La desocupación entre los menores de 30 años duplica al desempleo general, en especial entre las mujeres

Este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer el nuevo dato de desempleo, correspondiente al primer trimestre de este año. El informe reveló que el índice de desocupación avanzó al 7,7% en ese período, lo que significó un empeoramiento de la situación en relación a los primeros tres meses del año pasado, cuando el índice fue de 6,9%. Ahora bien, cuando se analizan los resultados por rango etario, se encuentra una situación muy desigual dentro del país.

De acuerdo con el estudio oficial, entre los menores de 30 años el desempleo es mucho mayor, al punto que llega a duplicar el índice promedio general. El peor resultado se dio entre las mujeres de 14 a 29 años, que registraron una tasa de desocupación del 17,3% en el primer trimestre de este año, más del doble del valor general. Por su parte, los varones menores de 30 años registraron un nivel de desempleo del 14,1%, también muy superior al promedio total.

A partir de esa edad la situación cambia bastante. Las mujeres de 30 años en adelante presentan un índice de desempleo del 5,8% y los hombres de ese rango etario llegan al 4,8% de desempleo. Un punto en común entre todos los casos analizados, es que todos incrementaron su tasa de desocupación en los últimos doce meses.

Es importante aclarar que la “desocupación” no refleja la cantidad de personas que no tienen trabajo, sino que se refiere al número de personas que están buscando activamente un empleo y no pueden encontrarlo. Por lo tanto, los índices no incluyen a aquellos argentinos que están inactivos en el mercado laboral.

Cuántos tienen empleo

También en la tasa de empleo se encuentra una clara diferencia entre la población joven y la de más de 30 años. De acuerdo a las estadísticas publicadas por el Indec, el índice de ocupación de las mujeres de entre 14 y 29 años es de apenas 34%, frente a un promedio general del 44,3%. Por encima de esa edad, el índice de ocupación sube a 68,1% en el caso de las mujeres. Cabe recordar, que la tasa de empleo se calcula como porcentaje entre la población ocupada y la población total de referencia.

En tanto, los hombres de menos de 30 años alcanzan una tasa de empleo de 45,2%. Si bien se trata de un valor por encima del promedio, es sustancialmente más bajo que el que registran los varones de entre 30 y 64 años (86,1%).

El perfil de los trabajadores jóvenes

La mayoría de los jóvenes que buscan dar sus primeros pasos en el mundo laboral ya finalizó sus estudios, estudia Administración de Empresas, tiene entre 18 y 21 años y solicita una remuneración por encima del salario mínimo, precisa un informe del portal Bumeran.

En cuanto al rango etario de los postulantes, el 40,31% de quienes buscan su primera experiencia laboral tiene entre 18 y 21 años; el 30,40% se encuentra entre los 22 y 25 años; el 17,27% está en la franja etaria de 26 a 29 años; y el 12,02% tiene 30 años o más.

Claro está, que para los jóvenes no es una misión fácil conseguir su primer encuentro, como lo demuestran las estadísticas de desocupación. Según Diego Pasjalidis, head de Academy (unidad de higher education de Ticmas), 8 de cada 10 los jóvenes tienen problemas para conseguir su primer empleo mientras que la mitad de las empresas que buscan talento joven no pueden encontrarlo fácilmente. “Mas allá de la obvia falta de experiencia, en lo que varias organizaciones parecen coincidir es que muchos jóvenes carecen de las habilidades blandas necesarias para superar los desafíos diarios de la dinámica actual de los negocios”, explicó el experto.