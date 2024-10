Coloquio de IDEA: comienza el tradicional encuentro empresario en medio del “veranito” financiero y de una economía real que no termina de arrancar

Este año se celebrará el Coloquio número 60 (Christian Heit)

“Si no es ahora, cuándo. Transformar. Invertir. Sostener”. Con un eslogan que siempre es desafiante y busca interpelar a los hombres y mujeres de negocios, y en medio de la tensión entre el “veranito” financiero y la economía real que no termina de arrancar, comienza hoy el tradicional Coloquio de de IDEA, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina que nuclea a unas 500 empresas locales y “multis”.

La reunión que se realiza en esta ciudad hace 60 años reúne a la política y una parte importante del círculo rojo. Son tres días de “full rosca”: además de los paneles y las propuestas que preparan los organizadores, es un clásico el run run de los pasillos y las cenas y almuerzos paralelos. Se esperan más de 1.200 asistentes en un evento “sold out” para el que los empresarios socios pagaron $1,4 millones y $3 millones los no socios. La “inflación IDEA” da un interanual de 300%, bastante más alto que la del IPC del Indec que se conoció la semana pasada (209%). Eso en pesos, claro. Si la cuenta se hace al dólar libre el salto es algo menor a 200 por ciento.

Este año estarán presentes el presidente Javier Milei y también dos de sus ministros de más peso: Luis “Toto” Caputo y Federico Sturzenegger.

En IDEA apoyan el rumbo económico del Gobierno, al menos en cuestiones macro. Así lo dejó en claro Gabriela Renaudo, titular de Visa en el país y presidenta del Coloquio 2024, días atrás en diálogo con Infobae. “Controlar y cuidar el gasto público, el equilibrio fiscal, la baja de la inflación, y la agenda en materia de desregulación. Hay mucho de la agenda del Gobierno que coincide con la agenda del Coloquio. Falta eliminar impuestos distorsivos y eliminar restricciones cambiarias que es un factor clave para las inversiones”, resumió la ejecutiva de Visa.

Javier Milei y Juan Nápoli en el evento paralelo que se hizo el año pasado en plena campaña

El apoyo también se ve en las 14 propuestas que la entidad hará este año: son todas con una mirada de futuro, dando casi por sentado que la macro, finalmente, se resolverá. En este 2024 el foco pasará por buscar una inserción competitiva al mundo, estimular la competitividad desde la innovación, promover cambios en el marco legal laboral, reformular los programas de empleabilidad, elevar los estándares de calidad educativa, impulsar la eficiencia y eficacia del Estado, resaltar la importancia del respeto irrestricto por la propiedad privada, sacar impuestos distorsivos (como retenciones e IIBB), revisar los regímenes de promoción e inversión y promover una nueva ley de coparticipación, entre otros ejes.

Además de los funcionarios mencionados –a los que se sumarán Julio Cordero, secretario de Trabajo– y de los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes), en el evento se destaca la presencia de Andrés Velasco Brañes, decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science; Luis Perez Companc, presidente de Molinos; Hernán Kazah, del fondo Kaszek y cofundador de Mercado Libre; Osvaldo Giordano, presidente del IERAL y ex titular del Anses en este gobierno; y Eduardo Bastitta, Fundador de +Colonia y de Plaza Logística y miembro del Consejo de Asesores Económicos de Milei.

Una de las críticas que suele hacérsele a la entidad, incluso la esgrimen algunos de sus propios integrantes, es que las propuestas que presentan año a año –detrás de las que hay un evidente y notorio trabajo de grupo y dedicación– no suelen tener correlato más allá del evento, en el mundo legislativo, para convertirse en leyes, por caso, y que no permean lo suficientes para que las tomen los gobernantes de turno.

Santiago Mignone, presidente de IDEA

Con todo, a lo largo de las décadas, IDEA mantiene su influencia y se destaca como la voz de una parte del mundo empresarial que representa a las multinacionales y sus directivos. En parte, se diferencia de entidades como de AEA o el Cicyp, círculos empresariales que reúnen a los dueños de las grandes compañías argentinas, y de algunas más nuevas que ganaron peso en los últimos años, como el Foro Llao Llao, que nuclea a buena parte de los emprendedores tech y de alto impacto del país.

“Todo tiene que aggiornarse y en algún momento también nos va a tocar. Lo que es indiscutido es que se trabaja mucho, pero es verdad que faltan dueños y algunos CEOs representativos para lograr más peso. Los Coto y los Pescarmona ya no están más”, reflexionó en estricto off the record un empresario que hace más de 20 años es parte de IDEA.

“Estamos súper entusiasmados. Tenemos una gran convocatoria, lleno total, y récord de 171 sponsors. Es el trabajo de un año de más de 60 CEOs y dueños de empresas, que armaron 14 propuestas y ejes temáticos”, destacó, por su parte, Javier Goñi, CEO de Ledesma y director de IDEA.

