Jornada financiera: el dólar libre subió casi 5% en el comienzo de julio y llegó a 1.430 pesos

El dólar "blue" le gana a la inflación por tercer mes seguido.

Los dólares alternativos al cepo oficial alcanzaron nuevos precios récord, mientras que las operaciones con los bonos soberanos profundizaron sus pérdidas este martes, al compás del reciente cimbronazo de los mercados por las dudas que trajeron los anuncios económicos del viernes pasado, faltos de precisiones sobre una eventual unificación cambiaria.

El dólar libre trepó 25 pesos o un 1,8%, a $1.430 para la venta, un nuevo récord nominal, después de tres ruedas consecutivas en alza. En lo que va de julio asciende un 4,8%. Con un dólar mayorista que subió 50 centavos a $914,50, la brecha cambiaria se asentó en el 56,4%, la más alta desde el 12 de diciembre-previo a la devaluación que catapultó al tipo de cambio oficial a los 800 pesos-.

En la Bolsa, las paridades del “contado con liquidación” y el dólar MEP finalizaron a $1.431,89 y $1.434,87 a través de bonos, con un alza en torno al 2 por ciento.

Esta suba de los dólares alternativos “no interfiere en lo que estamos haciendo”, afirmó en ronda de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni, para enfatizar que “el déficit y la emisión cero está garantizado. No habrá devaluación”.

Analistas del mercado no descartan una posible alza en la tasa de referencia del BCRA como para quitar incentivo en la compra de dólares, un refugio tradicional de los argentinos en momentos de incertidumbre financiera.

El Banco Central dejará de emitir dinero para financiar sus pasivos remunerados, como parte de la segunda etapa del plan de estabilización que pretende el Gobierno ultraliberal de Javier Milei.

“El mercado no reaccionó bien a los anuncios de Caputo y Bausili en cuanto al inicio de la fase dos del programa económico”, sostuvo en un reporte el agente de liquidación y compensación Cohen. Estas “características principales son el pase de los pasivos remunerados del BCRA al Tesoro -es decir que los bancos ahora pasarán a tener riesgo del Tesoro en lugar de BCRA-, la confirmación de que no habrá modificaciones en el esquema cambiario -léase se mantiene el crawling (devaluación controlada) del 2% mensual, el dólar blend para liquidar exportaciones y no hay fecha para la apertura del cepo-”, remarcó.

La rueda mayorista transcurrió este martes con discreto volumen de operaciones, que alcanzaron los USD 261,5 millones en el segmento de contado. El Banco Central finalizó su intervención cambiaria con un marginal saldo comprador de solo 2 millones de dólares.

La entidad monetaria anota en el inicio de julio compras totales de USD 50 millones en el mercado. En tanto, las reservas internacionales registraron un incremento en el día de USD 31 millones, a 29.645 millones de dólares.

Los títulos de la deuda pública cedieron 0,5% en su promedio en pesos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), en base a ventas generalizadas de carteras, para alargar la racha adversa tras acumular una baja del 1,6% en las anteriores tres sesiones.

Los Bonares -en dólares con ley argentina- perdieron un contundente 2,2% en promedio. En Nueva York los títulos Globales -en dólares con ley extranjera- restaron 0,9% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brechas de tasas de los bonos del Tesoro de EEUU con similares emisiones emergentes, avanzaba 28 unidades, a 1.536 puntos básicos, un máximo desde el 11 de junio, previo a la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal.

Funcionarios del Gobierno se reunieron el lunes con bancos para acordar la forma en que se realizará el traspaso de pasivos del BCRA al Tesoro con la nueva Letra de regulación monetaria, cuya definición se aguarda para antes del cierre de la semana, dijo a Reuters un portavoz oficial.

“Los mercados nos han dado un llamado de atención en las últimas dos semanas”, afirmó el economista y legislador oficialista José Luis Espert.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 2,6% a 1.636.391 puntos, luego de perder casi un 2,5% en las dos ruedas previas. En Wall Street, las cotizaciones en dólares de los ADR y acciones de compañías argentinas mostraron una tendencia alcista encabezada por Banco Macro (+3,6%), Vista Energy (+3,4%) e YPF (+3,3%).

La recaudación de impuestos subió un 221,2% interanual en junio al totalizar 11,3 billones de pesos (unos USD 12.387 millones al tipo de cambio oficial), lo que representó una fuerte caída en términos nominales y reales frente a los $13,4 billones recolectados en mayo.

“Con un dato de recaudación tributaria que no conformó, junto a la reacción que desataron los últimos anuncios económicos, es que los activos domésticos continúan condicionados dado que los inversores prefieren en el actual contexto una postura más defensiva a la espera de mayor claridad respecto a la ‘hoja de ruta’ económica frente a los desafíos del segundo semestre”, afirmó el economista Gustavo Ber.