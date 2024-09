Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, luego del ataque: “Son situaciones que traen a la memoria épocas pasadas”

Nicolás Pino, en el centro, junto a otros dirigentes de la SRA

Luego del ataque que sufrió ayer con un paquete con un explosivo que explotó en su despacho, Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Argentina, brindo una conferencia de prensa en la sede de la entidad.

El dirigente rural aseguró que no había recibido amenazas antes y que no tiene certezas sobre los motivos de lo sucedido. “Lo único que puedo decir con certeza es que he transcurrido mi vida cosechando amigos y tengo la suerte de no haber cosechado enemigos. Certeza no tenemos ninguna. Son episodios que no tienen que ocurrir en la Argentina de hoy”, explicó y destacó que recibió llamadas del presidente Javier Milei, de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, entre otros.

“Hipótesis no tenemos. No tenemos conjeturas, no tenemos idea. Son situaciones que traen a la memoria épocas pasadas. Después de haber transcurrido muchos años de experiencia seguramente no algo que quiera volver a repetir la Argentina”, destacó Pino.

También aseguró que no cree que el ataque tenga que ver con la relación personal que tiene con el presidente Javier Milei y confirmó que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y que aceptó tener custodia policial, tanto personal como en su oficina.

Pino le agradeció al titular del Hospital Fernández: “Vino tres veces a ver cómo estábamos”. Es algo que ninguno de nosotros está acostumbrado a vivir. Lo feo y lo que no tiene que pasar es lo que vivimos ayer.

Pino, quien le agradeció al titular del Hospital Fernández por la atención de ayer, detalló que ayer tenía una reunión en agenda con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para una reunión pactada que se hará en los próximos días por un tema vinculado a la SRA y el Conicet.

También habló sobre los distintos comunicados que surgieron ayer desde la entidad rural. “Quisimos describir en el segundo comunicado este cobarde atentado que recibió la institución. Creo que le pegan a la Sociedad Rural en cabeza de su presidente. Tuvimos la suerte de que las cosas sucediera como sucedieron, que a Pamela [su secretaria] no le pasó nada. Hubiese sido más complicado si las cosas se daban de otro modo”, destacó.

Noticia en desarrollo