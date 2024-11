Gastón Taratuta, fundador del unicornio argentino Aleph: “Milei es un emprendedor que llegó a Presidente”

Gastón Taratuta, fundador y CEO de Aleph (Diego Barbatto)

Gastón Taratuta (52) está contento, y por más de un motivo. A saber, y no en estricto orden de importancia: Racing ganó la Copa Sudamericana –es fanático de La Academia y su proyecto Digital Ad Expert estuvo como main sponsor de la celeste y blanca hasta hace unos meses–; está de vuelta en Buenos Aires, algo que, asegura, lo pone de muy buen humor (viajó con su familia desde Miami, donde vive hace casi 30 años), y tiene una empresa que hizo de la nada y vale USD 2.000 millones que es la más grande y la única importante en su rubro del mundo.

¿Qué hace Aleph, uno de los considerados “unicornios” argentinos? La multinacional, que el año pasado facturó USD 2.000 millones, es una suerte de embajadora global de grandes compañías, plataformas y redes sociales, como Facebook, Twitter, Twich, Warner Music, EA Games, Snapchat y Spotify, entre muchas otras. Este holding de publicidad digital, básicamente, cobra y gerencia la venta de avisos y desarrolla el negocio donde a estos gigantes tech no les interesa tener presencia directa o les cuesta operar: en general, los países en vías de desarrollo. Así, su negocio es fuerte en la región, pero también en África, los países del pacífico asiático, los de los Balcanes, etc.

“Somos la única empresa global que se dedica a la monetización de marketing digital. No tenemos más competidores, compramos a todos los que había. Hoy vemos a compañías que tienen 300.000 empleados queriéndose mover a este rubro. Las grandes firmas de auditoría y estrategia, por ejemplo”, destacó Taratuta en diálogo en Infobae. En el último año, la empresa viene de adquirir tres empresas –incluida una de pagos digitales– por unos USD 80 millones. Tiene unos 25.000 anunciantes que publicitan en más de 50 plataformas y empresas digitales que son sus clientes; y presencia en 130 mercados, con 89 oficinas propias.

La semana pasada fue premiado en Córdoba por la Universidad Siglo 21

Taratuta, que lanzó Aleph en Miami en 2005 –entonces se llamaba IMS–, es porteño, del barrio de Núñez e hijo de un fabricante de zapatos. Hizo el secundario en el colegio Sholem Aleijem, estudió marketing y se fue a Miami con solo USD 300 el bolsillo. Trabajó en UOL, tiene un Master en International Marketing de Florida International University y participó en programas para graduados de Stanford University. “Me hice a mí mismo. Conseguí trabajo y estudié. En 2000, arranqué en publicidad digital”, asegura este padre de seis hijos de una familia ensamblada. La semana pasada, en Córdoba, fue premiado por la Universidad Siglo 21 como Empresario Líder.

En diálogo con este medio, el empresario definió a Milei como un emprendedor, contó los próximos pasos para su holding y dejó una propuesta para el empresariado argentino.

— ¿Qué opina de Javier Milei?

— Milei es un emprendedor, definitivamente. Un emprendedor que llegó a Presidente. Le habló a un grupo de jóvenes que estaban esperando su mensaje. Convenció a la audiencia. Hace un trabajo extraordinario y se propuso resolver el tema macro, y lo está haciendo. Tiene una gran oportunidad con la soja, el gas, el petróleo y el litio. Hay algunos asteriscos, pero si resuelve la macro va a poder generar las bases para poder resolver la micro. El electorado lo ve así: al 30% no le interesa; un 25% le dio cuatro años, le tiene confianza; y resto lo va midiendo. Creo que las legislativas las va a ganar. Luego, esos que lo están midiendo y votan con la micro, van a definir todo. El premio para Milei llegará resolviendo la macro, sacando el cepo y con el RIGI funcionando.

— ¿Lo sorprendió?

— Técnicamente, nos arrasó a todos. Sabe dar golpes de efecto y manejar los tiempos, por lo menos hasta ahora.

Hasta hace pocos meses uno de sus proyectos esponsoreó la camiseta de Racing

— ¿Qué le preocupa?

— Muchas cosas. Pero sobre todo que no se habla de cómo agrandar la torta. Es una gran falencia, nadie habla de esto. El Gobierno está manejando la coyuntura, es verdad, pero hay que poner foco en estos temas también. Los privados no lo estamos haciendo.

— El mundo de los emprendedores y los unicornios está muy alineado con Milei.

— Eso ya lo vimos con Macri. El poder es muy persuasivo y siempre es interesante. Dicho esto, es verdad que todos los emprendedores coincidimos con muchas de las ideas del Presidente.

— Les está pidiendo que inviertan.