Apoyo y dudas

En 2023, en medio de la campaña, Milei esquivó el Coloquio, aunque estuvo en Mar del Plata para un evento cerrado que organizó quien era uno de sus candidatos al Senado, el banquero Juan Nápoli. Se habló de “contracumbre” y hubo caras largas en la organización de IDEA por el desplante.

Nápoli redoblará la apuesta este año con otro side event: invitó a “La Feliz” a Santiago Peña, el presidente de Paraguay, para que hable en un almuerzo cerrado, que se hará mañana en uno de los restó del Hotel Costa Galana, ante empresarios… los mismos que están en el Coloquio que se hace, como siempre, en el Sheraton marplatense. Infobae pudo saber que hubo conversaciones para intentar evitar el evento privado, que hasta el momento se hará.

La edición 60 del Coloquio está sold out, aseguraron los organizadores

“Yo soy sponsor del Coloquio y voy a estar, como siempre. El almuerzo es algo que surgió en paralelo”, le dijo Nápoli a este medio y aseguró que no lo hace para hacer enojar a nadie sino para sumar voces y opciones a un Coloquio “siempre importante y muy convocante”.

Sobre la marcha del rumbo económico, el titular de Valo, muy cercano al gobierno de La Libertad Avanza, destacó: “Estamos en un contexto ideal. Argentina está pasando por un momento bárbaro, con el riesgo país en baja y la brecha cada vez más chica. Vienen Milei y sus principales ministros. Mejor no se puede estar. Ya hay datos que están siendo auspiciosos con respecto a la economía real: escrituras, venta de autos y otros. Creo que el momento más complicado ya pasó. Está todo dado para que la salida del cepo esté cada vez más cerca”.

“Los coloquios terminan siendo siempre un faro. Creo que el de este año puede ayudar a que muchos empresarios se convenzan de que mucho de lo que vemos, de lo que está pasando a nivel gobierno, son cuestiones que llegaron para quedarse”, destacó Luis Galli, presidente de Newsan.

“Hay temas pendientes, claro. Así como estabilizó la macro hay que ver cuándo arranca la micro. Espero que los funcionarios empiecen a aclarar y despejar esas dudas: cómo se dará la recuperación. Venimos aguantando todos, ahora hay que ver la otra cara de la disciplina fiscal, tanto para los que invertimos y apoyamos, como para la gente. El mercado tiene confianza, al menos por ahora y viniendo con valores de default, hay que contagiar ese entusiasmo al resto”, dijo Galli.

No está tan de acuerdo un industrial reconocido que pide reserva desde La Feliz, a la que llegó hace unas horas, y define el contexto como “salvaje”. “Se está tirando con munición gruesa a un costo que aún no conocemos. Desde decir que detrás de cada cosa que tocas hay un curro, que es verdad, pasamos a algo que parece fuera de control. El tema de desfinanciar las universidades es sólo un ejemplo. ¿Puede salir bien? No sé. La inflación baja, pero la recesión nos está matando. Hay que ver cuánto dura el ‘veranito’ financiero luego del blanqueo. La verdad, no la veo”, aseguró.

Como se dijo, Bastitta será coordinador de uno de los segmentos del Coloquio y a tono con el Gobierno que asesora se entusiasma con la idea de debatir sobre el rol que debe tener el Estado. “Estamos en un camino muy virtuoso hacia la estabilización para luego empezar a crecer fuerte. Incluso los desafíos más difíciles, como el fiscal, fueron superados. Hay que terminar este proceso, que se de la convergencia de la inflación y que terminen de eliminar los controles cambiarios. Soy muy optimista, veo que se está trabajando de la mejor forma. El trabajo de Luis Caputo y Santiago Bausili (presidente del BCRA) es extraordinario y está rindiendo sus frutos. Ojalá que en el camino aparezcan oportunidades para acelerar el proceso”, aseguró en diálogo con Infobae.

Con respecto al rol de los empresarios, Bastitta afirmó que “se necesitan soluciones creativas, atajos en el buen sentido que vengan del sector privado y generen soluciones rotundas. Eso también queremos plantear. Me ilusionan mucho estos temas, ponerlos en la agenda. Hay que ser valientes para plantear soluciones radicales”.

Sobre la coyuntura, Goñi de Ledesma también demostró apoyo. “Se están haciendo cosas que hace unos 8 meses eran impensadas en la Argentina. Es un camino muy correcto. Por supuesto, recorrerlo no es fácil. Eran necesarios cambios radicales y se están haciendo. Los que trabajamos, invertimos y estamos en la Argentina, somos naturalmente optimistas. Estamos bien encaminados”, dijo.

Si bien suele llover y hacer algo de frío para esta época del año en La Feliz, el Servicio Meteorológico pronostica que no habrá chubascos estos días en Mar del Plata y que clima estará templado con máximas en torno a los 22 grados. Sigue el “veranito”. Habrá que ver qué marca el termómetro de IDEA.