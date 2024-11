Dólar: ante la compresión cambiaria, el dilema de 2025 será entre apreciación y devaluación

En 2024 el poder de compra del dólar en el mercado argentino se redujo a la mitad por efecto de la inflación y la mayor confianza en el peso (Foto: Reuters)

Es evidente que la eliminación del control de cambios está cada vez más cerca. Los dólares alternativos debajo de $1.140 -con una paridad oficial que en la semana sobrepasó el umbral de $1.000- preanuncian una unificación inminente, en un contexto donde la brecha cambiaria al 13%, es la más baja desde el 30 de septiembre de 2019, cuando se situaba en 10,1 por ciento.

El Gobierno no solo se enfocó en una devaluación gradual del peso del 2% mensual durante los últimos once meses, lo que resultó en una “apreciación” real de la moneda doméstica frente a una inflación acumulada del 160% en el mismo período.

También intervino en la caída de las cotizaciones alternativas del dólar mediante ventas de divisas en la plaza bursátil a partir del 13 de julio de este año, un exitoso blanqueo de capitales que inyectó más de USD 20.000 millones en efectivo, y tasas de interés para la deuda de corto plazo que fueron casi neutras en pesos, pero muy positivas en dólares.

Al tener controlada la cantidad de dinero y tener superávit fiscal, la apreciación del tipo de cambio real que tuvimos en estos meses fue por las buenas (Furiase)

En términos prácticos, el poder de compra en la economía doméstica se redujo a la mitad en 2024. Con un dólar libre cotizado a $1.135, la divisa apenas ha ganado 10,7% en lo que va del año, mientras que la inflación acumulada alcanzó 107%, resultando una pérdida del 46,5% de su valor en términos reales.

Una plaza “seca” de pesos -en un marco aún recesivo y con salarios rezagados frente al resto de los precios de la economía-, hizo gran parte del trabajo “sucio” de depreciar al dólar, con el objetivo de reducir la inflación. El IPC se desaceleró a 2,7% mensual en octubre, ya cercano al 2% de la tasa de “crawling peg”, lo que representa otra señal de convergencia que podría acelerar la decisión de el cepo cambiario.

El presidente Javier Milei afirmó -vía la red social “X”- que, con dos meses en la actual dinámica inflacionaria, la tasa de crawling peg se reducirá al 1%, y después, “cuando repitamos tres meses de 1%”, se eliminará el cepo

¿Un cambio de rumbo?

El presidente Javier Milei anunció en la red social “X”- que, si la dinámica inflacionaria actual persiste por dos meses más, la tasa de crawling peg se reducirá al 1%. “Les aviso que si durante dos meses más repetimos números en esta línea, vamos a estar bajando el crawling peg a 1% y cuando repitamos tres meses de 1%, vamos a estar liberando el mercado de cambios”, afirmó durante la Gala Anual de la Fundación Endeavor.

Expertos del mercado anticipan que el ritmo de ajuste del dólar oficial podría reducirse al 1% mensual a partir de enero de 2025, con abril de ese año como la fecha más temprana para levantar las restricciones cambiarias.

El gran interrogante que aún queda por responder es cuál debería ser el nivel del dólar para una unificación en 2025 que refleje un tipo de cambio de equilibrio. Si la unificación se lleva a cabo mediante un ajuste abrupto -impulsado por las “fuerzas del mercado”- podría generarse un pass-through inflacionario perjudicial para la estabilidad de precios.

El Índice de Tipo de Cambio Real, que publica el propio Banco Central, revela que el peso está apreciado en aproximadamente 19% -con un índice de 81,4 puntos frente a un nivel teórico de equilibrio de 100-. No obstante, el superávit de cuenta corriente de la balanza de pagos -ampliamente positivo gracias al intercambio comercial con el exterior- sugiere que no sería estrictamente necesario un dólar más alto para atraer divisas.

Desde el Gobierno consideran que una convergencia entre la inflación y el ritmo del “crawling peg” pondría fin a la discusión sobre cuál es el tipo de cambio real de equilibrio. “Si logramos alinear la inflación al nivel del crawling peg, el mercado encontrará su propio equilibrio sin necesidad de ajustes bruscos”, sostienen fuentes cercanas al equipo económico.

Algunos economistas creen que Argentina está atravesando un “cambio estructural”, con un menor peso del sector público en la economía y una matriz productiva que podría impulsar la inversión y las exportaciones. Si este nuevo escenario se confirma, los parámetros tradicionales para definir el tipo de cambio de equilibrio -como la relación entre inflación y devaluación, o la Base Monetaria y las reservas- podrían no ser aplicables para proyectar el futuro.

