El bitcoin superó otro récord histórico y crecen las expectativas sobre nuevos saltos en su precio

Muchos esperan que el bitcoin alcance los USD 100.000 (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

El triunfo de Donald Trump en las elecciones de EEUU el pasado miércoles aumentó fuertemente las expectativas sobre el futuro de las criptomonedas. Particularmente, el bitcoin marcó este domingo un nuevo récord al superar los USD 81.000. Si bien el resultado de la contienda fue clave, el activo ya mostraba signos de despegue.

A pesar del escepticismo inicial acerca del mundo cripto, el republicano fue cambiando su postura en los últimos años y se convirtió en un férreo defensor de estos activos digitales. “No soy fanático de Bitcoin y otras criptomonedas, que no son dinero, y cuyo valor es altamente volátil y se basa en la nada. Los criptoactivos no regulados pueden facilitar comportamientos ilegales, incluyendo el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas”, había dicho Trump a través de su cuenta de X en julio de 2019.

Pero en la conferencia Bitcoin 2024, celebrada en Nashville en julio, declaró: “Esta tarde expongo mi plan para garantizar que Estados Unidos sea la capital criptográfica del planeta y la superpotencia Bitcoin del mundo, y lo conseguiremos.”

Además, prometió crear una “reserva estratégica nacional de Bitcoin” y afirmó: “Pondré fin a la guerra de Joe Biden contra las criptomonedas y garantizaré que el futuro de las criptomonedas y el futuro de Bitcoin se hagan en Estados Unidos”. Incluso, dijo que despediría al presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Gary Gensler, conocido por su enfoque regulador hacia los activos digitales.

Donald Trump en el evento Bitcoin 2024 en Nashville, Tennessee, EEUU. REUTERS/Kevin Wurm/Foto de archivo

A su vez, en agosto, Trump anunció el lanzamiento de una plataforma de criptomonedas llamada “The DeFiant Ones”, destinada a desafiar a las grandes instituciones financieras. En septiembre dio a conocer, junto a sus hijos, World Liberty Financial, un proyecto de finanzas descentralizadas.

Es en este contexto que el bitcoin rompió un nuevo récord y superó los USD 75.000 a poco de conocerse que el republicano había ganado las elecciones contra la demócrata Kamala Harris. Finalmente, este domingo cruzó la barrera de los USD 81.000.

De todos modos, el resultado de la elección profundizó la tendencia positiva que se venía observando. Por caso, de acuerdo a datos de Buenbit, en lo que va del año bitcoin registra un crecimiento de más del 80% frente al dólar, y de 115% en los últimos 12 meses.

Según Binance, la mayor criptomoneda a nivel mundial ya acumula un aumento de más del 75% desde principios de 2024, un desempeño significativo frente a diversos activos del mercado de capitales. Señalan que esto puede atribuirse a una combinación de factores macroeconómicos y estrategias de innovaciones financieras, con las elecciones de EEUU como un factor significativo detrás de este aumento.

Desde el punto de vista macroeconómico, la reciente reducción de la tasa de interés en economías relevantes, entre ellas EE.UU, la Zona del Euro y China, ha inyectado liquidez en los mercados de capitales, y la expectativa de recortes adicionales contribuye al sentimiento positivo de los inversores con la recuperación de la economía global.

Según Buenbit, en lo que va del año bitcoin registra un crecimiento de más del 80% frente al dólar, y de 115% en los últimos 12 meses. REUTERS/Benoit Tessier/Illustration/File Photo

“Otro factor importante es el impacto del lanzamiento de fondos cotizados en bolsa (ETFs) en enero en Estados Unidos, que amplió la participación institucional en el mercado de criptomonedas. Los ETFs de Bitcoin fueron lanzados por los pesos pesados financieros BlackRock y Fidelity, junto con otras siete empresas de gestión, capturando un fuerte interés y empujando la criptomoneda aún más hacia los portafolios convencionales”, señalaron desde Binance.

“La aprobación de ETFs al contado para Bitcoin, Ethereum y Solana, este último en el caso de Brasil, debería continuar impulsando la demanda institucional, lo que tiende a beneficiar a toda la comunidad cripto”, sostuvieron.

En la misma línea, el CEO y cofundador de Satoshi Tango, Matías Bari, aseguró a Infobae: “El repunte parece impulsado por varios factores que han generado gran entusiasmo en el sector. Primero, la Reserva Federal redujo las tasas de interés, lo que incentivó a los inversores a buscar alternativas de valor, impulsando así la demanda de activos digitales. Además, recientemente se presentó un proyecto de ley en Estados Unidos que propone que el gobierno adquiera un millón de bitcoins en los próximos cinco años. Esta medida está diseñada para asegurar la posición de Estados Unidos en el sector de activos digitales y ha sido recibida con entusiasmo por el mercado, que lo interpreta como un respaldo institucional al bitcoin”.

“Con esta combinación de políticas monetarias favorables y señales de un posible apoyo gubernamental, los inversores institucionales y minoristas han tomado posiciones fuertes en bitcoin, anticipando un escenario de crecimiento en el mediano y largo plazo. Esto ha alimentado una tendencia alcista que aún podría extenderse, aunque se mantiene la cautela respecto a cómo la nueva administración balanceará el impulso cripto con la estabilidad económica”, añadió.