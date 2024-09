El Gobierno amplió en más de $890 mil millones la partida de gastos autorizados hasta fin de diciembre

El Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, dispusieron la novena ampliación en el año del Presupuesto de gastos para 2024

A pocos días de haber difundido los datos del doloroso dato de pobreza que afecta a toda la Argentina, al punto de que más de la mitad de los habitantes no cuenta con los ingresos indispensables para poder comprar la Canasta Básica de Alimentos que estima el Indec y afrontar el valor de los servicios básicos esenciales para su subsistencia, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la novena modificación del Presupuesto 2024.

Nuevamente, predomina la expansión de la autorización de gastos a la Administración Central, muy por arriba de los ingresos extras generados por la inflación.

Lo hizo a través de la Decisión Administrativa 910 del 27 de septiembre, firmada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la cual consta de dos anexos, en el cual en primero con 71 folios detalla las ampliaciones y resignaciones presupuestarias, que determinan un aumento de partidas por un monto neto de $891.780 millones

Del lado de los recursos, la suma de ingresos superiores a los previstos desde la última modificación presupuestaria (30 de agosto) arrojó apenas $43.165 millones. De ahí que, en caso de ejecutarse plenamente las nuevas autorizaciones de gasto hasta lo que resta del año, el superávit de caja acumulado hasta el 27 de septiembre de $6,04 billones se reducirá en $0,85 billones.

Del análisis detallado en los 71 folios de la DA 910 surge que las principales partidas ampliadas para el último trimestre son:

Servicios económicos, Obligaciones a cargo del Tesoro: $568.549 millones;

Acciones de Empleo, Secretaría de Trabajo: $220.003 millones;

Construcción de Sistema Cloacal - Catriló - La Pampa (PROAS II)-(BID 5285 OC-AR), Ministerio de Infraestructura: $25.468 millones;

Investigación Aplicada, Innovación, Transferencias de Tecnologías, Extensión y Apoyo al Desarrollo Rural - Aitte, Ministerio de Economía: $24.800 millones;

Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior: $23.971 millones;

Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional, Ministerio del Interior: $16.790 millones;

Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud, Ministerio de Salud: $5.000 millones;

Atención Sanitaria para la Comunidad, Hospital Nacional Prof. Alejandro A. Posadas, Ministerio de Salud: $4.659 millones;

Fomento, Producción y Difusión del Teatro, Ministerio de Capital Humano; $1.500 millones;

Y un variado conjunto de otras 12 partidas que en conjunto suman en términos netos $1.041 millones.

La mayor ampliación presupuestaria corresponde a "Servicios económicos", Obligaciones a cargo del Tesoro: $568.549 millones (Foto: Reuters)

Esas modificaciones incluyen el pago de subsidios a empresas de servicios públicos por la postergación de la rebaja originalmente programada, en particular de luz, gas y agua, de no modo de agravar los flacos bolsillos de la mayor parte de las familias; y adecuar los créditos destinados a las Empresas Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima, Fabricaciones Militares S.A. y Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín S.A.; el refuerzo del programa de fomento del empleo (“Volver al Trabajo (VAT)”; así como del sistema de salud, en particular del Hospital Posada, e incluso del fomento de actividades culturales, y de asistencia a la comunidad, principalmente la afectada por incendios.

En los considerandos de la medida se destaca:

“Es menester reforzar el presupuesto vigente correspondiente a la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de ministros con el objeto de afrontar obras de los centros de frontera;

“resulta oportuno reforzar el presupuesto vigente de la Subsecretaría de Ambiente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la JGM, incorporando mayores recursos, con el fin de atender erogaciones relacionadas a las actividades del Servicio Nacional de Manejo del Fuego;

“Atender la adquisición de insumos críticos para la producción de DNI y Pasaportes y su distribución;

“es necesario incrementar el presupuesto vigente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet);

“atender erogaciones correspondientes al Sistema de Información Nacional Tributario y Social;

“ampliar el presupuesto del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Defensa, a efectos de incorporar los reembolsos que realiza la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la participación de la república argentina en las Operaciones de Mantenimiento de Paz, los que se destinarán a recuperar, modernizar y/o reemplazar el equipamiento militar en las mencionadas operaciones de paz.

Ejecución presupuestaria

Al 27 de septiembre la Secretaría de Hacienda registraba en la Administración Central ejecución de gastos devengados por $60,69 billones, de los cuales había pagado a ese momento $55,43 billones, sobre una partida autorizada para todo el año de $94,56 billones, la que ahora se amplió en 0,94%, a $95,45 billones.

Al 27 de septiembre la Secretaría de Hacienda registraba en la Administración Central un superávit base caja de seis billones de pesos

Del lado de los ingresos, de $86,96 billones previstos hasta el último viernes, que ahora se elevó levemente a $87 billones, llevaba recaudado por recursos tributarios y Rentas de Propiedad por $61,46 billones.

Así, hasta el presente la Administración Central acumulaba en base caja un superávit total de poco más de $6 billones, como había anticipado el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el cual de ejecutarse plenamente la nueva partida de gastos se reduciría a $5,19 billones; desaparecería hasta transformarse en negativa si se considera la deuda flotante de muy corto plazo (diferencia entre monto devengado y efectivamente pagado).