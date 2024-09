Por las medidas sindicales, Aerolíneas advierte que se verán afectados 150 vuelos: qué deben hacer los pasajeros

Los gremios anunciaron que reforzarán las medidas de fuerza tras no llegar a un acuerdo con la empresa (Adrián Escándar)

Aerolíneas Argentinas informó que levantó las penalidades por cambio de tickets en el marco de las “intempestivas” medidas gremiales anunciadas para el día de mañana entre 5 y las 14 en las terminales de Aeroparque y Ezeiza. El paro, afirmó la línea de bandera, afectará a unos 150 vuelos y a más de 15.000 pasajeros.

“Recomendamos a aquellas personas con vuelos en esa franja horaria modificar sus itinerarios para evitar el periodo de mayor tráfico y demoras. Esta modificación no tendrá costo y podrá realizarse seleccionando vuelos dentro de una ventana de 15 días, siempre para su mismo destino original”, destacó la empresa a través de un comunicado.

Los canales de atención recomendados por la compañía para realizar estos cambios son la web aerolineas.com y la aplicación de Aerolíneas Argentinas. “Otras vías alternativas de contacto están detalladas en la sección Canales de Atención de nuestra página web oficial de la firma”, agregaron.

La novedad es que en el caso de no poder realizar un cambio del pasaje a tiempo, y de no presentarse a un vuelo dentro de la franja horaria de la protesta, la compañía estatal no aplicará penalidades sobre esos tickets y los mantendrá abiertos para su cambio. Las medidas anunciadas afectarán a unos 150 vuelos y a más de 15.000 pasajeros, según detalló Aerolíneas.

En el comunicado la empresa apuntó contra las medidas gremiales anunciadas para este viernes: “Los gremios APLA y AAA ya demostraron su clara intención de hacer el mayor daño posible a los pasajeros de la compañía durante los paros encubiertos de las últimas dos semanas”.

“Ante todo intento de reprogramar, demorar, adelantar o de aplicar cualquier tipo de medida para mitigar el impacto de estos paros, los gremios modificaron los horarios de protesta para afectar a la mayor cantidad posible de personas. Esta actitud reprochable continuará siendo respondida por la compañía con descuentos y sanciones. Aerolíneas Argentinas continuará haciendo su máximo esfuerzo para disminuir el impacto de estas medidas en los itinerarios de viaje de sus clientes. Lamentamos profundamente las molestias que estas protestas producirán a nuestros pasajeros”, aseguró la compañía.

En una nueva escalada del conflicto en el sector aeronáutico, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un paro de nueve horas para mañana, viernes, a una semana de la salvaje medida de fuerza que perjudicó a miles de pasajeros en Aeroparque. A esto se suma el cronograma mensual de cese de actividades que informó la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).

Mogetta le apuntó a los sindicalistas aeronáuticos

APLA confirmó un paro de pilotos para este viernes, de 05 a 14, que afectarán los aterrizajes y despegues en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza, según informó el sindicato en un comunicado. A diferencia de otras ocasiones, el gremio cuyo referente es Pablo Biró no comunicó con más anticipación el horario del reclamo de incremento salarial, algo que permitía al pasajero tomar acciones preventivas con relación a sus vuelos. Y en esta ocasión, los gremios aeronáuticos pararán nueve horas, cuando la semana pasada la medida fue de tres horas.

Con relación al Gobierno, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, apuntó hoy contra los sindicatos del área aeronavegantes, y afirmó: “Acostumbrados a privilegios de un sistema totalmente cercado donde solamente dos o tres solamente ganaban, no les importa el bienestar de los pasajeros y mucho menos el desarrollo del país”.

“Estoy haciendo referencia a dos o tres dirigentes sindicales. No vamos a permitir y no vamos a ceder ante los métodos extorsivos y patoteros de esos sectores que han sido una permanente traba para el desarrollo de la industria y del país, vamos a seguir ordenando, vamos a seguir modernizando el sistema, caiga quien caiga”, completó en el marco del Aviation Day Argentina, un evento que tuvo lugar en el Hotel Hilton de Buenos Aires.