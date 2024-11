Milei decretó el fin de la recesión y los empresarios esperan que los sectores más rezagados se sumen al repunte

Mario Grinman, presidente de la CAC

El presidente Javier Milei festejó los últimos datos de actividad económica, dijo ante empresarios que “la recesión terminó”, hizo una encendida defensa de su plan económico y aseguró que la economía se dirige hacia un repunte sostenido durante 2025 con baja de impuestos incluida. El círculo rojo valida que la última foto de la economía muestra una tendencia de recuperación aunque hay sectores clave como el consumo masivo y la construcción que muy recientemente empezaron a conocer cifras positivas en lo que va del año, y ahora esperan que el Gobierno sostenga el rumbo para que arranque la inversión.

El jefe de Estado cerró la celebración del acto por el centenario de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), a la que asistieron dirigentes políticos, empresarios y embajadores. La entidad que preside Natalio Mario Grinman cumplió 100 años y dejó el escenario en el hotel Alvear Icon a Milei para dar su primer discurso tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos.

“Las burbujas están apareciendo”, dijo el Presidente en una reiteración de aquella metáfora sobre la recuperación económica en forma de “pedo de buzo” (sic) que había planteado en abril pasado. A pesar de que el repunte de la actividad tuvo forma de serrucho durante varios meses, los últimos datos anticipados de septiembre y octubre, que fueron favorables en la buena parte de los sectores relevados hasta el momento.

El presidente Javier Milei en la Cámara de Comercio

“Fue un buen discurso, es un presidente que está muy dispuesto al cambio”, analizó, brevemente, Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América, ante una consulta de este medio. Por su lado, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, entusiasmado por la dirección de la política económica, aseguró que los empresarios de la economía real y de consumo con los que habla le aseguran que “cada día están un poco mejor que el día anterior”.

En esa sintonía, un alto directivo de una cámara pyme reconoció que los números de consumo a esta altura del año fueron mejores de lo que esperaban.

“Es un discurso en el que mantuvo con firmeza el rumbo que lleva el Gobierno y en el que destaca que en términos generales la economía se recupera, aunque es una recuperación heterogénea”, le dijo a Infobae el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss al pie del escenario tras el discurso del presidente, algo menor a la hora de duración. La construcción es, precisamente, uno de los rubros de la actividad económica claves en la generación de puestos de trabajo que está más rezagado en comparación con el promedio.

Esa noción de que la línea de la actividad económica, que tuvo una forma de serrucho durante los últimos meses, puede cambiar de configuración y marcar más insistentemente una mejora, como reflejó el dato del Indec, en especial en sectores menos favorecidos por las medidas económicas. La construcción y la industria manufacturera exhibieron mejoras mensuales, lo que fue marcadamente celebrado en los despachos oficiales. “La recesión terminó”, martilló Milei en distintas ocasiones a lo largo de su discurso en la fiesta de la cámara mercantil.

Grinman saludó al presidente Javier Milei

Grinman, le reconoció al Gobierno que “está poniendo orden”, en referencia a que “hace un año no se podía transitar por la Ciudad de Buenos Aires, ahora sí, ese es un cambio fundamental. También dijo que “las ideas de la libertad nos tienen que guiar para generar riqueza, que solo la puede generar el sector privado. No se puede redistribuir lo que no se tiene”, apuntó.

En tono retrospectivo, el jefe de la Cámara Argentina de Comercio dijo que, como institución “muchas cosas hicimos mal. Los argentinos somos propensos a decir que no fue nuestra culpa, yo quiero asumir nuestras responsabilidades. Es probable que nos hayamos equivocado, pero en el debe y el haber el resultado positivo es mucho más alto”, afirmó.

Entre los presentes se destacaron funcionarios del gobierno nacional, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; la directora de ARCA (ex AFIP) Florencia Misrahi, y el portavoz, Manuel Adorni.

Entre los empresarios se puedo ver también a Martín Eurnekian, presidente de Corporación América Airports; Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA; Nicolás Pino, de la SRA; Federico Braun, de La Anónima; Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina; Jaime Campos, presidente de AEA; y Martín Cabrales, de Cabrales, entre otros.

La celebración del aniversario de la CAC se realizó en un hotel de Puerto Madero

“Nuestra cámara colaboró para que la Argentina progrese”, dijo Grinman. “Y cuando el gobierno de turno se equivocaba el camino, nos hicimos oír. Creemos en la libertad de emprender, nos opusimos cada vez que vimos avallasamiento estatal. Hemos tenido gobernantes que decidieron que Argentina tenía que ser pobre. No encuentro otra explicación”, cuestionó.

Y en una lectura sobre el último año de la economía argentina, Grinman aseguró que “el problema de la Argentina fue la decisión política”.

“El año pasado la población decidió que había que cambiar. Es todo un desafío porque estamos en medio de cambios fenomenales. Argentina es un país que necesita orden, paz, administración y progreso. Tenemos un porvenir extraordinario. Si tuviera que apostar, apostaría que la inflación de octubre va a ser menor al 3%, si eso no es un cambio, ¿dónde está el cambio? El mundo está creyendo en la Argentina, nosotros también tenemos que creer”, concluyó.