José María Segura, economista jefe de PwC Argentina, dijó que “la Argentina tiene un alto potencial exportador en los sectores energético, minero, de economía del conocimiento y agroindustrial, pudiendo llegar a multiplicar el ingreso de divisas por estos conceptos. El problema es que para que dichas exportaciones se materialicen hacen falta inversiones de magnitud -que permitan extraer, procesar y transportar los productos- y tiempo para que maduren dichas inversiones”.

“En el corto plazo, mientras que la monetización de la economía -con una oferta monetaria ‘congelada’- tendería a disminuir la demanda de divisas, todos los otros conceptos tenderían a incrementarla. Necesitamos entender entonces si es posible encontrar una oferta incremental que abastezca esta demanda sin alterar el tipo de cambio”, observó Segura.

El economista Federico Furiase -asesor del ministro Luis Caputo- destacó en la última semana que “el tipo de cambio real bilateral se está estabilizando a los niveles de enero de 2016, después de la devaluación de la salida del cepo. Pero con mejores fundamentals porque hay superávit fiscal, porque no hay más emisión monetaria y la cantidad de dinero quedó fija en lo que para nosotros es esa Base Monetaria amplia de $47 billones nominales de abril, que hoy son 7 puntos del Producto y funciona como un ancla muy fuerte”.

Furiase explicó que “la apreciación del tipo de cambio real que tuvimos en estos meses fue por las buenas, producto de hacer los deberes fiscales y monetarios, sin financiar déficit con emisión ni atrasar el dólar de forma ineficiente. Por eso la brecha cambiaria y el riesgo país se desplomaron, mientras que el BCRA acumuló reservas. Con la inflación bajando y convergiendo al crawling peg más la inflación de Estados Unidos, se acaba la discusión del atraso del tipo de cambio real”, afirmó durante un evento organizado por Ripio.

Walter Morales, presidente y estratega de Wise Capital, consideró que “respecto del escenario post unificación, dependerá del nivel de competitividad que haya alcanzado la economía para que no exista cartelización respecto de aumentos de precios, y en sintonía con esto se espera que el pass through del tipo de cambio no supere el 20 por ciento”.

De todos modos, no todas las visiones son tan enfáticas respecto de la consistencia del “peso fuerte” frente al dólar. Los shocks externos -que inciden en los precios internacionales y la devaluación de los socios comerciales-, una creciente demanda de divisas por importaciones -acorde a una esperada expansión económica-, reservas netas todavía negativas en el BCRA y amplio el déficit en la cuenta de servicios por turismo llaman a ser prudentes al afirmar que el dólar estable está asegurado.

“Un peso tan apreciado podría profundizar el déficit de cuenta corriente, tanto por bienes como por servicios. Para que el sector externo ‘cierre’ sin desacumulación de reservas, se requiere un superávit de cuenta financiera más alto. Los dólares del blanqueo podrían dar un puente hasta aprobarse un eventual nuevo acuerdo con el FMI. Este podría ser más favorable -más rápido y mayor new money- de lo que hubiera sido con un Gobierno demócrata por el vínculo estrecho que existe entre Trump y Milei”, observaron los analistas de Portfolio Personal Inversiones.

“El ministro Luis Caputo también habló del cepo, aunque fue más cauteloso, reiterando que se han hecho avances, pero que deben cumplirse ciertas condiciones, sin especificar una fecha precisa. Repitió las condiciones habituales de 1)) reducir la inflación residual a cero, neto del crawl y la inflación global, 2) que se absorba el excedente de pesos en su definición de Base Monetaria amplia, y 3) acumular reservas suficientes. El ministro también mencionó que las restricciones se levantarían el próximo año, en línea con el Presidente, sugiriendo que esas condiciones estarían cumplidas para entonces”, precisaron desde Max Capital.

El Gobierno sostiene que la política fiscal actual y las reformas estructurales permitirán mantener una moneda fuerte

Max Capital añadió que “el Indec publicó un índice de precios al consumidor prometedor para octubre. La inflación bajó a 2,7% mensual, impulsada por el ancla cambiaria del 2%. Los bienes convergieron a 2,1%, aunque la inflación en servicios se mantiene persistente, en 4,3% mensual. Esa persistencia implica que la moneda sigue apreciándose en términos reales, ya que los no transables avanzan a un ritmo cercano al 4%, dos puntos porcentuales por encima del crawling”.

Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS, expresó que “tras el dato positivo de inflación de octubre, que marcó una nueva desaceleración, el mercado sigue apostando a que la tendencia desinflacionaria continuará hacia los próximos meses, en especial luego de que el presidente Milei asegurara en redes sociales que el ritmo de crawling peg en el dólar oficial podría reducirse de mantenerse estos niveles. A nuestro entender, el principal ‘ancla’ hoy es cambiaria, por lo que otro foco deberá estar sobre este frente, que vino ayudando mucho a la desinflación desde septiembre, en especial con la fuerte caída de los dólares alternativos”.