la comunicación entre organismos públicos y ciudadanos. ARCA, consciente de esta realidad, refuerza su compromiso con la protección de los datos personales de los contribuyentes y la prevención de delitos cibernéticos.

A través de medidas como el uso exclusivo del Domicilio Fiscal Electrónico, la difusión de recomendaciones de seguridad y la habilitación de canales para reportar intentos de estafa, la agencia busca garantizar un entorno más seguro para todos los usuarios. Además, su presencia en redes sociales verificadas contribuye a mantener una comunicación transparente y confiable con la ciudadanía.

En un entorno donde las amenazas digitales son cada vez más sofisticadas, ARCA reitera la importancia de la precaución y la verificación de la información como herramientas fundamentales para protegerse de posibles fraudes.