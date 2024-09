Usados garantizados: qué marca que ofrece el servicio que evita sorpresas desagradables a la hora comprar un auto de segunda mano

Una Toyota Hilux usada en excelente estado de conservación expuesta en un concesionario oficial, representa el valor que la marca quiere expresar con su programa de Usados Certificados

Una conocida frase que se suele usarse popularmente para describir a una persona a la que no hay que tenerle confianza es “a ese no le compro un auto usado ni loco”. No es casual. Porque uno de los mayores temores que enfrentan los compradores de autos de segunda mano siempre es el de ser estafados por el vendedor.

Hay distintos tipos de fraudes. Están los de papeles, que son bastante más sencillos de prevenir con sólo exigir los certificados correctos, y están los del estado del vehículo, dónde es más complicado descubrir si hay desperfectos grandes, tanto mecánicos como estructurales.

Toyota Argentina comenzó un programa llamado “Usados certificados” en el año 2018, con la intención de mejorar el servicio a sus clientes, ya que como concepto lo que se persigue es que cada vehículo que se entrega como parte de pago de un 0km que vende un concesionario, pueda tener una inspección oficial de la marca que asegure a los eventuales dueños futuros, que la unidad está en condiciones generales buenas en todos los aspectos.

Ignacio Limpenny, director Comercial de Toyota Argentina, junto a Mariano Fernández, presidente de Kansai, concesionario que inauguró el primer showroom 2.0 de la marca en el barrio de Caballito

“Los mitos que siempre hay alrededor de la compra de un auto usado están en saber qué kilometraje genuino tendrá o cómo lo habrán usado. Nosotros lo que queremos hacer es devolver la confianza que está en un auto cero kilómetro al auto usado. Pero además de eso, el programa busca también ofrecer la posibilidad de acceder a un primer Toyota, especialmente ahora que salimos de Etios (el modelo más accesible que ya no se fabrica desde septiembre de 2023), y a la vez vivir la experiencia de la marca en la posventa, que es algo que mucha gente no conoce y que es uno de los atributos de Toyota como marca”, dijo Ignacio Limpenny, director Comercial de Toyota Argentina.

Pero para que un auto de segunda mano pueda ser parte del programa, es necesario que cumpla con uno de dos requisitos: que tenga hasta 8 años de antigüedad o que no supere los 200.000 kilómetros de uso. De cumplir con esas pautas, el vehículo entra en un círculo de verificaciones técnicas que realizan expertos que están en los concesionarios, quienes tienen un listado de 150 puntos para revisar que incluyen aspectos mecánicos, eléctricos, de seguridad y estéticos, y llegan hasta el control de emisiones del vehículo, que permiten confirmar el correcto estado para recibir esa certificación.

Esos controles comienzan con una inspección fundamental, que es la del historial de servicios originales o reparaciones en concesionarios oficiales de Toyota, después se efectúa una prueba dinámica de la unidad haciéndolo circular por las calles en conducción normal. Una vez verificadas esas dos condiciones iniciales, se revisan las partes bajas, el motor, las luces, el interior, el vano motor y la carrocería y los sistemas eléctricos. En los autos híbridos, se controla el sistema de energía del auto. Si en esa revisación del estado de suspensiones o carrocería, se detecta un daño estructural causado por un accidente, ese vehículo quedará fuera de la certificación. Se podrá tomar en parte de pago y colocar a la venta nuevamente, pero fuera del programa específico de control de calidad.

El sitio de toyotausados concentra todas las unidades que están dentro del programa en los 43 concesionarios oficiales de la marca

“La compra de un vehículo es la segunda compra más importante de una persona después de una casa. Son montos de dinero muy importantes. La gente pone mucha parte o todo su capital para la compra de un vehículo, y por eso es fundamental dar confianza en el proceso de compra y en el estado del vehículo”, dijo el ejecutivo.

Cuando un auto tiene esta etiqueta de la marca, automáticamente extienden un año más la garantía que todavía estaba vigente, o en su defecto, si ya había expirado ese plazo original que da la fábrica, desde el momento de la certificación comienza a correr este nuevo plazo de 365 días o 20.000 kilómetros, lo que se cumpla primero. Además, durante ese año de garantía adicional, el cliente tendrá a su disposición la asistencia de Toyota las 24 horas durante un año calendario completo.

“Tenemos hecho el estudio, el promedio de uso de un auto en Argentina, entre uso urbano y suburbano es de aproximadamente 20.000 kilómetros, por eso tomamos esas dos variables para extender la garantía en los certificados de Toyota”, aclaró Limpenny.

Para concentrar todas las ventas de autos certificados, Toyota lanzó un sitio web específico en 2022, toyotausados.com, ya que el programa comenzó cuatro años antes con 14 concesionarios y desde entonces sumó a la totalidad de la red, que consta de 43 concesionarios oficiales.