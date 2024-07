Los 3 factores que empujan a la baja del dólar libre y las cotizaciones financieras

El BCRA refuerza la estrategia de una "apreciación" real del peso contra el dólar (REUTERS//Kim Hong-Ji)

La ronda cambiaria de este martes mostraba nuevamente una evidente tendencia bajista para los dólares paralelos, en la cual están pesando factores recientes que determinan los negocios.

El dólar libre resta 35 pesos o 2,5%, a $1.380 para la venta, su precio más bajo en un mes. La divisa marginal reduce la ganancia de julio a 15 pesos o 1,1%, una tasa que se presume será inferior a la de la inflación.

La inclinación bajista del “blue” está atada al descenso que también se está dando en las cotizaciones financieras del “contado con liquidación”, ahora a $1.275, y el dólar MEP, a 1.277 pesos.

En poco más de dos semanas, los dólares alternativos al “cepo” se alejaron de sus máximos nominales: el “blue” cedió 120 pesos o 8% desde su récord de $1.500 del 12 de julio, mientras que el “liqui” descontó 152 pesos o 10,7% desde los 1.427 pesos. Con un dólar mayorista a $932,50, la brecha cambiaria con el dólar libre cede al 47,8%, la más corta desde el 24 de junio (46,4%), y a 36,7% respecto del “contado con liqui”.

¿Por qué bajan los dólares alternativos?

1) Intervención oficial. Las pronunciada baja tiene punto de inicio el 13 de julio, cuando en medio de una gigante reestructuración en la política monetaria, que significó el traspaso de la deuda remunerada del BCRA al Tesoro. En simultáneo a este proceso de saneamiento de su balance, la entidad monetaria empezó a intervenir más activamente en las operaciones con divisas en la Bolsa -básicamente con la venta de bonos contra pesos, y la recompra de estos títulos contra dólares-. La operatoria afecta a las reservas líquidas, justamente en un período en el que es más difícil para el Central comprar dólares en el mercado.

El BCRA está vendiendo divisas en la Bolsa y sobre abastece a la demanda privada, en desmedro de sus propias reservas internacionales

Los expertos de Rava Bursátil afirmaron que “el Gobierno anunció que no va a devaluar. Muchos dicen que cuando la brecha baje y tienda a cero se va a unificar el tipo de cambio, algo que ya pasó (entre marzo y mayo) y no se unificó. Que la brecha tienda a cero no quiere decir que se pueda levantar el cepo si no hay dólares. Las bajas de los tipos de cambio (paralelo) no se dan porque el mercado siente que las cosas se están haciendo bien para que el tipo de cambio baje. Baja porque del otro lado tenés al Gobierno diciendo que va a intervenir y salir a bajar esta brecha como sea. Entonces baja circunstancialmente”.

2) Sendero de tasas en pesos. Desactivados los Pases pasivos del BCRA como instrumento de absorción monetaria, esta masa de pesos quedó en manos del Tesoro, que tiene como principal instrumento para financiarse y esterilizar el excedente de liquidez en las Lecap (Letra Capitalizable en Pesos). Con una inflación mensual que estaría quebrando el piso del 4% mensual, la Secretaría de Finanzas colocó deuda en la licitación de la semana pasada en Lecap a 126 días a una tasa efectiva mensual del 4,21%y con vencimiento al 31 de marzo de 2025 a una tasa del 4,5% mensual. Dada la estabilidad del dólar y la firme señal política de que no habrá un salto discreto del tipo de cambio oficial en el corto plazo, el apetito por obtener rentabilidad real en pesos también ayuda a quitarle fuerza a la demanda de divisas.

El 12 de julio el dólar libre alcanzó un récord de $1.500 y el “contado con liquidación” se pagó a $1.427

3) Blanqueo de capitales. Los agentes del mercado observan en las últimas ruedas la incipiente llegada de dólares provenientes de un blanqueo de capitales que el Gobierno habilitó para recuperar liquidez financiera. Probablemente por este movimiento de divisas se esté dando un hecho inusual: que el dólar “contado con liquidación” -que es el tipo de cambio utilizado para enviar fondos a cuentas del exterior- esté más barato que el dólar MEP -el dólar bursátil que se usa para acreditar divisas en una cuenta en el sistema local-.

Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS, destacó que “las ventas del BCRA en el mercado de cambios continúan, con un rojo de casi USD 260 millones en las últimas tres ruedas. Puede parecer contraintuitivo el comportamiento del ‘contado con liquidación’ en este marco, con una caída incluso con el BCRA vendiendo en el MULC, algo que creemos está asociado al blanqueo de capitales dispuesto por el Gobierno, que podría traer algo de flujo vendedor en ese segmento”.

Un dólar “contado con liqui” por debajo del precio MEP puede ser una señal de ingreso de capitales del exterior por el blanqueo

“La regularización de activos para dinero en efectivo en Argentina y el exterior está habilitado hasta el 30 de septiembre: ¿podrá ser un driver para buscar un rebote en el mercado? Por otra parte, el consenso de mercado establece que podría ingresar capital, ¿será suficiente para impulsar el engrosamiento de reservas?”, plantearon los analistas de Rava Bursátil.

“La brecha entre el contado con liquidación y el MEP se encuentra negativa, y habilita la posibilidad para comenzar a dolarizar carteras y esquivar el riesgo local. Por su parte, el dólar MEP encontró su techo en $1.350, momento en el cual el Gobierno decidió salir a intervenir para mantener la brecha. Si el MEP sigue bajando, puede ser que en $1.250 veamos un piso””, añadieron desde Rava Bursátil.

“Más allá de venir aflojando algo más la ‘brecha’ -tras la reacción inicial a la nueva estrategia de ventas para esterilizar-, ésta aún se ubica cerca del 40%, un nivel que aún resulta elevado y refleja la expectativa que despierta entre los operadores la administración -y el rumbo- en esta etapa más desafiante para las reservas netas, con la gran expectativa que despierta recibir fondos frescos o grandes inversiones para poder recuperar mayor confianza en lo que hace a la dinámica de los dólares camino a un nuevo régimen cambiario”, consideró el economista Gustavo Ber.