Cómo empezó el corte de luz que afectó a cerca de 500 mil usuarios del AMBA

EDESUR trabaja para restablecer el suministro tras una falla en las líneas de alta tensión.

A las 5:25 horas de la madrugada de este miércoles 5 de marzo de 2025, un corte de energía afectó a una amplia franja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y varios barrios del sur del Conurbano bonaerense. Estimaciones preliminares del sector ubicaban la cifra de afectados en torno a 500.000 usuarios en el momento inicial del corte y en 250.000 los usuarios sin servicio poco antes de las 8 de la mañana.

Según fuentes del sector eléctrico, el corte se originó por la salida de la doble terna de alta tensión de 220 kV que conecta la subestación Bosques-Hudson, operada por la empresa EDESUR. Este evento desencadenó la pérdida de la Central Dock Sud (CC Dock Sud) y la Central Térmica Ensenada de Barragán (CT Barragán), generando un desequilibrio en la frecuencia eléctrica del sistema, que llegó a bajar a 49.12 Hz. Como consecuencia, se activaron sistemas de alivio que provocaron una reducción de 500 MW en la Gran Buenos Aires (GBA).

El fallo se produjo en un contexto de creciente presión sobre el sistema energético, lo que resultó en una interrupción del servicio eléctrico para miles de usuarios, especialmente en zonas clave de la Ciudad y la zona sur del Conurbano. A pesar de que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) no había informado sobre las causas del incidente al momento del corte, las fuentes vinculadas al sector eléctrico indicaron que aún se desconocían los motivos exactos que originaron la desconexión de las líneas de alta tensión.

El impacto en los servicios públicos y el transporte

El corte de energía afectó gravemente varios servicios públicos esenciales, con un impacto directo sobre el transporte en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Según las primeras informaciones, las líneas de subte A y B fueron las más afectadas. La Línea B se suspendió completamente, mientras que la Línea A operó con un servicio limitado entre las estaciones Río de Janeiro y San Pedrito, dejando varados a miles de pasajeros que a esas horas de la mañana se dirigían a sus destinos.

Más del 60% de los usuarios afectados ya recuperaron el servicio eléctrico según EDESUR

Además, la interrupción del suministro eléctrico también afectó a los semáforos en avenidas principales, lo que complicó la circulación vehicular en la Ciudad, especialmente en arterias clave como Corrientes y Juan B. Justo. Esto produjo caos en el tránsito, con demoras importantes en el inicio de la jornada laboral.

El apagón también impactó en los servicios ferroviarios, con demoras en el Ferrocarril Roca, especialmente en los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes, aunque el servicio fue restituido en su totalidad poco después. Por su parte, el Ferrocarril Mitre también experimentó algunas demoras en el ramal Tigre, aunque la mayoría de los recorridos se normalizaron rápidamente.

La respuesta de EDESUR y el ENRE

Poco después del apagón, EDESUR emitió un comunicado en el que informó sobre una falla en dos líneas de alta tensión que afectaron a varias de sus subestaciones. La empresa detalló que sus técnicos ya estaban trabajando para restablecer el suministro eléctrico en su totalidad, destacando que ya se había logrado restituir el servicio a más del 60% de los usuarios inicialmente afectados. Sin embargo, el corte persistió durante varias horas en algunas zonas.

Mientras tanto, el ENRE, el organismo encargado de regular y supervisar el servicio eléctrico en el país, no emitió un comunicado oficial sobre las causas del corte. Además, los usuarios tuvieron dificultades para acceder a las plataformas digitales tanto de EDESUR como del ENRE, ya que las páginas web de ambas instituciones no estaban funcionando correctamente. Esto generó incertidumbre entre los afectados, que no podían reportar el incidente ni obtener información actualizada sobre la situación.

Sectores y barrios afectados

El apagón afectó principalmente a los barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y localidades del sur del Conurbano bonaerense. En CABA, algunos de los barrios más impactados fueron Almagro, Balvanera, Parque Patricios, La Boca y Villa Crespo. En el Conurbano, el corte se extendió a varias zonas del sur, aunque no se había confirmado el alcance total del apagón en ese momento.

El apagón provocó interrupciones en el servicio de subtes, aunque todas las líneas volvieron a funcionar rápidamente

La falta de electricidad también afectó a los semáforos de diversas arterias principales, lo que sumó dificultades al ya congestionado tránsito vehicular. Ante la falta de luz en estas zonas, se registraron interrupciones en la circulación de vehículos, con los choques de tránsito y demoras en el desplazamiento por la Ciudad.

Avances en la normalización del servicio

A medida que avanzaba la mañana, EDESUR comenzó a restablecer el suministro eléctrico de manera paulatina, mientras sus técnicos seguían trabajando para reparar los daños en las líneas afectadas. Para las 7:00 horas, la compañía informó que más del 60% de los usuarios que habían sufrido la interrupción ya tenían nuevamente el servicio eléctrico. Sin embargo, el restablecimiento total se llevó varias horas, y algunos barrios seguían sin suministro durante toda la mañana.

Las autoridades de EDESUR aseguraron que continuarían con los trabajos hasta que todo el sistema estuviera completamente operativo. Sin embargo, en las primeras horas del corte, la empresa no brindó detalles precisos sobre cuándo se restablecería el servicio en su totalidad.

Causas del corte y posibles repercusiones

Aunque las autoridades no confirmaron oficialmente las causas del incidente, las fuentes del sector eléctrico indicaron que el fallo se había producido por la salida de las dos líneas de alta tensión, lo que llevó a la pérdida de capacidad de generación en el sistema. La pérdida de los 500 MW que generaban la Central Dock Sud y la Central Térmica Ensenada de Barragán tuvo un impacto directo en la estabilidad de la red eléctrica, lo que resultó en una caída de frecuencia.

En términos de impacto, el apagón subrayó la vulnerabilidad del sistema eléctrico en momentos de alta demanda, especialmente cuando ocurren fallos imprevistos en las líneas de transmisión o en las instalaciones de generación. La interrupción de un servicio eléctrico tan extenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) evidenció las tensiones en la infraestructura energética del país, que sigue enfrentando desafíos en cuanto a mantenimiento y capacidad operativa.

Demanda y generación en baja

De acuerdo con los datos de Cammesa, la demanda actual del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) es de 17.556 MW. Además, se registró una caída abrupta en la generación de energía en el Área Metropolitana de Buenos Aires (GBA) durante la madrugada.

La matriz de generación eléctrica muestra que el 68% de la energía proviene de fuentes no renovables, siendo el térmico el principal aporte con un 56%. Las energías renovables alcanzan el 32%, con un 22% de hidroeléctrica de más de 50 MW y un 10% de fuentes eólicas y solares.

En cuanto a los flujos actuales de potencia, la provincia de Buenos Aires recibe 2254 MW, mientras que el Litoral aporta 1440 MW y Comahue 708 MW