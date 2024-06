AFIP volvió a prorrogar la presentación de deducciones de Ganancias: hasta cuándo habrá tiempo

Habló uno de los soldados bautizados con cal viva en Córdoba: “No paraba de escupir, fue un momento de desesperación”

La víctima, cuya identidad no trascendió, reveló detalles del bautisimo en el que él y otros 34 paracaidistas sufrieron quemaduras de esófago y pulmones. “Cuando me entró, me quemó toda la boca, la nariz y los ojos”, aseguró