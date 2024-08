Ante empresarios, Caputo dijo que no le preocupa el riesgo país y que dólar contado con liqui se equiparará con el oficial

Caputo recibió a una veintena de ejecutivos de compañías de seguros

El ministro de Economía Luis Caputo dijo ante empresarios que el Gobierno sostendrá el esquema cambiario porque buscará una convergencia del tipo de cambio contado con liquidación y el dólar oficial “desde arriba”, es decir, sin mediar una devaluación, en medio de las dudas crecientes en el mercado por el nivel de reservas en el Banco Central y los pagos de deuda en dólares de los próximos meses.

El jefe del Palacio de Hacienda mencionó, en un encuentro con ejecutivos de compañías de seguros, que no mira al riesgo país como un indicador decisivo para el estado de la economía y del plan de gobierno porque lo considera un índice “atrasado” y no anticipado sobre las expectativas de los inversores. Y reiteró que no el equipo económico no está preocupado por la persistencia del riesgo país ya que no buscará un roll over de la deuda en dólares, sino pagarla sin refinanciación.

Caputo tuvo una reunión este lunes por la mañana en el Salón Belgrano del quinto piso del ministerio con una veintena de representantes de compañías de seguros, y forma parte de la agenda de encuentros sectoriales, como ya fueron hace algunas semanas el rubro consumo masivo, supermercados, agroindustria y sociedades de bolsa.

Caputo dijo que no mira al riesgo país como un indicador decisivo para el estado de la economía y del plan de gobierno porque lo considera un índice “atrasado”

Según pudo reconstruir Infobae en base a ejecutivos que estuvieron presentes, Caputo reiteró una idea que había planteado hace algunos días el presidente Javier Milei: que el Gobierno buscará sostener el esquema económico para intentar que la brecha cambiaria colapse “desde arriba”, sin acelerar el crawling peg del dólar oficial y evitando un salto devaluatorio discrecional, incluso en un contexto de debilidad de reservas. Así, según la idea oficial, los dólares paralelos son los que se moverían hacia el dólar oficial, y no al revés, como paso previo a un levantamiento de los controles cambiarios.

El ministro de Economía repitió ese concepto que había comentado Milei el viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario y dijo que habrá “cada vez menos pesos” en la economía, que habrá ventas de dólares para el pago de impuestos y que la remonetización de la economía llegará con una demanda de pesos por aumento del crédito. “No dijo nada del cepo”, aseguró un ejecutivo del sector seguros presente.

Por otra parte, el jefe del equipo económico relativizó la persistencia del riesgo país en torno de los 1.500 puntos porque, aseguró, el Gobierno no buscará renovar la deuda en dólares que cae en enero y julio del 2025, sino que pagará con los dólares que pueda comprar con el superávit fiscal que tenga en ese momento. Así, descuenta que no habrá condiciones financieras para realizar un roll over con una tasa de interés conveniente. El índice que mide JP Morgan indica que la Argentina tuviera que pagar casi 20% de interés anual en dólares si quisiera tomar deuda en el mercado internacional.

Caputo considera que el riesgo país es, actualmente, un indicador “atrasado” de las expectativas del mercado, aunque otros analistas en el mercado suelen pensarlo, precisamente, como un índice anticipatorio sobre lo que sucederá en la economía. El propio Milei, meses atrás durante el momento de mayor impacto del plan económico sobre los números de la economía, reclamaba mirar los indicadores financieros como un adelanto de lo que los inversores esperaban para los meses siguientes.

El Gobierno buscará sostener el esquema económico para intentar que la brecha cambiaria colapse “desde arriba”, sin acelerar el crawling peg del dólar oficial y evitando un salto devaluatorio

“Orden fiscal y ortodoxia monetaria”, prometió el ministro ante los ejecutivos de seguros. Un tema que apareció en la conversación, en ese contexto, fue el de la inflación. El funcionario evitó hacer proyecciones puntuales, pero les aseguró que el ritmo de precios debería seguir en desaceleración, lo que daría paso a tasas de interés reales positivas para los títulos del Tesoro.

