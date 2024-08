Insólita tensión entre cámaras que nuclean a vendedores de autos y motos: cómo afectó a las ventas de julio

Las cifras de ventas de vehículos cero kilómetro del mes de julio fueron buenas para el mercado automotor argentino en general, mejorando ampliamente las referencias del mes anterior, pero sobre todo, mostrando una recuperación del sector en relación con el año anterior por primera vez en el año. En el caso de los autos, quedando sólo un 2,8% debajo de las cifras de julio y en el mercado de las motocicletas, superando los números interanuales por un 6,6 por ciento.

Sin embargo, no pasó desapercibido que se patentaron más autos y vehículos comerciales livianos que motos, algo que no es usual, y que sólo había ocurrido dos veces en el último año. Infobae consultó a distintos empresarios de la moto una vez conocidas las cifras, y la mayoría coincidió en señalar que cambió el cliente que compra motos por la crisis económica general. Esto afecta a las personas de menores ingresos, que son los clientes mayoritarios de las motos de 110 cm3, las cuales acaparan entre el 60 y el 70% de las operaciones mensuales, especialmente en el interior del país.

Sin embargo, en paralelo, hay una situación que pudo influir definitivamente para que se hayan patentado menos motovehículos que automóviles en general, y no tiene que ver con el mercado sino con el trámite de registración. Así lo hizo saber la Cámara Argentina de Concesionarios de Motos (Cadecom) que denunció que “los datos del patentamiento del mes de julio del corriente año no corresponden con la realidad”.

La cámara que nuclea a los puntos de venta de todo el país explicó que “los Registros de la Propiedad Automotor no reciben los tramites de inscripción inicial de Moto-vehículos 0km, aduciendo que no tienen insumos. En los últimos días del mes deberían haberse patentado un promedio de 2.300 motos por día y en realidad se recibieron 800″.

El motivo por el que no se registraron operaciones se conoció a mitad de la última semana del mes pasado, aunque desde el sector aseguraban que no impactaba en las ventas de julio, sino que, de continuar, afectaría las del mes de agosto. Sin embargo, la denuncia de Cadecom se debe a que ellos tienen contabilizados que sobre 110 puntos de venta de todo el país, hay unos 3.500 trámites sin procesar adentro de los registros, y otros 3.000 más que los registros no tomaron por el atraso de insumos mencionado.

“Existe un solo proveedor y un solo distribuidor, que tienen que abastecer los pedidos de todos los registros seccionales, el único proveedor es Casa de Moneda y el distribuidor la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). En este momento los insumos no aparecen y la situación afecta directamente contra toda la cadena de valor de las motos, pero fundamentalmente contra los concesionarios que deben gestionar con la incomodidad de dar explicaciones a sus clientes, sin tener la posibilidad de aportar la solución, con el agravante de no saber cuándo llegará esa solución y de parte de quien”, resaltó el comunicado.

“Claramente observamos la falta de acción de Acara quien debería dar respuestas a esta situación, entregando los insumos conforme lo establece la normativa. También de los registros que deberían recibir los tramites conforme lo dice la ley y no lo hacen”, expresaron.

La cámara de concesionarios de motos, además de denunciar la irregularidad de funcionamiento del sistema, instó a tomar medidas que permitan subsanar los inconvenientes que están registrándose a través de una serie de puntos concretos:

A Acara como Ente Cooperador del Ministerio de Justicia, para que nos informe que sucede con los insumos que debería entregar a los Registros de Motos y no lo está cumpliendo.

Que se evite cobrar los importes de mora por presentación tardía de los trámites de inscripciones iniciales, hasta que se normalice completamente el funcionamiento del sistema vigente.

Que se implemente una extensión de los permisos de circulación de 30 días o más , en el TRGS, tal como lo establece el digesto rector de la DNRPA, para los casos en que los trámites de inscripciones iniciales los efectúe el Comerciante Habitualista, a fin de que no dependa de los RRSS, quienes deberían generarla interviniendo la solicitud Tipo 12 (notificación interna DN 00013/2024), pero en la práctica no se aplica.

Solicitamos que DNRPA emita una resolución recordando a los Registros de propiedad Automotor y de Motos que los Concesionarios por ser Comerciantes Habitualistas conforme lo indica el Digesto no tienen limitación para presentar tramites de inscripción inicial de unidades 0km, ni tampoco deben pedir turno. Que se vuelva a incorporar la mesa de ingreso de comerciante habitualista en los Registros de Motos como existía antes de la pandemia.

Infobae consultó a Acara acerca de estas inquietudes y acusaciones de Cadecom, y la respuesta de la entidad fue que “hemos trabajado conjuntamente con Casa de Moneda para poder dar cumplimiento al faltante de placas y cédulas. Estas situaciones dejan en claro quiénes podemos encontrar soluciones pero también quienes dicen representar a los Concesionarios pero no tienen poder de acción para estar del lado del sector y sólo aprovechan estas situaciones para hacer un uso político y desmerecen así el papel que dicen tener”.

Consultadas las partes acerca de la falta de insumos para chapas patente y cédulas de identificación del automotor, Infobae pudo saber extraoficialmente que en el transcurso de los próximos días podría quedar resuelta la situación, lo que permitiría retomar los trámites con el flujo normal. De concretarse, las cifras de patentamientos de motos del mes de agosto deberían tener un número adicional debido a los retrasos denunciados de la última semana de julio.