Fallo negativo en EEUU por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, una causa en la que el país ya fue condenado a pagar USD 320 millones

La causa es una derivación de la nacionalización de la aerolínea de bandera, en 2008 (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Un tribunal del distrito de Columbia, en los Estados Unidos, le dio la razón a una empresa que acudió a la justicia norteamericana para convalidar e intentar cobrar una sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones –el Ciadi, del Banco Mundial– por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, por la cual el Estado argentino –y no la empresa– recibió un fallo en contra por USD 320 millones.

Se trata de una derivación de la nacionalización, en 2008, de la aerolínea de bandera, que en ese momento estaba en manos de empresas pertenecientes al grupo Marsans. La compañía española acudió al Ciadi y el decidió en 2019 que la Argentina debía pagar USD 320 millones por esa operación forzosa. Luego vendió los derechos de ligio a Burford Capital (el bufete inglés que lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF, en 2012) quien a su vez se los traspasó a Titan Consortium, dos años después. Titan es el estudio que buscó convalidar el fallo del tribunal arbitral en un tribunal de Columbia, distrito al que pertence la ciudad de Washington.

El Ciadi no tiene poder para forzar el cobro de las sentencias, por lo que si la vía del diálogo entre el Estado deudor y la compañía privada no prospera, se abre la ventana para un reclamo en tribunales.

Según información publicada por el analista Sebastián Maril, este lunes la corte de Columbia le dio la razón a Titan Consortium en un reclamo por la prescripción del reclamo, y le dará espacio para intentar cobrar los USD 320 millones. Argentina seguramente apelará la decisión de la corte estadounidense.

Si bien Titan podría pedir embargar activos locales es una medida que dificilmente prospere porque el país casi no tiene bienes embargables en el exterior. ¿Podrían confiscar los aviones de la empresa? El pedido podría existir, pero la opción concreta no parece viable y mucho menos en el corto plazo, además, coinciden algunos entendidos en la causa, la demanda no es contra la empresa, sino contra Argentina.

Noticia en desarrollo