— Falta ese aporte. ¿Por qué el sector de la Economía del Conocimiento no tiene gremios? Porque paga bien, en general, y muchas de las compañías comparten ganancias con los empleados. ¿Por qué la Construcción no comparte el 7- 8% de sus ganancias con los obreros? Incentivo de ese tipo serían una gran idea para que hagan todos, es mi propuesta para todo el empresariado argentino. Con eso, chau al asado de tres horas en la obra: en lugar de terminar la torre en diciembre, los obreros la van a terminar en octubre porque hay bono. Hablé del tema con Milei en Miami.

— ¿No le parece una idea algo utópica?

— No. En Perú, Citibank comparte el 4% de las ganancias con los empleados.

— Alguien en el Gobierno podría decir que es algo socialista el modelo…

— ¡No! ¿Cómo socialista? Es capitalismo puro. Yo compartí el 30% de mi compañía con los inversores para llegar donde llegué. Con ese modelo, el empresario no pediría tanto al Estado. Los incentivos son muy importantes. Es algo que no se puede hacer por ley, pero los privados nos podríamos poner todos de acuerdo.

En 2022, el empresario recibió el EY World Entrepreneur Of The Year en Mónaco

— ¿Qué le dijo Milei cuando le habló de tema?

— Me dijo que no iba a ser suficiente, pero es algo para que los empresarios nos pongamos a pensar: funciona. Silicon Valley repartió mucha riqueza. El campo algo tiene, en algunos rubros, como los pools de siempre. El delta de productividad es tan alto que el costo que tiene compartir no se siente.

Líder global

En el último año, Aleph compró a su gran competidor en la región, Entravision Global Partners, una empresa de Entravision Communications Corporation que primero fue del Grupo Cisneros y con la que sumó 200 personas a su staff. También se quedó con MediaDonuts, en Asia, y compró la fintech Local Payments, un PSP o payment service provider argentino, con el que buscará integrar verticalmente su negocio poniendo un pie en el segmento de los pagos digitales.

“En febrero vamos a cumplir 20 años llevando tecnología del oeste al este del mundo. Les decimos a las grandes plataformas, sobre todo de Silicon Valley, que se ocupen del G20, de los grandes países, que nosotros hacemos el resto, cuestiones como riesgos crediticios, pagos locales, medios, impuestos y el cambio de la moneda local a dólares. Luego les mandamos el cheque a la parte del mundo que digan y, además, y quizás lo más importante, los ayudamos a entender los mercados y las nuevas tecnologías”, detalló.

— ¿Qué les sumará tener pagos digitales?

— Estuvimos haciendo pagos durante 20 años, a las empresas. Trabajando con países con restricciones cambiarias, como Argentina y Nigeria, y otros problemas. Sabemos hacerlo. Ahora vamos a poder cobrarle a la gente, directamente, un servicio de streaming, por ejemplo; o pagarles a creadores de contenido en dinero local. Local Payments nació en Argentina y tiene presencia en 16 países. Si viene EA y me pide nuevos jugadores en Asia, genero la demanda con publicidad y luego le cobramos por esos servicios a cada cliente. No hay otra empresa que pueda hacer eso.

— ¿A nivel personal, cómo vive este contexto de crecimiento global?

— Veo que la sociedad me devuelve con cariño tantos años de trabajo. Recibí premios de EY en Mónaco, de PWC y ahora Universidad Siglo XXI, entre otros. Debe ser porque ya no quedamos tantos emprendedores exitosos (risas). Espero que lleguen muchos premios más. A cierta edad se corre menos y se hacen más balances. Yo destaco al equipo, siempre. Nada se hace solo. Hoy descanso mucho más en ellos y trato de dedicarme a pensar estrategias para seguir creciendo.

— ¿Cómo sigue la compañía?

— Hay que seguir consolidando todo el negocio, con más anunciantes y más revenue. Y educación. Para transferir el PBI global de offline a online vamos a necesitar 30 millones de personas que entiendan el mundo digital. Hace poco, un gobernador me contó que tenía 30.000 personas en las Fuerzas Armadas. Algunos con secundario y otros no. ¿Cómo se los inserta socialmente? ¿Van a estudiar medicina o psicología seis años? Puede estudiar entre 6 y 18 meses y tener un trabajo que está demandando el mundo.

— Lanzó Digital Ad Expert, un proyecto para educar en marketing y publicidad digital, y de manera gratuita y online, a 100.000 personas en los países en los que Aleph tiene presencia. ¿Por qué puso a la educación como algo central para su negocio?

— Tenemos los contenidos y por eso podemos enseñarle a un chico en Camboya marketing digital, X, Snapchat o Tiktok. Ya capacitamos a 290.000 personas en todo en 130 países con cursos cortos y otros más largos en cuatro idiomas. Me acaba de dar un premio la Universidad Siglo XXI, que tiene 100.000 estudiantes de todo el país que cursan online. Esa idea de la distancia, que la hicieron antes que todos, es muy potente. Tienen tantos estudiantes simplemente porque el Estado, y la universidad pública, no pueden hacer lo que ellos hacen. Estamos en ese camino.