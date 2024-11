Juan Carlos de Pablo habló sobre las medidas para compras online en el exterior: “No deberías usar reservas para eso; es una huevada”

Juan Carlos de Pablo, economista y amigo personal del presidente Javier Milei

Juan Carlos de Pablo, el economista, profesor y amigo del presidente Javier Milei, reiteró hoy que la recesión económica “como concepto general hace tres o cuatro meses que se terminó”.

Consultado sobre si la economía ya tocó fondo, de Pablo respondió: “Miremos los números del Indec. El EMAE, que es un estimador del PBI, tocó fondo desestacionalizado allá por mayo, junio, y ajustado por estacionalidad el último mes que hay, que es agosto, recuperó toda la caída desde diciembre de 2023. Pero la realidad es heterogénea, entre sectores e inclusive entre productos. Si en un pueblo del interior hay 14 pizzerías: juego guita que no a todas les va a igual, aunque tengan el mismo intendente, el mismo gobernador y el mismo presidente arriba, porque la micro también importa. Pero la recesión como concepto general hace tres o cuatro meses que se terminó”, enfatizó. Y agregó: “hace meses que lo vengo diciendo; todavía alguna comparación interanual está por abajo, pero aquí la clave es cuándo empezó a dar la vuelta”.

Entrevistado por radio Mitre, De Pablo relativizó la importancia de la visita presidencial al presidente electo de EEUU, Donald Trump. “La cuestión es cuál es la importancia de las relaciones personales. Hay cierta importancia, no exageremos. Lo mejor es tener buenas relaciones y no necesitarlas (…). Trump está pensando en EEUU, no en la Argentina, cualquiera se da cuenta”, señaló. La clave de la política económica, subrayó, “es lo que se está haciendo acá; y si hay una emergencia, auxilio”.

Sobre la cuestión de las reservas y el dólar, de Pablo reiteró que el actual régimen, de aumento del precio del dólar oficial al 2% mensual “no es como en la tablita de (José Alfredo) Martínez de Hoz ni como en convertibilidad de (Domingo) Cavallo; el gobierno podría decidir devaluar más rápido en vez de más despacio, sin pedirle permiso a nadie. Esa determinación tiene que ver con la tasa de inflación. No hay que tomar decisiones sobre la base de que va a haber un salto devaluatorio. Puede haberlo y te jodés. Y si tomás la idea de que hay salto devaluatorio y no hay, también te jodés”.

Juan Carlos de Pablo sobre la recesión

En cambio, fue más crítico sobre la decisión de ampliar la posibilidad de hacer compras en el exterior que anunció ayer Economía. “No deberías usar reservas para eso. Es una huevada (…) Si empezás a comprar con tarjeta el producto equis o zeta que te mandan de Miami, ¿eso es turismo o importaciones? Si estadísticamente lo tomás como turismo, porque las compras en moneda extranjera son turismo, estás calculando mal el déficit de turismo y estás calculando mal el superávit comercial. Guarda con eso”, advirtió.

Durante la semana, De Pablo había dicho que le preocupa “el aumento en dólares del costo de producción de cualquier cosa”. Consultado al respecto, explicó: “vamos a ponerlo de esta manera: la importación tiene mejores abogados que la producción local. No tengo ningún problema que un tipo se funda por razones internas. Pero que un tipo se funda por los impuestos que cobran Milei, Kicillof o el Intendente, por Moyano con los camiones o por un juez que le calcula la indemnización por despido como se le canta, es una barbaridad. Lo que tenés que decirle a (Federico) Sturzenegger es que sincronice la eliminación de trámites de manera que equilibre la importación con la producción local. La importación puerta a puerta tiene nombre y apellido. Yo como autor de libros no tengo problemas, porque nadie va a comprar un libro extranjero para competir con los míos. En cambio la electrónica, los textiles, se sienten particularmente vulnerables y preguntan, ¿por qué a mí?”.

Además, dijo que en materia de alivio tributario, habría preferido la baja del impuesto al cheque a la del impuesto PAIS.

Impuesto al cheque vs Impuesto PAIS

“Yo no hubiera empezado por bajar la alícuota del impuesto PAIS. Y de repente tienen que buscar alguna alternativa porque se cae la ley. Yo hubiera empezado, si ya tengo superávit fiscal, por revisar el impuesto a los débitos y créditos bancarios, que afecta la producción local. Es un ejemplo de lo que digo”, señaló.

En cuanto a si hay reservas suficientes para “bancar” las medidas anunciadas, respondió: “eso depende del régimen cambiario” y señaló que actualmente no hay una “promesa formal” del BCRA de mantener indefinidamente la pauta de aumento del dólar oficial al 2% mensual.

“No existe eso”, señaló. Y al recordársele que el gobierno dice que mantendrá el régimen cambiario y el propio presidente dijo que la pauta cambiaria podría pasar del 2 al 1% mensual, insistió: “No importa lo que dice verbalmente. Una declaración presidencial no tiene más valor que cualquier otra cosa. Es una opinión, no importa. Lo que digo es, ¿cuál es el compromiso formal? Lo puede cambiar. No tiene que pedirle permiso a nadie. Volvemos al tema de las reservas: depende del régimen cambiario. Si yo viera al BCRA vendiendo USD 300 millones por día durante 10 días me agarraría la cabeza. No es lo que está ocurriendo”.

De Pablo dijo que salir del cepo no es una prioridad. El gobierno puede hacerlo en cualquier momento señaló. Y subrayó que el BCRA no está vendiendo dólares, sino comprándolos

De modo parecido, sobre cuándo podría levantarse el cepo cambiaria, De Pablo respondió: “que cada uno imagine lo que le parece. La política económica son prioridades. Levantar el cepo no tiene prioridad. Ahora un día de esos, con la brecha baja, pick, salió el cepo. Y dicen los expertos que no es una, son un conjunto de medidas, algunas de las cuales ya las fueron removiendo”.

Para de Pablo, la clave de la economía argentina 2024 “es la fuerza que tiene la política fiscal. Si esta política económica estuviera asentada en la política monetaria o una meta cambiaria yo estaría temblando (pero) esto es robusto”, subrayó, resaltando la determinación presidencial de mantener el equilibrio fiscal y vetar cualquier ley que lo ponga en riesgo.

Según de Pablo, “en todos los países, y particularmente en la Argentina, la política es dramática. Tomá la relación fiscal Nación, Provincias, Municipios. Es algo salvaje, esperemos que incruento (…) Ahora resulta que Santiago del Estero tiene plata para pagarle a cada empleado estatal un palo tres ($ 1,3 millones). Es obvio que Milei no le mandó la guita. ¿Qué milagros hizo? No tengo idea. Tenés que entender que las relaciones son así”.