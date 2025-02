Rocca alertó por los aranceles de EEUU y advirtió que impactarán en los precios del acero

Quiénes van a tener que pagar el aumento que están comunicando las prepagas y quiénes no Las empresas de medicina prepaga comenzaron a notificar a sus afiliados sobre ajustes en el valor de sus planes de salud. Sin embargo, el impacto del incremento no será uniforme para todos los usuarios: mucho no tendrán aumentos y en otros casos dependerá de la forma en que realicen sus aportes