La canasta básica de los jubilados saltó a $1.200.000 y el haber mínimo cubre menos del 30%

La canasta básica de los jubilados para abril será de $1.200.523 y estará 75,2% por encima de un año atrás, según informó la Defensoría de la Tercera Edad porteña. La medición, que incluye el gasto de la vivienda de los adultos mayores, muestra que la jubilación mínima con bono no alcanzó a representar siquiera un tercio del ingreso necesario para afrontar la subsistencia.

“Los nuevos datos ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector”, dijo Eugenio Semino, defensor del pueblo de la Tercera Edad.

La inflación en la ciudad de Buenos Aires registró una fuerte desaceleración en febrero y alcanzó el 2,1%, por lo que la suba de precios del primer bimestre en esta jurisdicción acumuló 5,3%. A su vez, la variación interanual fue del 79,4%, según indicó este miércoles el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba).

Defensoría del Pueblo CABA

Las áreas geográficas donde se realizó la muestra de datos son aquellos centros urbanos donde viven más personas mayores. Estas son: Ciudad de Mendoza, Córdoba capital, Rosario, CABA y Conurbano bonaerense.

La medición incluye gastos de vivienda pero también contempla un listado de variables tales como mantenimiento de un inmueble propio, alquiler, y la vida de adultos mayores en pensiones. El rubro medicación contempla una variedad de medicamentos de diferentes patologías, considerando el descuento que se realiza en farmacias según la obra social de cada jubilado.

Gastos de los jubilados en abril

Alimentos: $279.834

Limpieza: $107.444

Medicamentos: $260.245

Vivienda: $245.000

Transporte: $71.000

Vestimenta: $50.000

Recreación: $80.000

Servicios: $107.000

Total: $1.200.523

En marzo, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron un aumento de 2,21 por ciento. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán 349.121,71 pesos. Las jubilaciones y pensiones que no superen los $349.121,71 recibirán un refuerzo de ingresos proporcional hasta alcanzar ese tope.

El monto no llega a representar ni un tercio de los $1.200.523 que necesitará en abril un jubilado para cubrir sus gastos. La mínima es cobrada por unos 4,5 millones de adultos mayores, según dijo la Defensoria.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasó a ser de $293.297,37, la Pensión No Contributiva por Invalidez y la Pensión por Vejez a $265.385,20 y la Pensión Madre de 7 hijos pasa a ser de $349.121,71.

“El intento de mitigar el problema mediante el anuncio de bonos que son como monedas arrojadas a un pueblo hambriento no solamente son inútiles sino también contraproducentes. Son parches que resaltan el agujero que quieren ocultar. No es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta. Son siete millones de jubilados y jubiladas, ¿cómo puede salir adelante un país cuyo Estado hunde directamente en la pobreza a más del diez por ciento de su población? La deuda sigue siendo con ellos”, advirtió Semino.

A partir del 23 de marzo, los trabajadores que no hayan cumplido con los 30 años de aportes al sistema previsional argentino no podrán acceder a una jubilación, ya que ese día vence la moratoria dispuesta por la Ley 27.705, que estuvo vigente desde marzo de 2023. Esta medida, decidida por el gobierno de Javier Milei, no será extendida, y no se habilitarán nuevas moratorias ni planes de pago para regularizar los aportes faltantes.

Este vencimiento de la moratoria traerá consigo importantes cambios para el sistema previsional, afectando a miles de adultos mayores que, hasta el momento, habían podido jubilarse a través de este mecanismo. Se estima que 7 de cada 10 adultos mayores han accedido a su jubilación por medio de la moratoria vigente. En el caso de las mujeres, el impacto será aún mayor, ya que 9 de cada 10 mujeres utilizan la moratoria para jubilarse, de acuerdo con especialistas.