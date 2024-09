El presidente de Aerolíneas Argentina aseguró que hay varias compañías internacionales interesadas en comprar la aérea

Hoy, la empresa volvió a denunciar a los gremios (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, aseguró que se busca avanzar en la privatización de la empresa y que hay compañías internacionales interesadas.

“El Gobierno tiene un posicionamiento clarísimo respecto a la privatización que no entró en la ley de Bases pero nosotros estamos trabajando y hemos tomado decisiones en este aspecto. Lo importante de todo esto es que tenemos que trabajar para dejar una compañía ordenada porque si no por más que la vayas a privatizar no vas a tener oferentes. Entonces lo que tenemos que trabajar nosotros y por supuesto, camino a la privatización es en dejar a la compañía para que sea atractiva”, precisó el ejecutivo en diálogo con radio La Red.

“Hoy yo les puedo asegurar que hay compañías internacionales interesadas en Aerolíneas Argentinas y eso me consta a mi porque me llamaron y me lo dijeron, están interesados en saber cómo sigue esta situación”, afirmó.

Lombardo: "Aerolíneas Argentinas es una compañía interesante para quien pueda ir a comprarla, pero también lo es mercado argentino"

Asimismo, consideró que Aerolíneas Argentinas es una compañía interesante para quien pueda ir a comprarla, pero también lo es mercado argentino. “En términos internacionales es extremadamente fuerte, el pasajero argentino viaja mucho. Argentina es muy atractiva turísticamente y el mercado doméstico es interesante para desarrollar muy fuertemente y para ganar plata efectivamente”, sostuvo.

Consultado por el fracaso de la privatización de Aerolíneas de los 90′, Lombardo dijo: “Proyectamos una privatización en base a lo que sucedió en el pasado. Hoy la industria evolucionó muchísimo y los jugadores que entran a comprar o a interesarse en Aerolíneas son grupos de la aeronavegación comercial, no es que va a venir una agencia”.

Por otra parte, destacó los cambios que se han hecho en la compañía durante los últimos meses, que van en línea con la idea de privatizarla. Por caso, 1.500 trabajadores abandonaron la empresa tras los dos programas de retiros voluntarios y acuerdos prejubilatorios concretados desde el inicio de su gestión, y durante el primer semestre se redujo el déficit operativo en un 70%.

Como detalle, Lombardo mencionó que “existe una proporción que es la cantidad de empleados por avión. Estaba en 140 personas y hoy estamos en 122 personas pero cuando hablamos de 122 personas y sacamos rampa, que el resto de las compañías no lo tienen, estamos en 103 y estamos ya en niveles de la industria”.

Además, subrayó que la empresa tuvo el mejor julio de los últimos 7 años en términos de ganancias ya que ingresaron USD 20 millones.

“Nosotros hemos tomado acciones de reducción de costos porque es lo que necesita la compañía en un contexto difícil pero bueno sabiendo que eran las decisiones que había que tomar en Aerolíneas”, dijo Lombardo.

Fabián Lombardo (Gustavo Gavotti)

Los dichos de Lombardo llegan en medio de los conflictos gremiales de las últimas semanas y de la denuncia realizada este martes por pérdidas de 2 millones de dólares. Esta tarde se supo que, con apoyo de la CGT, los gremios aeronáuticos endurecieron su postura y amenazaron con otro paro. Los sindicalistas participarán esta tarde de una reunión del Consejo Directivo cegetista con gobernadores del PJ, donde surgirá un apoyo ante el conflicto salarial. Mañana harán una asamblea conjunta en la que decidirán el alcance de la huelga, que podría ser de 24 o 48 horas.

Fuentes de Aerolíneas aseguraron que los gremios buscan un aumento salarial del 20% para empatar con la inflación, mientras que la empresa está ofreciendo 10% “en línea con el sector público”. Resaltaron que su oferta inicial era un incremento del 5%. Por este motivo, dijeron que ya duplicaron su propuesta y que no se moverán de esa cifra. Además, subrayaron que la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), al que consideraron uno de los gremios más combativos, ya aceptó la paritaria.

El conflicto derivó en varias asambleas que frenaron la actividad en las últimas semanas. En este marco, desde la empresa afirmaron: “Las recientes medidas de fuerza llevadas a cabo por los gremios APLA (pilotos) y AAA (tripulantes), originalmente denominadas “asambleas informativas” para ocultar su naturaleza abusiva e ilegal, ya le provocaron a Aerolíneas Argentinas pérdidas por más de 2 millones de dólares”.

“Como consecuencia, la compañía avanzará en una demanda a los gremios involucrados por los perjuicios ocasionados, principalmente por el lucro cesante de la operación y por los reclamos de los pasajeros perjudicados. También se denunciará a los principales representantes de estos sindicatos como responsables de estas medidas: Pablo Biró por APLA, y Juan Pablo Brey por AAA”, añadieron.