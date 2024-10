Coloquio de IDEA: los CEOs apoyan el plan económico, esperan el fin del cepo cambiario y reclaman bajas de impuestos

Gabriela Renaudo (VISA) y Santiago Mignone (PwC), directivos de IDEA, explicaron ante Infobae cuáles son los lineamientos del Coloquio de este año

Unos 60 CEOs elaboraron durante meses 14 propuestas que presentarán dentro de dos semanas en el 60° Coloquio de IDEA que, como es tradición, se realizará en Mar del Plata y con presencias esperadas del presidente Javier Milei y la plana mayor del equipo económico.

A casi diez meses del inicio del mandato libertario, la entidad que nuclea a directores ejecutivos de algunas de las empresas más importantes con presencia en la Argentina apoya en términos generales el rumbo del plan económico, principalmente en lo fiscal y de reformas regulatorias, pero se reservan objeciones sobre lo que viene: aseguran que economía crecerá con decisión sin cepo y pide avanzar en eliminación de impuestos.

La cita de este año contará como orador principal al jefe de Estado, un año después de la edición que encontró al entonces candidato presidencial organizando un “coloquio paralelo” con hombres y mujeres de negocios a pocas cuadras de la sede de IDEA. Hoy, ya al frente de la Casa Rosada, cerrará la actividad el viernes 18 al mediodía. Los organizadores aseguran que no tuvieron contacto directo con el jefe de Estado para cursar la invitación aunque sí con su círculo más cercano.

Los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger y el secretario de Empleo Julio Cordero formarán parte de la agenda ejecutiva en La Feliz.

La próxima edición se realizará los próximos 16, 17 y 18 de octubre en la ciudad de Mar del Plata con el título “Si no es ahora, cuándo. Transformar. Invertir. Sostener”

En conversación con Infobae, Gabriela Renaudo, presidenta del Coloquio y country manager de Visa Argentina y Cono Sur, y Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC, anticiparon cuáles serán los lineamientos centrales de las propuestas del coloquio de este año y ofrecieron una visión transversal sobre los diez meses del plan económico del gobierno de Milei. Como claves para los ejecutivos aparecen la necesidad de avanzar rápido en bajas de impuestos y ordenamiento del sistema tributario, regulaciones laborales y calidad educativa como puerta de entrada al mercado de trabajo, entre otros.

“Estamos en un año bisagra. Tenemos la oportunidad de abordar problemas desde el origen, empleo privado, pobreza, inflación. Es una llamado a la acción en una situación muy particular de la Argentina, es un llamado como empresarios a tener un approach distinto. Celebrando que se están transformando algunas cosas, nos tenemos que comprometer a invertir”, aseguró Renaudo.

El lema del Coloquio de este año es “Si no es ahora, cuándo. Transformar. Invertir. Sostener”. Parece asomar para los CEOs una oportunidad que perciben excepcional para acompañar un plan económico que tiene una dirección seductora para los ejecutivos de empresa. Es en ese contexto en que, de todas formas, buscan plantear la mirada empresaria sobre las reformas en marcha y las que todavía no comenzaron.

Renaudo aseguró que IDEA apoya “el foco de este Gobierno en la macroeconomía”. “Controlar y cuidar el gasto público, el equilibrio fiscal, la baja de la inflación, y la agenda en materia de desregulación. Hay mucho de la agenda del Gobierno que coincide con la agenda del Coloquio. Falta eliminar impuestos distorsivos y eliminar restricciones cambiarias que es un factor clave para las inversiones”, resumió la ejecutiva de Visa.

Durante tres jornadas, IDEA presentará 14 propuestas que son el resultado de un trabajo conjunto realizado por más de 60 CEOs (Christian Heit)

Por su parte, Mignone aseguró, en términos de balance de los primeros diez meses de mandato libertario, que “todo junto no se puede hacer”. “Desde el punto del orden el equilibrio fiscal. El foco está en la eliminación de los impuestos distorsivos. Para poder tener un sistema impositivo bien armado filosóficamente y sostenible necesitamos una macro ordenada. El foco en el orden de la macro está bien. El gobierno tomó varios temas y coincidimos”, apuntó.

Respecto al reiterado llamado del Poder Ejecutivo a los empresarios para que activen inversiones como forma de sostener el plan económico, Mignone comentó: “La decisión de inversión es una consecuencia de análisis y sostenibilidad”.

“La inversión la podés dividir en inversión de sostenimiento que se puede hacer con recursos internos que hoy están y que ya se viene dando y la otra es la inversión nueva. El Gobierno acierta con el RIGI porque te da una macro ordenada para que puedas hacer la inversión con estabilidad fiscal y de normas que quisiéramos para toda la economía”, planteó el ejecutivo de PwC.

“Hay mucho de la agenda del Gobierno que coincide con la agenda del Coloquio. Falta eliminar impuestos distorsivos y eliminar restricciones cambiarias que es un factor clave para las inversiones” (Renaudo)

Por esa razón, consideran que el bajo nivel de uso de la capacidad instalada de muchos sectores productivos da cuenta de que hay margen de inversión sobre los recursos “ya existentes”, sin que fuese urgente una inyección de capital voluminosa para hacer funcionar la economía. “Tenés margen de crecimiento y eso es posible que se dé en el próximo año en la medida en que el sistema financiero continue incrementando los préstamos al sector privado cuando el Estado se retire como tomador de crédito”, dijo Mignone.

