Una billetera cripto permitió comprar $LIBRA a los usuarios minoristas dos horas después del tuit de Milei

El anuncio de Ripio, con la mención al Presidente

Comprar la controvertida criptomoneda $LIBRA durante las pocas horas que corrieron entre la publicación del tuit del Presidente Javier Milei y el momento en que fue borrado, fue una tarea para iniciados. Los expertos en cripto coinciden en que para hacerlo era necesario saber operar en billeteras descentralizadas con un proceso lo suficientemente complejo para el público minorista.

Pero esa regla tuvo una excepción: la billetera Ripio, con casi 4 millones de usuarios en el país, permitió el viernes 15 por la noche -y aún permite- comprar $LIBRA con un mecanismo similar al de Bitcoin, sin mayores dificultades.

Apenas dos horas después del polémico tuit del Presidente, Ripio ya tenía disponible $LIBRA. Y lo difundió entre sus usuarios con notificaciones que fueron al grano: “LIBRA ya disponible en Ripio. Hacé click acá para conseguir el token impulsado por el presidente Javier Milei”. En las billeteras, junto a un logo de la moneda, agregaron el nombre del Presidente.

Más allá de que la maniobra y “las manos grandes” que hicieron la diferencia estaban en el exterior, lo cierto es que millones de argentinos, usuarios de a pie de Ripio, pudieron haber comprado la cripto del escándalo. ¿Cuántos lo hicieron? Imposible de saber por el momento. “Hay cientos de argentinos que compraron $LIBRA en Ripio, tal vez ni sean miles”, minimizan en la empresa.

Así, Ripio fue la única billetera a la que accede el público minorista que ofreció $LIBRA en el traumático anochecer del viernes 15. Las demás billeteras, aún algunas más masivas, no pudieron o no quisieron hacerlo. Y su rol contradice parte de la narrativa que los que quedaron “comprados” (según el mercado, cerca de 40.000 cuentas) son exclusivamente inversores de riesgo, entrenados para operar con dificultades.

Ripio ofreció $LIBRA con un mecanismo simple, del mismo modo que vende todos los tokens alojados en la red Solana. La alojó una sección de su app que se llama Playground, un patio de juegos destinado a memecoins y experimentos del ecosistema cripto, tan lúdicos como riesgosos. Tiene una opción de trading casi automática: por eso, si aparece una moneda nueva en Solana, está disponible para comprar de inmediato.

“El anuncio de un proyecto cripto de parte del presidente fue sin dudas una manifestación relevante para el ecosistema. Sobre esa información pública, habilitar el token en un entorno experimental es una manera razonable de ampliar la libertad de elección para nuestros usuarios”, dijo Ripio en un comunicado.

Con la misma simpleza, un mes atrás Ripio había dado acceso a $TRUMP, la memecoin que el presidente de EEUU lanzó el viernes anterior a su asunción en el cargo, también a última hora, también mediante un tuit. Con una diferencia sustancial en relación a Milei: Trump la publicitó como “the only official Trump meme”, con tono jocoso, típico de las memecoins. El Presidente argentino lo vinculó al financiamiento productivo para el crecimiento de la economía.

En la sección Playground de Ripio aparecen cientos de memecoins, separadas del listado de Bitcoin y las criptomonedas de mayor tráfico. Esa separación, consideran en la empresa, también sirve de advertencia para quienes operan con activos volátiles en extremo.

De esta forma, una billetera de uso sencillo y al alcance del usuario promedio puso en el celular de millones de personas la criptomoneda que difundió el Presidente. Y evitó el complejo proceso para llegar a $LIBRA por la vía de las billeteras descentralizadas.

¿Cómo es ese camino? El economista Darío Epstein, de Research for Traders (y cercano a Milei) lo explicó en X: “1) Crear una wallet phantom (Solana). 2) Comprar tokens de Solana (Exchange centralizado). 3) transferir a tu wallet operando en un Exchange descentralizado. 4) pegar el contrato. 5) swapear los token de Solana por los de Libra. Y todo eso en 2 horas…“.

La explicación tenía por objetivo demostrar que toda esa complejidad deja fuera de juego a los pequeños inversores. Por lo tanto, los perjudicados por haber comprado $LIBRA y sufrido su caída en pocas horas, son gente del mercado, experimentada y que conoce el riesgo que está tomando. En palabras de Milei, “son traders de volatilidad. Es como que alguien va y juega a la ruleta rusa y le tocó la bala”.

El didáctico tuit de Epstein fue reposteado por Milei y el vértigo de las memecoins volvió a encenderse. En un plazo de 2 horas, $LIBRA pasó de 30 centavos a más de 70 para luego volver a su valor original. En minutos, hubo ganancias y pérdidas millonarias, disparadas por un simple retuit del Presidente.