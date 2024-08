Alquileres: en qué casos hay que registrar los contratos ante AFIP aunque ya no sea obligatorio

IVA: si el locador es responsable inscripto, los alquileres destinados exclusivamente a casa-habitación del inquilino se encuentran exentas del impuesto al valor agregado cualquiera sea el monto del alquiler. Si el destino no es de vivienda, no está exento de IVA, por lo tanto incluye aquellos inmuebles que sean alquilados para fines comerciales o profesionales, con destino a consultorio, oficina u otro que no sea de casa habitación. Esta exención también requiere el registro del contrato.