La salida del cepo, una de las medidas sobre las que el Gobierno avanzó con mucha mayor cautela en comparación con otras como el ajuste fiscal y monetario, es razonable para los CEOs al considerar que las condiciones no son las indicadas. “Es una respuesta pragmática a la situación: el Banco Central no tiene reservas”. “Es un acto de responsabilidad, el plan de baja de inflación no precisa un salto por una mala salida del cepo, le quita expectativa a esa baja. El Gobierno fue pragmático incluso aceptando medidas de las que ideológicamente están en contra. Es una respuesta a la realidad”, resumió Mignone.

Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC

“El RIGI y la capacidad instalada les da tiempo, la secuencia tiene un sentido”, continuó el presidente de IDEA, mientras que Renaudo agregó: “Si querés sostener la inversión, tenés que eliminarlas”, en referencia a las restricciones cambiarias. Tampoco prevén un fin “de una vez” del cepo sino un desarme paulatino. “Estamos transicionando a una economia bimonetaria, pensar en eso en el corto plazo es posible”, dijo Renaudo.

La cuestión de la inflación también aparece crítica para la economía, aunque desde IDEA creen que si en diciembre al asumir el nuevo Gobierno les hubiesen dicho que a esta altura del año la inflación mensual sería 4% “habríamos dicho que era una locura”, consideró la directiva de Visa. Mignone consideró que la meta del año próximo para la baja del ritmo de suba de precios (18,3% según el proyecto de Presupuesto 2025) “es ambiciosa”.

“El Gobierno acierta con el RIGI porque te da una macro ordenada para que puedas hacer la inversión con estabilidad fiscal y de normas que quisiéramos para toda la economía” (Mignone)

“Este gobierno demostró en relación con otros es que su persistencia en el logro del control de la emisión y en el logro del equilibrio fiscal es inédito. No tenemos gobiernos con esa decisión de ejecutar el equilibrio fiscal. La baja de la inflación a niveles má bajos tiene que ver con la percepción de cuál va a ser la inflación de los próximos meses. El Gobierno está construyendo credibilidad entre otras cosas sin emisión espuria. Si logran revertir esa expectativa de inflación, no sé si a ese número (18,3%), pero puede picar cerca”, concluyó Mignone.

Las 14 propuestas de los CEOs

Habrá cinco ejes para 14 iniciativas. En primer lugar aparece “El desafío de una Argentina competitiva: cómo lograr una posición estratégica en el escenario global”. En ese foco enumeran:

1. Estabilizar la macroeconomía y promover reglas de juego claras.

2. Plantear las bases necesarias para una inserción competitiva al mundo, poniendo foco en revitalizar las negociaciones externas; en una rápida adaptación frente a la reconfiguración del comercio internacional; actualizar el Mercosur y eliminar impuestos distorsivos.

3. Alentar prácticas empresarias que estimulen la competitividad desde la innovación, las nuevas tecnologías, el desarrollo de cadenas de valor, la regionalización y la formación de capital humano.

El segundo eje será “Generar empleo para el desarrollo de la Argentina”:

4. Promover cambios en el marco legal laboral (atendiendo a la reglamentación de la Ley Bases y nuevas iniciativas: capitalización de créditos laborales, actualización de los convenios colectivos de trabajo dotándolos de mayor dinamismo, y declaración de acciones prohibidas considerándolas como faltas graves).

5. Reducir el costo laboral no salarial.

6. Alentar la empleabilidad, promoviendo la formación en nuevas habilidades y recursos tecnológicos demandados y adoptando la cultura de la innovación.

Este año, los empresarios que invierten en la Argentina tendrán un rol central en la agenda del Coloquio, destacaron desde la organización

Un tercer campo en el que buscarán profundizar será “Inclusión para una Argentina sostenible”:

7. Fomentar la inclusión digital como medio para lograr una mayor inclusión social (con un acceso más eficiente, responsable e inclusivo a los servicios del Estado).

8. Reformular los programas de empleabilidad, garantizando que cumplan con 10 consideraciones clave.

9. Promover la terminalidad y elevar los estándares de calidad educativa, generando formación para mejorar la empleabilidad de los sectores vulnerables.

En cuarto lugar, harán hincapié en el concepto “Destrabar para crecer: la transformación del Estado”:

10. Impulsar la eficiencia y eficacia del Estado mediante una mejor coordinación con el sector privado y entre los tres niveles de Gobierno para eliminar duplicidades, superposiciones y trabas burocráticas y de esta forma destrabar y potenciar la competitividad, productividad y el desarrollo de la Argentina.

11. Resaltar la importancia del respeto irrestricto por la propiedad privada y de la eliminación de las formas no convencionales de su afectación, para fomentar la inversión a largo plazo y mejorar la competitividad de las empresas con actividad en Argentina.

Por último, el énfasis estará puesto en “Un camino para la transformación del sistema fiscal”:

12. Competitividad: eliminar impuestos distorsivos (Impuesto País, Débitos y créditos; Derechos de exportación; IIBB con compensación parcial a través de ventas finales y límite a tasas municipales) y generar políticas que alienten la inversión.

13. Sostenibilidad: ampliar la base y promover la formalización, revisar los regímenes de promoción e inversión y promover una nueva ley de coparticipación.

14. Simplificación: eliminar los impuestos de baja recaudación, reducir el costo operativo de la gestión tributaria, alentar la transparencia fiscal en los tres niveles de gobierno y alentar la conciencia ciudadana.