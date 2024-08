Cuesta arriba: en medio del plan de emisión cero, el Gobierno afronta vencimientos de deuda de casi $20 billones en dos meses

Caputo ante el mercado buscó despejar dudas sobre la capacidad de pago de la deuda

El Gobierno afrontará una última torre de vencimientos de deuda en pesos en lo que resta del año, al menos con el cronograma actual del programa financiero: este mes vencerán unos 5 billones de pesos y en septiembre esa cuenta se elevará hasta más de 14 billones de pesos (2,2% del PBI), que corresponde a la emisión de las Lecap del Ministerio de Economía cuando comenzó la campaña de eliminación de los pasivos remunerados del Banco Central. El mercado cree que el Palacio de Hacienda podrá renovar esa deuda en manos de los bancos, en parte, por la vigencia del cepo cambiario, que obturan la salida de los pesos hacia el tipo de cambio.

Será este bimestre, así, el último escollo del calendario financiero de la deuda en pesos, una agenda que pasó por distintas instancias a lo largo del gobierno de Javier Milei, entre un canje de deuda para estirar los vencimientos en marzo, el comienzo de las Lefi que le sumaron al Tesoro el costo del interés que antes pagaba el Banco Central, la reaparición de las Lecap como referencia de tasa de interés para el mercado, y una última operación para los bancos que habían aceptado vender sus puts sobre los bonos del Tesoro. Los pasivos en moneda local y el peso que tienen los intereses que pagan los instrumentos de financiación del Ministerio de Economía es uno de los elementos que son observados de cerca por el Fondo Monetario Internacional para evaluar la sostenibilidad de la deuda argentina.

Este lunes la Secretaría de Finanzas realizará el llamado formal para la primera de las dos licitaciones de deuda en pesos que se espera para este mes, por lo que las condiciones de la próxima colocación de bonos y letras aún no se conoce. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), habrá 5 billones de pesos de vencimientos a lo largo de agosto. En septiembre escalará hasta casi 15 billones de pesos (practicamente en su totalidad hacia privados, sin participación de tenedores del sector público) y con mucha diferencia es el mes con mayor concentración de obligaciones de pago en moneda local para lo que resta del año. Según aseguró a Infobae el economista Pablo Repetto, de Aurum Valores, corresponde a vencimientos por la emisión de Lecap de mediados de junio y principios de julio que motorizó el Palacio de Hacienda para migrar los pasivos del Banco Central hacia deuda del Tesoro.

“Se ofrecieron premios importantes para los bancos porque salían con una tasa efectiva mensual garantizada que era casi 1 puntos porcentual más alta que la tasa de política monetaria y además la tasa de los pases pagaban impuesto a los Ingresos Brutos”, recordó Repetto, que consideró que “los bancos van a renovar seguramente porque no tienen muchas opciones”, de hacer otra cosa con los pesos por la vigencia de los controles cambiarios. Una variable a monitorear, remarca, es si esa renovación será igual en los Fondos Comunes de Inversión. “Por ahora no debería haber grandes complicaciones a la hora del roll over siempre y cuando no haya algún problema con la demanda de pesos”, coincidió ante este medio Pedro Siaba Serrate, de Portfolio Personal Inversiones.

Un informe del Grupo IEB estimó que “dado que los rendimientos de la curva CER y Lecap están muy por encima de las expectativas de inflación del mercado al Gobierno le convendría no poner tasa mínima y ofrecer bonos largos dejando que el mercado converja las tasas a algo más parecido a la break even abaratando el costo de financiamiento”, plantearon. “No vemos una baja de la tasa de referencia por parte del BCRA dado que las Lecaps cortas siguen en torno a 43% de tasa nominal anual. En este contexto en el que la brecha parece estar ubicada en una zona en la que el gobierno se siente cómodo, bajar la tasa sería contraproducente y podría tener efectos adversos por el lado de la inflación”, apuntaron.

Vencimientos de deuda pendientes en pesos y dólares en lo que resta de 2024 (Fuente: OPC)

En tanto, EcoGo aseguró que “la concentración de vencimientos de deuda en pesos que en lo que resta del año alcanza a 5 puntos del PIB, diez veces el superávit primario remanente incluido en los objetivos del gobierno (0,5% del PIB consistente con el target de 1,7% del PIB en el año)”, midieron. “El año que viene vencen 3 puntos del PIB adicionales. Medido en pesos, vencen $34 billones hasta fin de año con un superávit primario consistente con la meta del Gobierno para la segunda mitad del año de $7 billones. A esto hay que sumarle los vencimientos de dólares”, plantearon en un reporte reciente enviado a sus clientes.

En ese sentido, consideró que “la dependencia del cepo se sostiene intacta”, respecto al funcionamiento del programa financiero y de la deuda en moneda locla. “Parados a junio de 2024 la deuda en manos de los bancos asciende a 10,5 puntos del PIB, de la cual 2,7 puntos del PIB eran pasivos remunerados del BCRA, la mayor parte fueron transformados a LeFis del Tesoro el 22 de julio. El resto, 7,8 puntos del PIB, responden a Letras y Bonos del Tesoro. Finalmente hay 3,6 puntos del PIB corresponden a deuda en pesos por fuera del sistema financiero y 1,7 puntos del PIB fueron transformados en deuda en dólares (Bopreales)”, continuó.

“En efecto, a siete meses de iniciado el programa y a pesar de haber transformado el déficit primario heredado de 2,7% del PIB en un superávit de 1,2% del PIB, vía un ajuste del gasto público de 5,7 p.p. del PIB (a 14% del PIB) manteniendo el consenso social, la dependencia del cepo se sostiene intacta”, concluyó EcoGo.

En contactos con operadores del mercado hace dos semanas, el equipo económico buscó despejar dudas sobre la capacidad de pago del Poder Ejecutivo, que están más orientadas hacia los vencimientos en dólares que en pesos por la capacidad que tiene el cepo cambiario para amortiguar cualquier avanzada contra la moneda local. La fase actual del plan económico, con restricciones mayores para la emisión de pesos, requiere con mayor preponderancia de la solidez fiscal, porque con el resultado de las cuentas públicas el Gobierno deberá pagar los intereses de las Lefi que antes pagaba el BCRA por los pases, y para la compra de divisas para el pago de deuda en dólares.

¿La emisión de pesos también quedaría prohibida en caso de que el roll over de la deuda no fuese total y el Tesoro necesitara pagar la parte de sus instrumentos que no consiguiera renovar? Según analistas del mercado no sería necesario ya que el Ministerio de Economía tiene, en su cuenta corriente ante el Banco Central, un colchón de pesos cercano a los 17 billones de pesos, según estimaciones de la consultora 1816.