De cuánto es la PUAM de ANSES en octubre 2024

La jubilación mínima en octubre 2024 cuenta con un bono adicional

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es un beneficio destinado a los adultos mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión. Este beneficio es gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y busca garantizar una cobertura previsional a aquellas personas que no han podido acceder a una jubilación por no cumplir con los requisitos necesarios. Es por eso que estos son los aspectos más importantes relacionados con la PUAM que se necesitan saber:

De cuánto es la PUAM en octubre 2024

En octubre de 2024, luego de aplicarse el aumento correspondiente al ajuste por movilidad, el monto total de la PUAM ascenderá a $265.456,45. Este valor se compone de dos partes:

Haber de la PUAM : Equivalente a $195.456,45, que representa el 80% de la jubilación mínima.

Bono extraordinario: Un bono adicional de $70.000 que se suma al haber de la PUAM.

Por lo tanto, el monto total que percibirán quienes cobran la PUAM en octubre de 2024 será de $195.456,45 correspondiente al haber, más un bono de $70.000, sumando un total de $265.456,45.

Para iniciar el trámite de la PUAM es necesario ingresar a Mi Anses - (ANSES)

Cómo se calcula la PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es equivalente al 80% de la jubilación mínima vigente. Por lo tanto, su monto se calcula de la siguiente manera:

Se toma como base el valor de la jubilación mínima : Este valor es establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y se actualiza periódicamente de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente.

Se aplica el 80% sobre el valor de la jubilación mínima: Este porcentaje se utiliza para determinar el monto de la PUAM, ya que representa el 80% del haber mínimo.

Por ejemplo, si la jubilación mínima es de $244.320,56 (valor de octubre 2024), el cálculo sería:

$244.320,56 x 80% = $195.456,45

Este resultado de $195.456,45 sería el monto correspondiente al haber de la PUAM antes de aplicar el bono extraordinario.

Además de este cálculo inicial, la PUAM se actualiza mensualmente a través de la fórmula de movilidad, al igual que las jubilaciones y pensiones. Esto significa que su monto se ajusta de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La PUAM incluye un bono extraordinario de $70.000 en octubre 2024

De cuánto es la jubilación mínima en octubre 2024

En octubre de 2024, la jubilación mínima ascenderá a $314.320,56. Al igual que la PUAM, este monto se compone de dos partes:

Haber jubilatorio mínimo : De $244.320,56, que representa el haber mínimo establecido por ley para las jubilaciones.

Bono extraordinario: Un bono adicional de $70.000 que se suma al haber mínimo.

Por lo tanto, el monto total que percibirán quienes cobran la jubilación mínima en octubre de 2024 será de $244.320,56 correspondiente al haber, más un bono de $70.000, sumando un total de $314.320,56.

Cómo anotarme para recibir la PUAM

Para iniciar el trámite de la PUAM, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresar a Mi Anses con el CUIL y Clave de la Seguridad Social, y revisar que los datos personales y familiares estén actualizados. Solicitar un turno en una oficina de ANSES cercana al domicilio. Presentarse en la oficina de ANSES con el DNI y la documentación requerida.

Es importante destacar que el trámite de la PUAM es totalmente gratuito. Además, aquellos que perciban la PUAM tendrán cobertura de salud a través de PAMI y podrán acceder al cobro de asignaciones familiares por hijo, hijo con discapacidad, cónyuge y ayuda escolar anual.