Los tres factores que complicarán el plan de Caputo para acumular reservas en agosto

Si bien parecen contenidas, las cotizaciones del dólar financiero mostraron durante la semana una marcada volatilidad, la principal preocupación del mercado sigue siendo el ciclo negativo para el Banco Central. El dato de pérdida de reservas en julio, de USD 2.600 millones, pegó fuerte el jueves entre los inversores y borró la mejora del día anterior cuando los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, respecto de los dólares ya obtenidos para pagar vencimientos y la mejora en las reservas que esperan para este mes habían logrado mejorar el clima. El viernes todo fue peor, en el contexto de la dura jornada a nivel internacional.

En cualquier caso, la preocupación a casi un mes de la puesta en marcha de la nueva política monetaria y cambiaria sigue siendo el volumen de dólares en el Banco Central. Hace dos meses que el BCRA no logra comprar divisas en el MULC y, según destacan los analistas, eso ocurre desde que se combinaron tres factores que no desaparecerán en su totalidad a partir de este mes, para cuando el Central asegura que acumulará más de USD 1.200 millones.

Aún cuando la acumulación de reservas es un desafío para el Gobierno, empiezan a surgir voces en el mercado que ponen el acento también en la mejora del balance del Banco Central

El primero de los tres factores es la normalización del acceso de los importadores al mercado oficial. Esa normalización se acelerará en las próximas semanas con la entrada en vigencia a partir del jueves del acortamiento del cronograma y el pago en solo dos cuotas de las importaciones.

El segundo factor que alentó el cambio de humor en los mercados y coincidió con las mayores presiones cambiarias fue la agresiva baja de tasas de interés a mediados de mayo. Es el único punto que está encaminado a revertirse, tras la eliminación de los pasivos remunerados y la baja acelerada de la inflación que impulsa el Gobierno.

Desde Aurum Valores señalaron un tercer factor: la “exagerada” apreciación del tipo de cambio oficial. “Ninguno de los tres factores ha cambiado de manera muy relevante en el último tiempo por lo que salvo que haya algún cambio en materia de política cambiara vemos complicado que la dinámica pueda cambiar de forma que el efecto sea relevante para las reservas del BCRA”, afirmaron desde la consultora financiera y ALyC.

Sin embargo, sí destacaron un elemento que puede modificar ese escenario. “Puede haber mejoras en caso de que se aumente el endeudamiento en divisas vía organismos internacionales o una operación REPO”, puntualizó. Se trata de dos alternativas que fueron, precisamente, las anunciadas por Caputo y Bausili en un encuentro con representantes del mercado. En ese encuentro, los funcionarios también aseguraron que la balanza energética, que jugó en contra en los últimos meses por los pagos a la importación de energía, contribuirá a aportar más divisas que ayudarán a equilibrar el mercado cambiario. En el mercado también hay expectativa por los fondos que pueda aportar el blanqueo y, en mucha menor medida, primeros desembolsos de inversiones en el mercado del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones.

Aun cuando la acumulación de reservas es un desafío para el Gobierno, empiezan a surgir voces en el mercado que ponen el acento también en la mejora del balance del Banco Central. Es el caso del Grupo Invertir en Bolsa, que en su informe semanal destacó ese punto: “A nuestro juicio es un error focalizar el análisis sólo en el activo del BCRA y no tener una lectura de lo que viene ocurriendo con la situación patrimonial del BCRA”, se lee en el informe en que se agrega que si bien esa situación “es claramente mejor a la del inicio de la gestión del actual gobierno, aún no es la ideal para liberar el cepo. No obstante, existen argumentos tanto del lado del activo como del pasivo del BCRA para poder proyectar que su situación patrimonial seguirá mejorando y de esa forma minimizar la probabilidad de un salto discreto del tipo de cambio oficial, al momento de abrir el cepo”.