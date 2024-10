Quejas en las concesionarias por la demora en la entrega de más de 55.000 patentes de autos y motos

Otra vez hay demora en la entrega de chapas patente. El mayor problema lo tienen los usuarios de motos, porque no existe la matrícula provisoria de papel

La falta de chapas patente vuelve a ser un dolor de cabeza para los usuarios argentinos más vulnerables, los que compran una moto de baja cilindrada tanto para movilidad personal como para trabajar, y no pueden retirar sus motos de las concesionarias por una inédita demora en la entrega de las matrículas metálicas.

Es la tercera vez que sucede en los últimos cuatro meses, sin embargo, entre empresarios con agencias de motos y encargados de Registros del Automotor de distintos puntos del país, hay coincidencia en asegurar que en esta oportunidad las demoras son más prolongadas, y que como no se resolvieron todos los pedidos pendientes que se habían acumulado durante septiembre, se está generando un embudo entre ventas, porque las operaciones continúan subiendo debido a que estamos entrando en la “época de la moto”.

“Hay una deuda de más de 25.000 placas para motos y 30.000 para autos. No entregan porque no tienen línea de producción para poder absorber la demanda. No hay mala intención, no tiene posibilidad de producir lo que le requerimos. Hoy, por ejemplo, se entregaron 4.000 placas de autos”, dicen fuentes del sector.

En los autos hay un faltante de 30.000 pedidos sin entregar, pero el perjuicio es menor porque se puede circular con la patente de papel

Pero la situación es confusa y conflictiva porque desde Casa de la Moneda aseguran que no tienen tal demora. “Nosotros no tenemos pedidos pendientes. No es Casa de la Moneda la responsable de la falta de patentes. Cada pedido que llegó se ejecutó normalmente. El único momento en el que hubo una demora de parte nuestra fue cuando cambió la gestión y hubo falta de insumos, en el mes de julio, pero eso se resolvió y hoy estamos al día con los pedidos”, dijeron desde el organismo que tiene la responsabilidad de imprimir las matrículas.

Los insumos para producir las chapas patente se compran en el exterior. Por ejemplo, el material reflectivo homologado es uno sólo, producido por 3M en el exterior. En lo que va del año, el Departamento de producción de Casa de la Moneda, cumplió con 620.000 dominios de vehículos, incluyendo el total de motos y automotores entre particulares, utilitarios y pesados. Esa cifra da un promedio de 62.000 dominios por mes, pero así como en septiembre se registraron 83.800 altas de vehículos, hubo meses como febrero en los que la cifra fue inferior con 55.800 trámites de patentamiento.

Entre enero y septiembre se llevan registrados 650.000 nuevos patentamientos, lo que dejaría las entregas de Casa de la Moneda con una deuda de unos 30.000 dominios. Sin embargo, como las primeras semanas del año se hicieron patentamientos con placas pedidas en diciembre, las cifras parecen coincidir entre entregas y dominios registrados. Casa de la Moneda trabaja en dos turnos de lunes a viernes, pero cuando la demanda es mayor, pueden trabajar sábado e incluso domingo o aumentar la producción a tres turnos, según explicaron desde la entidad. El mercado de autos y motos de Argentina está todavía abajo de los números de 2023. Entre auto y motos, hasta septiembre del año pasado, se habían registrado 707.000 patentamientos y la capacidad de Casa de la Moneda para hacerlo existió.

En el medio quedan los usuarios y los concesionarios, quienes en muchos casos tienen que dar explicaciones a los compradores que pagaron sus motos pero no las pueden retirar por no tener las matrículas para circular.

“En algunas concesionarias tenemos un flujo normal de chapas, pero hay otras sucursales del interior en las que la demora es preocupante. Llegan 24 chapas por semana y con eso no hacemos nada. Hay quienes sostienen que son los registros los que no compran, pero es raro, porque el registro gana dinero cuando patenta, así que no sabemos dónde está el problema, pero el problema existe y es serio”, aseguró un empresario con agencias en toda la provincia de Buenos Aires y Santa Fe.

En algunos Registros del Automotor la demora es de casi un mes desde la fecha de pedido de patentes

Los Registros del automotor, entre los cuales están los que tienen motos y autos y los que son únicamente para uno de los rubros y no del otro, también hay preocupación.

“Llevamos casi un mes de demora. Lejos de normalizarse como habían dicho desde ACARA (Asociación de Concesionarias de Automotores), el ente cooperador que comercializa y distribuye las chapas, así como también las cédulas, títulos y formularios. Los Registros del Automotor no estamos recibiendo las chapas patente que compramos, esto ocurre particularmente con las motocicletas. Se acumulan los pedidos y los compradores se ven imposibilitados de tener salir a la calle con sus motos que ya pagaron, porque no llegan las chapas a las concesionarias y las delegaciones de los Registros”, explicó un encargado de un Registro de la propiedad automotor del noroeste argentino este jueves ante la pregunta de Infobae.

Más allá del trastorno que representa esta situación para quienes compraron una moto y no la pueden retirar y utilizar normalmente, desde el sector coinciden en detallar que afecta más a las motos porque se venden más motos que autos y aún así faltan más matrículas para estos vehículos que para automóviles y utilitarios. Pero además, los autos pueden circular con la matrícula provisoria de papel pero las motos no tienen esa posibilidad, por lo tanto deben solicitar una extensión del permiso de circulación provisorio que ahora se extendió a 30 días, pero que no todos los controles policiales toman como válido.

“Creemos que hay una intención de alguno de los intermediarios de ‘sabotear’ el funcionamiento normal de la matriculación de motos como respuesta a la decisión del gobierno nacional de cerrar los Registros del Automotor y convertir el trámite en una ventanilla digital. Están generando un embudo y un colapso, y no les importa que perjudican a los usuarios, a quienes toman de rehenes, y a los vendedores de motos, que no saben qué respuesta dar y en algún momento van a perder clientes o prestigio, en especial los más chicos del interior del país. Es lo mismo que pasaba el año pasado con los 0 km. Los concesionarios no podían entregar unidades porque el gobierno no permitía la importación. No había autos. Ahora no hay patentes”, aseguran fuentes del sector intentando comprender la problemática.

“Cuando se haga la transformación a un sistema digital abierto como el que pretende el gobierno, veremos quién era el que ponía el freno. Las ventas están subiendo, es cierto, pero no pueden decir que está sobrepasada la capacidad de producir placas”, concluyeron.