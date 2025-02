La venta de ropa creció más de 27% en enero, según un relevamiento privado

En provincias turísticas, la indumentaria de temporada fue clave para el crecimiento del sector (cuartoscuro.com)

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) precisó que la venta de productos textiles e indumentaria (ropa) creció 27,6% en enero pasado y mejoró un 3,1% en la variación mensual desestacionalizada.

Este aumento sumado a un cierre de año positivo (fue el único rubro que creció en 2024) muestra una recuperación y crecimiento real de los comercios del sector.

“En las provincias con fuerte presencia turística, el sector se benefició del flujo de visitantes, especialmente con productos de temporada como indumentaria para actividades al aire libre y trajes de baño. Las promociones y financiación en cuotas sin interés fueron factores clave para el crecimiento de las ventas del sector. Las expectativas a futuro son optimistas: la estabilidad de precios y un progresivo aumento en el consumo generan entusiasmo de cara a los próximos meses”, dijeron en CAME.

Lo llamativo es que la recuperación del sector se da en medio de la discusión por el elevado precio de la ropa. El propio ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se ha expresado en varias oportunidades con relación al valor de la indumentaria al consumidor final.

Sin ir más lejos la semana pasada, en una entrevista con LN+, Caputo negó que haya atraso cambiario y dio algunas explicaciones sobre el comportamiento de los precios. En ese marco, mencionó el caso particular de la ropa en el país. “Es cierto que hay algunos precios que están adelantados, no quiere decir que el dólar está atrasado. Los autos, en Argentina no están más caros que en todos lados, en Uruguay están más caros y van a estarlo más cuando bajen los precios acá. La ropa sí es cara porque es una industria tremendamente protegida”, aseguró.

Luis Caputo aseguró que la ropa es cara en Argentina porque la industria está protegida y anticipó una baja de precios con la competencia (Europa Press)

“Una empresa argentina de ropa vende en Chile la misma prenda que en Argentina a la mitad de precio, 250 dólares en Chile y 500 en Argentina. En Chile no se la pagan porque hay competencia. En Argentina la vende a 500 porque puede, no hay competencia acá. La ropa va a bajar fuertemente en los próximos 12 meses porque va a entrar esta competencia. Va a caer fuertemente el precio”, anticipó, sobre el ingreso de ropa importada.

La situación de las pymes

Según una encuesta realizada por CAME entre sus asociados, uno de los principales desafíos que encuentran los negocios de ropa y los comercios de otras categorías es la dificultad para afrontar el pago de salarios. El sector “textil e indumentaria” en particular es uno de los más afectados en este sentido, pese a la mejora de ventas registrada en enero. En concreto, el 19,2% de los comercios de ese rubro aseguraron tener problemas para abonar los sueldos.

Sin embargo, algunos negocios han logrado manejar mejor la situación mediante estrategias como promociones agresivas y reducción de costos operativos.

“Los comerciantes tienen claro qué cambios podrían ayudarlos en el corto plazo. La reducción de impuestos encabeza las demandas, con un 71,7% de los encuestados destacando su importancia. Un comerciante del sector textil de Mendoza comentó que, con una carga impositiva más baja, podría invertir en nuevas colecciones y generar empleo”, aseguraron en CAME.

Las pymes del sector reclaman reducción de impuestos y estímulos para la contratación de empleados (Europa Press)

Otras medidas solicitadas incluyen el estímulo a la demanda interna (10,4%), la simplificación burocrática (6,7%) y los incentivos para la contratación de personal (6,3%). Un ejemplo práctico de este último punto es el caso de una pyme de indumentaria ubicada en Córdoba que, con una reducción de cargas laborales, podría contratar más empleados para mejorar la atención al público y potenciar sus ventas.

Frente a estos desafíos, los comercios han implementado diversas estrategias para mantenerse competitivos. La diversificación de productos ha sido la medida más adoptada, con un 35,1% de los encuestados innovando en su oferta.

También se ha recurrido a la reducción de gastos operativos (21,1%), optimización de horarios laborales y, en menor medida, aumento de horas de atención para captar más clientes. Un local de calzado en Buenos Aires implementó horarios extendidos los fines de semana, lo que le permitió captar turistas y mejorar su facturación.