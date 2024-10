Inusual para estos meses, el Banco Central compró más de USD 500 millones desde mediados de agosto

Cuentan billetes de 100 12/10/2010 REUTERS/Sukree Sukplang

Durante el año pasado, fueron las sucesivas ediciones de “dólar soja” –aquella medida por la que se reconocía un tipo de cambio diferencial (más alto) para las exportaciones del cultivo y que fue la antecesora del hoy vigente “dólar blend”– las que aliviaron al Banco Central en los períodos de mayor tensión cambiaria ante la escasez de divisas. Ahora ese rol parece cumplirlo el blanqueo. Desde que entró en vigencia a mediados de agosto, el BCRA logró acumular compras por USD 537 millones. Si bien esa dinámica estuvo lejos de permitirle acumular reservas netas y cumplir la meta con el FMI, se trató de un desempeño poco habitual para este período del año y, sin lugar a dudas, es un resultado mucho mejor al esperado hacia fines de agosto cuando se presumía un fuerte incremento de la demanda de divisas por parte de los importadores.

Eso no ocurrió el mes pasado y ahora la preocupación se traslada a este mes. La prórroga, en principio por un mes, de la posibilidad de ingresar dólares en efectivo hasta USD 100.000 para regularizar sin penalidad podría aportar algo de alivio a esa mayor presión, aún cuando se asume que el mayor volumen de dólares disponibles para el blanqueo ya ingresó al sistema.

“El BCRA compra acumuladamente desde el 12/08 (cuando se lanzó el blanqueo) USD 427 millones (hasta el miércoles 2) . Esa cifra tuvo mucho que ver con la suba del crédito al sector privado de USD 955 millones desde la misma fecha. Esos dólares, que debieron ser liquidados en el MULC, contribuyeron de manera fundamental a la mejora de la performance del Central”, apuntaron desde Aurum Valores.

El departamento de investigaciones de la Alyc viene siguiendo de cerca la evolución del crédito en dólares al sector privado, destinado a la prefinanciación de exportaciones, y registró para el mes pasado un primer incremento en torno a los USD 650 millones tras meses de estancamiento y un nuevo salto desde la semana pasada a la actual por otros USD 300 millones. Es decir, no sólo el crédito creció casi USD 1.000 millones desde que se inició el blanqueo sino que el ritmo más acelerado de suba se empezó a registrar en los últimos días.

Es un buen augurio para el Banco Central. La liquidez de la que ahora disponen los bancos, con un volumen total en el sistema financiero superior a los USD 31.000 millones, ya muy cerca del récord de agosto de 2019 (USD 32.400 millones), podría volcarse progresivamente en las próximas semanas a nuevos préstamos y, con ello, alimentar de manera indirecta el mercado cambiario. En alguna medida, los dólares del blanqueo pueden terminar tendiendo un puente para atravesar el trimestre más complejo del año en materia de oferta de divisas. Sin ir más lejos, la autoridad monetaria compró en la última rueda USD 110 millones y acumula en los primeros tres días de octubre USD 338 millones.

El dato es clave ya que la acumulación de reservas netas es la variable central que más preocupa a los inversores. Sin embargo, un contundente fortalecimiento de las reservas brutas vía encajes por crecimiento de los depósitos contribuye a moderar los temores. En definitiva, un gran volumen de depósitos en el sistema financiero no deja de ser una señal de confianza. De ahí que un dato se destaca entre los analistas, por ahora como “curiosidad” y tiene que ver con que mientras las reservas se ubicaron en los USD 29.231 millones, los depósitos están por encima de esa cifra en unos USD 2.000 millones. Esa relación no se producía desde la Convertibilidad, lo que por ahora no tiene mayor relevancia. Al menos no hasta que se despeje la incertidumbre respecto de la eventual salida de gran parte de esos depósitos del sistema financiero.