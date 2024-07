La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 4,8% en junio y ascendió a 272,2% el último año

La inflación porteña fue del 4,8% en junio y ascendió a 272,2% el último año REUTERS/Agustin Marcarian

La inflación porteña fue del 4,8% el mes pasado, del 88,9% desde enero y del 272,7% el último año. Así lo informó el Instituto de Censos y Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, que detalló que el precio de los alimentos y bebidas subió 2,7% el mes pasado y 297,1% el último año.

De este modo, la inflación creció 0,4 puntos frente a mayo por el incremento de las tarifas, pero descendió en la escala interanual, un fenómeno que seguramente también registrará el Indec cuando difunda el dato nacional el próximo viernes. En cualquier caso, este es otro mes que refleja que la Argentina se mantiene en lo más alto del ranking de la inflación global.

Las cifras del flamante instituto reflejan que los rubros con más crecimiento fue servicios financiero, seguido por vivienda, a partir del incremento de las tarifas de los servicios públicos. El informe indicó que “durante el mes de junio el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA-base 2021 = 100)1 registró un incremento de 4,8%, acumulando en el primer semestre del año una suba de 88,9%”.

La suba de precios en CABA según cada rubro

“La trayectoria interanual –i.a. – de este indicador se ubicó en 272,7% (-8,2 puntos porcentuales -p.p.- por debajo del mes previo)”, indicó.

Durante junio la variación del IPCBA respondió sobre todo “a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Salud, que en conjunto explicaron el 70,3% del alza del Nivel General”.

En tanto, “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 7,3%, contribuyendo con 1,32 p.p. a la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente la actualización de las tarifas residenciales del servicio de electricidad”. Le siguieron en relevancia “las subas en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda”.

Por su parte, “Restaurantes y hoteles se elevó 6,4% e incidió 0,67 p.p., como resultado de las alzas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comida”. A su vez, el sensible rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas “promedió un incremento de 2,7%, con una incidencia de 0,54 p.p. en el Nivel General”. En particular, “los principales impulsos provinieron de Leche, productos lácteos y huevos (4,6%), Pan y cereales (3,2%) y Verduras, tubérculos y legumbres (3,1%)”.

La suba del subte influyó en el resultado de la inflación de mayo

En tanto, el Transporte registró una suba de 4,7% e incidió 0,49 p.p., “por la nueva actualización en el valor del viaje en subte y, en menor medida, los incrementos en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar”. En cambio, “las caídas en los valores de los pasajes aéreos contribuyeron a quitar presión sobre esta división”.

Por otro lado, el sector de la Salud promedió un alza de 4,3%, con una incidencia de 0,37 p.p., “debido a los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga”. El organismo porteño –clave para seguir la inflación durante la manipulación de los datos del Indec hasta 2015- detalló que “el resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el Nivel General”.

Subas mensuales y anuales de los precios en CABA

Al analizar los datos interanuales, “las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 59,4% de la variación interanual del Nivel General”.

La suba de las tarifas

En cuanto a la división entre bienes y servicios, los primeros registraron una suba de 2,7%, por debajo de los Servicios que aumentaron 6,4%. En este segundo grupo influyeron “principalmente los ajustes en las tarifas residenciales del servicio de electricidad”.

En menor medida, “se destacaron los aumentos en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida, junto con las actualizaciones en los valores del viaje en subte y de los alquileres”. De esta manera, “en el primer semestre del año los Bienes acumularon una suba de 72,5% y los Servicios de 102,8%”.

En términos interanuales, “ambas agrupaciones se desaceleraron hasta: 279,6% i.a. en el caso de los Bienes (-12,3 p.p. respecto del mes previo) y 267,8% i.a. en el caso de los Servicios (-5,3 p.p.)”.

Los incrementos de los combustibles, otro factor relevante en el índice de precios Foto NA: JUAN VARGASzzzz

“La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente lácteos, panificados y verduras). Le siguieron en importancia, las subas en los valores de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, de las prendas de vestir, de los medicamentos y de los automóviles”.

Por otro lado, “en junio la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 4,1% y en términos interanuales, se desaceleró hasta 265,7% i.a. (-13,2 p.p. respecto del mes previo)”.

“La agrupación Regulados aumentó 8,5%, destacándose los ajustes en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y en el valor del viaje en subte. Le siguieron en importancia, las alzas en las cuotas de los establecimientos educativos (de nivel inicial, primario y secundario) y de la medicina prepaga”. De este modo, “aceleró su ritmo de suba hasta 344,6% i.a. (+6,2 p.p.)”.

Finalmente, “los bienes y servicios Estacionales promediaron un incremento de 2,4%, como resultado de los aumentos en los precios del alojamiento en hoteles por motivos turísticos, de las prendas de vestir y de los paquetes vacacionales”. En cambio, “las caídas en los valores de los pasajes aéreos contribuyeron a aminorar la suba de esta agrupación”. En términos interanuales, se desaceleró hasta 204,6% i.a. (-1,5 p.p.).