El Banco Central compró USD 283 millones en el mercado durante la segunda semana de febrero

El Banco Central necesita más reservas para eliminar el control de cambios.

El monto negociado en el mercado mayorista más que duplicó el volumen del jueves, con importantes USD 545,3 millones operados en el segmento de contado. El Banco Central se alzó con USD 37 millones por su intervención. En la semana absorbió 283 millones de dólares.

Explicó en parte el importante monto negociado que se adelantaron operaciones antes del feriado del lunes 17 en los EEUU, por la conmemoración del Día de los Presidentes, que restringirá la actividad relacionada al comercio exterior. “El lunes es feriado en los EEUU y por lo tanto, las operaciones deben ser concertadas para liquidar a partir del martes o hacerlas contra cuentas propias de las entidades financieras en dólares en el BCRA”, indicó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

En diez ruedas operativas de febrero, el BCRA mantiene un saldo comprador de USD 862 millones, en el séptimo mes consecutivo, con resultado positivo por su intervención.

Las reservas internacionales crecieron en USD 44 millones, a USD 28.937 millones. En febrero, los activos brutos avanzan 630 millones de dólares. En la semana los activos aumentaron escasos 51 millones.

Desde que Javier Milei llegó al Gobierno, las compras netas ejecutadas por el Banco Central en la plaza de contado ascienden a unos 24.029 millones de dólares. Asimismo, las reservas brutas marcaron en el mismo plazo un ascenso de USD 7.729 millones o un 36,4%, desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre de 2023.

El equipo de Research del Grupo IEB (Invertir en Bolsa) consideró que “si miramos únicamente los saldos en el MULC del BCRA, no existirían indicios de un tipo de cambio atrasado dado que la autoridad monetaria ha mejorado el ritmo de compras de divisas, acumulando en este primer mes y medio del 2025 un total de USD 2.574 millones. Dicho monto se alcanzó principalmente gracias al empuje de los créditos en dólares al sector privado, los cuales llevan acumulada un alza superior al 80% desde comenzado el blanqueo y se liquidan automáticamente al tipo de cambio oficial por normativa".

“Aún con la mejora en el ritmo de compra de divisas, al gobierno se le estaría dificultando mejorar la situación de las reservas del BCRA, las cuales no sólo no están viendo una mejora sustancial, sino que incluso se han venido deteriorando desde comenzado el año. De todas formas, esto no necesariamente sea un indicador de un tipo de cambio poco competitivo. La caída en las reservas se estaría dando por cuatro razones: (1) pagos a organismos internacionales, (2) el goteo de depósitos en dólares luego de alcanzar máximos a fines del año pasado (ninguna de las dos relacionadas con el alegado atraso cambiario), (3) presencia del BCRA en los dólares financieros, y (4) la liberación de divisas para el pago de importaciones", puntualizó el Grupo IEB.

“El tipo de cambio de equilibrio es muy difícil de definir, pero la sostenibilidad de las Reservas es más fácil de analizar. Entre enero 2024 y febrero, el Banco Central compró USD 21.500 millones, pero ventas en el paralelo y pagos de deuda mediante acumuló menos de USD 6.000 millones de Reservas brutas y USD 2.600 millones netas. Como resultado, este stock sigue por debajo de 5% del PIB, es decir, 10 puntos porcentuales menos que la media de la región y el último objetivo explícito del BCRA en 2017″, precisó un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

“Este año, quedan vencimientos de deuda pública por casi USD 15.000 millones, que podrían cancelarse con el aporte de empresas vía emisión de Obligaciones negociables en moneda extranjera. Así, las exportaciones de bienes y servicios deberían financiar las importaciones. En este escenario, las Reservas no crecerían”, añadió el estudio del Banco Provincia.

Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS, explicó que “hacia adelante, será clave mantener la calma cambiaria dado que, a nuestro entender, es el ancla cambiaria vía crawling peg bajo y brecha baja lo que permitió la desinflación, siempre manteniendo la prudencia fiscal y monetaria".

“Por ello, seguirá siendo clave mantener la credibilidad ya que es ello lo que creemos está detrás de un BCRA que compra dólares en el MULC hace meses, motivado por el diferencial de tasas en pesos contra crawling peg, impulsando por ejemplo los préstamos en dólares, que explican gran parte de las compras en el MULC luego del blanqueo de capitales en efectivo. Creemos que la desinflación puede continuar, y que la clave pasará por evitar desvíos cambiarios que puedan comprometer el proceso y desanclar expectativas”, añadió Franco.