“Cris, tomá notá”: los consejos económicos que Javier Milei le dio a Cristina Kirchner

“Lo que sucede, anote otra más, hay algo que se llama efecto Cantillón, que tiene que ver con cuáles son los precios que suben primero y cuáles son los que vienen atrás. Entonces, por ejemplo, si ustedes estuvieran en una situación de una caída en la demanda de dinero, en esa situación no se demanda dinero doméstico. Al principio demandan dólares, hacen un cambio de portafolio, entonces salta el precio del dólar. ¿Por qué? Porque es un activo financiero. Ese ajusta rápido. Ahora, una vez que eso pasó sube el precio de los transables, después sube el precio de los mayoristas, después el de los minoristas y, por último, los salarios. Cuando se tiene un evento de estas características, destruye a los trabajadores. O sea, genera un problema tremendo”.

“Nosotros terminamos haciendo un ajuste del gasto público de más del 30%, entonces empezaron a decir que era porque no pagábamos, porque dibujábamos los números, cualquier cosa dijeron. La misma cosa que dice la señora, está lejos y tarde con esos comentarios, ya esos comentarios se hacían en enero, en febrero, en marzo. Hoy ya nadie levanta esos argumentos que menosprecian la tarea que hemos hecho”.

“La devaluación, señora, ya estaba. Es decir, que usted esconda los datos abajo de la alfombra, no significa que la devaluación estaba”.

Cuando hizo referencia a los niveles de intervención del BCRA, también apuntó contra Cristina. “¿Puede ser que seamos tan brutos? Es barbaridad esta gente. Entiendo que la doctora diga esto porque no es economista. Se supone que es abogada. Supongamos que fuera abogada, parece que eso no lo sabe, no es parte de su formación. ¿Cómo se les ocurre el delirio de decir que la deuda se tiene que comprar, que se tiene que pagar con dólares comprados por el Banco Central en el mercado?”.