Alerta por los pagos QR con tarjeta: advierten que a partir de la interoperabilidad crecieron los casos de fraude

Se incrementaron los casos de fraude en los pagos QR con tarjeta, según Mercado Pago

A cinco meses de haberse implementado la interoperabilidad de los pagos QR con tarjeta, los niveles de fraude están “fuera de control” y la principal red de aceptación de esas operaciones, la de Mercado Pago, evalúa suspender su interacción con algunos bancos hasta que mejore su nivel de seguridad. Con ello, la pelea entre la empresa de Marcos Galperín y los bancos tradicionales llevada adelante por este tema todavía parece estar lejos de disiparse.

“Está pasando lo que sabíamos que iba a pasar. No todos los jugadores de la industria están listos para interoperar. Cuando las billeteras de terceros pagan en nuestro QR, vemos un enorme problema”, dijo Paula Arregui, VP de Mercado Pago, durante una presentación en Nuevo Dinero, un evento sobre la industria de los medios de pago.

La ejecutiva dijo que “las premoniciones se están cumpliendo” en cuando a las billeteras bancarias que pagan en sus QR: “Por salir apurados con este tema, hay un enorme problema. Los pagos con QR interoperable en algunas entidades bancarias presentan 85 veces más casos de fraude que en nuestro estándar y 10 veces más de lo que se había acordado como aceptable en la normativa”.

“Hay algunas entidades nos piden ‘no me apagues, dejame adaptarme’, sabiendo que las pérdidas de esas operaciones fraudulentas recaen sobre los emisores”, dijo Arregui. A su vez, advirtió que Mercado Pago no descarta dejar de operar con QR con esos bancos si los estándares de seguridad no mejoran. “Los QR que no son de Mercado Pago todavía están trabajando para ser interoperables. Los únicos QR que son interoperables al 100% son los nuestros”, agregó.

En el mismo evento, el director del Banco Central, Pedro Inchauspe, admitió que la interoperabilidad de los pagos QR con tarjeta no es total, pero estimó que está funcionando “al 85%” y no por causa del conflicto comercial entre Mercado Pago y los bancos, que de hecho todavía tiene un capítulo pendiente en el ámbito de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

“Como todo proyecto que tiene una implementación tecnológica, hay complejidades que requieren tiempo. Faltan integraciones entre distintos actores. Hay que imaginarse esto como un cuadro de doble entrada en el que hay muchos actores de un lado y del otro y todos deben interactuar”, dijo Inchauspe, quien destacó que de todas formas hay “buena voluntad de las partes con avances constantes”.

Abrir un sistema cerrado

En base a la normativa que puso en marcha la actual conducción del BCRA, Mercado Pago debió abrir un sistema que estaba cerrado. Hasta el 30 de abril pasado, cuando un comercio tiene un QR provisto por Mercado Pago, solo aceptaba pagos con tarjeta vía QR si el plástico estaba cargado en una billetera de Mercado Pago y los rechazaba si el cliente tenía cargada su tarjeta en billeteras bancarias. La norma del BCRA terminó con esa exclusividad.

Más allá de la pelea entre Mercado Pago y los bancos, hay un cambio sustancial para el usuario. A partir de esta norma, cada vez que ve un QR en un comercio, ya sea físico en un cartelito o bien digital en la pantalla de una terminal POS, tendrá la posibilidad de sacar su celular y elegir dos veces en pocos segundos. Primero, cuál de todas las apps de su teléfono, tanto de bancos como de fintech, quiere usar para pagar. Una vez que está dentro de la billetera, la segunda elección será su medio de pago: con dinero en una cuenta (CBU o CVU), tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Antes solo tenía esa certeza si elegía pagar con transferencia, gracias al programa “Transferencias 3.0″.

El uso de los pagos QR se expande en forma constante

En Nuevo Dinero, Arregui explicó que la empresa fundada por Marcos Galperín tiene “los dos sombreros” en este negocio: el de aceptador de pagos y el de billetera, y que en ambos casos cumple con los estándares de interoperabilidad dispuestos por el BCRA. Justamente ese aspecto, el de tener distintos roles que lo acercan a la integración vertical, es el más cuestionado desde las billeteras bancarias.

Arregui también dijo que en base al acuerdo alcanzado con los bancos, hay pagos que no se están cumpliendo. “De los 24 emisores que participan de la interoperabilidad solamente 3 cumplen con el pago del fee. El resto de los bancos están incumpliendo las reglas comerciales básicas que tenía por detrás esta interoperabilidad”, dijo.

“En las operaciones con tarjetas, el fraude es creciente. Pero es imposible hacer comparaciones con la época anterior. Mercado Pago tenía un sistema cerrado, por lo que nadie tenía sus datos de fraude de su red de QR”, dijo un experto en ciberseguridad

En medio de esa pelea comercial, un experto en ciberseguridad que no trabaja para ninguno de los dos bandos señaló ante Infobae que es cierto que crecieron los casos de fraude en los últimos meses, pero que es difícil saber si esa desmejora proviene de la llegada de la interoperabilidad, tal como denuncia Mercado Pago.

“En las operaciones con tarjetas, el fraude es creciente. Pero es imposible hacer comparaciones con la época anterior. Mercado Pago tenía un sistema cerrado, por lo que nadie tenía sus datos de fraude de su red de QR. Recién ahora el resto del ecosistema financiero comienza a conocer esa información, porque hasta ahora Mercado Pago no la compartía”, explicó el experto.

El mecanismo de mayor proliferación de los fraudes es de la llamada “ingeniería social”, las múltiples versiones de “cuentos del tío” y otros mecanismos para capturar datos sensibles de las tarjetas. La mayoría de estos casos llegan a través de las redes sociales, con falsos perfiles de bancos y billeteras que conducen a falsas webs de esas entidades, con promesas de promociones o premios que, desde luego, son inexistentes.

Un punto clave en este terreno, señaló el especialista ante Infobae, es la falta de denuncias judiciales de las entidades financieras ante el Enacom, el único organismo con capacidad para “bajar” de Internet esas webs apócrifas. “Por razones de imagen y temor a la difusión, los bancos y las fintech no quieren radicar denuncias y muchas esas webs siguen en funcionamiento”, alertó.