Ese punto fue planteado como crítico por las empresas porque tienen una participación muy considerable en las licitaciones de deuda de la Nación y, aseguran, sus balances sufrieron el impacto de la licuación financiera de los primeros meses de gestión. “No nos pidieron nada sobre financiamiento, pero si nos hubiesen pedido, con un poco más de tasas habríamos aceptado”, afirmó uno de los empresarios presentes este lunes en el ministerio.

La continuidad del plan económico en el contexto de debilidad de reservas fue abordado por distintos informes de mercado en los últimos días. Sobre el pago de deuda en dólares, Fundación Capital señaló que “más allá que este stock no resulta muy abultado en perspectiva histórica (en 2004 era el 90% del producto y en 2020 el 80%, por mencionar algunos ejemplos), los vencimientos de capital e intereses en moneda extranjera se perciben importantes en un marco de escasez de divisas y mercados internacionales virtualmente cerrados”.

“En efecto, las reservas netas se ubican actualmente en terreno negativo: -USD 5.200 millones, con dificultades de acumular divisas hacia delante. En este punto, debe recordarse que la existencia del dólar blend dificulta que se puedan acumular unos USD 1.400 millones mensuales (considerando las exportaciones de julio)”, señalaron.

Caputo y Bausili recibieron hace algunas semanas a ejecutivos de Alycs para explicar su plan económico

La consultora FMyA planteó escenarios de reservas con o sin reajustes en el esquema de política cambiaria del Gobierno. Sin cambios (con dólar blend y baja de impuesto PAIS sin compensación en el dólar oficial), “las reservas a fin de año caerían hasta USD 8000 millones negativas, preocupante aunque mejor de como finalizó el año pasado (en -USD 11.600 millones)”. Con eliminación del dólar 80-20, continuó FMyA, “las reservas netas quedarían estables en USD 3.000 millones negativas”, algo que también conseguiría el BCRA mediante una devaluación.

“Las alternativas son tres: o se termina el blend, o no suben tanto las importaciones (por mayor devaluación) o se consigue más financiamiento. Para 2025, es más exigente porque hay que pagar USD 17.000m de deuda. Si sólo se saca el blend, las reservas netas quedan en USD 13.000m negativas, una situación muy delicada”, concluyó.

Qué dijo Caputo del RIGI

Según informó el Ministerio de Economía, Caputo sostuvo que “hay mucho optimismo a nivel de inversiones en la economía en el exterior por los cambios en la macro, la Ley Bases y el impulso al RIGI, sumado a la atracción que genera el Presidente”. “Muchas de estas inversiones ya se están materializando”, agregó Caputo.

Durante el encuentro, el Ministro también indicó que “la economía ya se está recuperando” y anticipó que en los próximos meses “la inflación va a seguir bajando”. Además, Caputo ratificó que “el Gobierno no se va a mover del orden macro y de la ortodoxia monetaria”.

En la reunión también se dialogó sobre la rebaja del impuesto PAIS y su impacto en el sector: “El Gobierno vino para bajar impuestos y a bajar la inflación”, les dijo según informó Economía. Además, las empresas del sector manifestaron su interés en participar en los distintos proyectos de inversiones del RIGI.

Participaron del encuentro, por parte de las compañías, representantes de Grupo Federación Patronal, Zurich Argentina, Grupo St, La Caja, Experta Seguros, Grupo San Cristóbal, Grupo Galicia Sura, Grupo Sancor Seguros, Provincia ART, Provincia Seguros, Grupo Asegurador La Segunda, Nación Seguros, Bernardino Rivadavia, Swiss Medical, Grupo Mercantil Andina, Grupo Mapfre, IASPSER, La Holando Sudamericana, Triunfo y Norte.