Banco Macro tendrá nuevo CEO: se trata de Juan Parma, ex CEO de HSBC Argentina

Juan Parma (Franco Fafasuli)

Banco Macro, la entidad que preside Jorge Brito, nombrará en los próximos días a su nuevo CEO.

Se trata de Juan Parma, quien hasta hace unos meses ocupaba ese cargo en HSBC Argentina, el banco que compró Banco Galicia el año pasado por 550 millones de dólares.

Macro también había sellado una importante operación en 2024, cuando se quedó con la operación del brasilero Itaú por USD 50 millones.

Si bien Macro no hizo comentarios ante la pregunta de Infobae, este medio pudo confirmar la noticia de fuentes del mercado con conocimiento de las negociaciones que se están cerrando por estas horas.

Parma comenzará a ejercer su nueva función en el mes de abril. Si bien HSBC dejó de tener presencia local una vez que se cerró la venta, el ejecutivo seguía ocupando un rol en la región, donde también tenía el cargo de Head of Wealth and Personal Banking Americas desde México, una división con más de 8 millones de clientes en ese país, Canadá, EEUU, Argentina y Uruguay.

Ocupará el cargo de Gustavo Manríquez, quien pasó a Supervielle en la última parte del año pasado.

Parma es licenciado en Administración de Negocios de la Universidad Nacional de La Plata, y tiene una Maestría en Dirección de Empresas de la Universidad del CEMA. Ingresó a HSBC en 1997 y ocupó distintos roles en Banca de Individuos y de Empresas, tanto en el país como en la región. Antes pasó un año por Cervecería y Maltería Quilmes como analista senior.

“Aa finales de este mes cerraré mi capítulo con HSBC, mi hogar durante los últimos 28 años, para embarcarme pronto en una nueva aventura profesional”, había dicho el ejecutivo hace una semana en Linkedin. “Agradezco al banco haber sido mi escuela de vida. A lo largo de este fantástico viaje, conocí personas y culturas de todo el mundo, los países que me adoptaron, Panamá, Brasil y México, así como innumerables colegas y amigos que me ayudaron, me enseñaron y siempre me apoyaron”, agregó.

Noticia en desarrollo