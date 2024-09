Blanqueo, fondo de cese y régimen para independientes: los detalles de la reglamentación de la reforma laboral

Blanqueo laboral : lo que plantea este artículo de la ley es que las empresas podrán regularizar a sus trabajadores no registrados o mal registrados sin pagar multas ni tener sanciones. También estarán eximidas de cualquier acción penal. Concretamente, se dará de baja a estas firmas en el Registro de Sanciones Laborales (REPSAL) y se les condonará deudas por capital e intereses, de acuerdo a lo que disponga la reglamentación. Lo que definirá el decreto próximo a publicarse es que habrá diferencias en los beneficios que recibirán las grandes empresas, las medianas y pequeñas y que habrá descuentos tanto por pago al contado como por pago anticipado. Trascendió que mientras que a una grande se le condonará el 70% de la deuda por las cargas patronales, a la mediana se le perdonará el 80%, y a la micropyme, el 90%. También habría pago en cuotas para la diferencia, que se ajustaría a un interés similar a la tasa de descuento de documentos.

Fondo de cese laboral: la reglamentación determinará que habrá un sistema de cese con distintas variables que podrán negociarse entre las cámaras empresarias y el sindicato en el convenio colectivo de trabajo. De esta manera, queda abierto a que las partes puedan definir, si quisieran, de qué modo convenir la indemnización. Además, sería optativo, tanto para la firma como para el trabajador. Este tema fue resuelto semanas atrás y no fue modificado, a pesar de las presiones sindicales porque sea obligatorio. El sector empresario, por el contrario, buscó garantizarse todos los recaudos, ya que a muchos sectores no les conviene ir hacia un sistema indemnizatorio al estilo del que rige en el sector de la construcción porque no tienen alta rotación de trabajadores y un fondo de cese les implica un incremento en los costos.