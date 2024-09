Mercados: las acciones argentinas se sostienen en los precios máximos del año por el empuje del blanqueo

Las acciones argentinas se mantienen en lo más alto de los rendimientos de 2024.

El mercado bursátil de la Argentina realizaba el martes una toma circunstancial de utilidades en títulos domésticos, evidenciando la expectativa ante un amplio blanqueo de fondos, con el cual el Gobierno aspira a generar liquidez extra para los activos y reanimar una economía en crisis.

Ante caídas de hasta 2,5% en los indicadores de Wall Street, las acciones y ADR de compañías argentinas operadas en dólares exhibían cifras mixtas, cerca de sus precios más altos desde mayo de 2018. Destacaba la ganancia de los papeles bancarios como Banco Francés (+4,8%), Grupo Galicia (+3,5%) y Banco Macro (+2,9%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

En el Gobierno no descartan que el blanqueo ayude a sumar entre 30.000 y 40.000 millones de dólares al ruedo financiero, cifras significativas para la productividad del país austral acostumbrado a sucesivas crisis económicas y políticas.

La gestión del presidente libertario Javier Milei afronta una etapa compleja por una serie de derrotas en el Congreso, donde tiene amplia minoría, en momentos en que al país le cuesta salir de una prolongada recesión con una inflación anual de tres dígitos.

El índice accionario S&P Merval porteño imprimía una previsible toma de utilidades mediante una caída marginal de 0,1%, en los 1.753.546 puntos, luego de ratificar el lunes su marca récord intradiario en 1.765.447 puntos.

Por este reacomodamiento general del mercado, el riesgo país elaborado por el banco JP Morgan saltaba 33 unidades hasta los 1.466 puntos básicos, debido a que el precio de los bonos públicos retrocedían un 0,9%, lo cual redunda en un aumento de la tasa de retorno.

“Esta semana será crucial para observar cómo impactarán las declaraciones del Presidente sobre el veto a la Ley de movilidad jubilatoria y la posible salida del cepo cambiario en los mercados”, explicó Martín Mazza, director de MM Investments, a la vez que advirtió que se sigue “de cerca la evolución del MULC en las próximas ruedas, especialmente tras la reciente caída del 8,5% en el Tipo de Cambio para importadores”.

“En cuanto a los bonos Globales, agosto mostró una notable recuperación con un retorno total promedio del 6%, superando ampliamente el rendimiento de julio, que fue de apenas un 1%, y compensando las pérdidas acumuladas en mayo y junio, que fueron del -3,7% y -2,9%, respectivamente”, acotó Martín Mazza..

Las pérdidas anotadas en el neoyorquino Dow Jones también influenciaban en la tendencia circunstancial de los negocios financieros, coinicidieron operadores.

El blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno permitirá a quienes declaren sus bienes adquirir propiedades o realizar otras inversiones.

“A este blanqueo lo vemos como que va a tener mucho más éxito para efectivo de pequeño monto o departamentos chicos, porque en definitiva lo que permite es poder aplicar estos fondos (...) Hoy no tiene cómo hacerlo porque no lo puede justificar, entrar al blanqueo no tiene costo y puede aprovechar para esto”, dijo María Castiglioni, economista y directora de C&T Asesores Económicos.

"Vemos como que está mucho más focalizado también en que tenga impacto en la actividad económica mucho más que en la recaudación (fiscal)", agregó en una presentación privada sobre los alcances esperables del blanqueo.

“Acompañando el clima externo es que los activos domésticos también se inclinan por intercalar una pausa tras las fuertes mejoras acumuladas en los últimos tiempos, las cuales se vieron potenciadas además por los avances en las políticas macro y la expectativa por el blanqueo”, comentó, por su parte, el economista Gustavo Ber.

La recaudación de impuestos de Argentina aumentó un 189,6% interanual en agosto al totalizar $11,76 billones (equivalentes a USD 12.357,3 millones al tipo de cambio oficial), mientras Milei pregona la implementación de medidas ortodoxas para cortar el fuerte gasto fiscal.

Sin embargo, “tras ajustar por inflación, la recolección fiscal refleja una disminución real del 13% interanual (...) impulsada principalmente por la baja recaudación de impuestos asociados al comercio exterior y el impuesto a las ganancias y bienes personales”, remarcó la correduría Cohen.

Con septiembre en marcha, el Gobierno redujo al 7,5% -desde un 17,5%- la alícuota de un impuesto que grava las importaciones de bienes y fletes conocido como “Impuesto PAÍS”, lo que podría generar una demanda extra de divisas.