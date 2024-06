Fausto Spotorno, asesor económico presidencial: “El programa de Caputo es de transición, después viene uno más mileísta”

Fausto Spotorno, economista de la consultora Orlando J. Ferreres

El economista y miembro del grupo de asesores del presidente Javier Milei, Fausto Spotorno, aseguró que el programa económico que lleva adelante el ministro de Economía Luis Caputo es “de transición” para ordenar las cuentas públicas y que el año próximo se necesitará otro “de largo plazo”. Además, anticipó que este año será muy difícil que el Gobierno pueda levantar el cepo cambiario y opinó sobre la convivencia que podrían comenzar en breve el jefe del Palacio de Hacienda y Federico Sturzenegger, señalado para sumarse al gabinete en un corto plazo.

“Veo bien la foto de la economía. Esto es un programa económico claramente de transición incluyendo una parte de la ley Bases. Me parece que aquel que piensa que esto es un éxito y cambia la Argentina de punta a punta, diría que no, le falta. Habilita cosas como el RIGI, que pueden ser herramientas que pueden andar pero hay que ver cómo se ejecutan”, dijo el economista de la consultora Orlando J. Ferreres.

“La clave de todo el programa es el ordenamiento del déficit fiscal. La idea de tener un ajuste fiscal es parte de cualquier plan económico hoy en la Argentina, es nuestro talón de Aquiles, todas nuestras crisis fueron fiscales de alguna manera. Si el Gobierno logra sostener el superávit fiscal, el programa va a tener éxito en esta primera parte, en ordenar las cuentas”, mencionó en diálogo con Radio con Vos.

“El programa está bien planteado. Lo entiendo de transición. Para cambiar la Argentina definitivamente lleva muchos años, posiblemente un par de presidentes. Pero es un programa de transición que hasta ahora es un programa para ordenar la economía después de cómo terminó el año pasado, con inflación elevado, sin capacidad de crecimiento. No es escepticismo, pero le faltan partes. Es bueno el programa pero no soluciona todos los problemas”, alertó Spotorno.

“La inflación es el número uno y es la razón por la que ganó Milei. El programa ataca ese tema definitivamente. Pero cuando empezás a ver la economía, tener todavía distorsión de precios relativos que yo creo que lo van a ir resolviendo y uno más profundo que es la falta de crecimiento económico, hace diez años que estamos sin crecimiento”, amplió.

Caputo, fase 1

“Este programa si bien apunta a esos problemas, hoy estás en la fase 1 del programa de transición que es arreglar e déficit fiscal, la inflación, no sabemos cuándo salimos del cepo y sin salir no tenés crecimiento económico. No es que saliendo del cepo lo vas a tener, pero con cepo no los vas a tener. Le faltan muchas fases a este programa. El programa de Caputo es de transición para ordenar lo fiscal, la inflación y lo monetario y habrá que pensar desde el año que viene un programa más de largo plazo”, consideró el miembro del grupo de economistas que asesoran al presidente de la Nación en distintas temáticas. Ese círculo está encabezado por Demian Reidel, ex vicepresidente del Banco Central, cercano a Sturzenegger y quien integra la reducida comitiva presidencial en el G7.

El economista Fausto Spotorno aseguró que se viene una fase "más delicada" del plan económico

Consultado sobre si ese nuevo programa debería estar por Caputo, Spotorno respondió: “No lo sé, pero es cierto que Milei tiene otro economista de fuste pensando en desregulación y cosas de largo plazo que es Sturzenegger. No sabemos cómo funcionará eso en el futuro. Hay que entenderlo a Caputo en este momento. Si hace seis me decías cómo se resuelve la inflación, sabía que iba a ser una batalla campal fortísima para cualquier ministro, hoy todo parece estar andando mejor, y uno podría decir que Caputo recorrió una gran parte del camino”, dijo.

Pero matizó: “La inflación no se combate actuando parcialmente o con un Ministerio de Economía que le dedique un poquito de tiempo. Siempre que hemos tenido programas antiinflacionarios efectivos fue cuando toda la política económica estaba dirigida a eso. Por un lado Caputo sigue con el tema de la inflación, porque el 4,2% sigue siendo una inflación mensual alta, no podemos decir ‘ya gané’ hay que seguir dándole caña. No le podes sacar herramental a Caputo que está en el frente de batalla. Pero en algún momento en el futuro si logramos pasar a una relación relativamente baja, por abajo de 10% anual, es decir la inflación del mundo, ahí te tenés que enfocar en temas más complejos, regulatorios, competitividad, que es lo que hacen todos los ministros de economía del mundo”, apuntó el economista de OJF.

“Es cierto que no es recomendable estos mestizajes económicos. La razón como economista se ve fácilmente, hay dos tipos de política, la monetaria y fiscal, que muchos metan mano sobre eso es un problema. Uno solo tiene que estar manejando la batuta. El presidente es economista entonces no sé al fin y al cabo si tenés un ministro de economía en la presidencia con distintas subsecretarías. El presidente tiene ideas bien marcadas”, continuó Spotorno. “Mi sensación es que Caputo vino con un plan económico inicial para salir de todos los problemas de corto plazo entre comillas, fiscal, monetario, balance del BCRA y que después viene un programa más mileísta, ese programa más puro me parece que requiere más del Congreso que lo que el gobierno puede ejecutar”, aseguró.

“Caputo no difiere mucho de las ideas de Milei, de hecho hay buena relación de Caputo y Sturzenegger, el tema no pasa por las ideas sino por la ejecución, las ideas son de Milei, después entre los intérpretes tenés a Reidel, a Sturzenegger. El consejo (asesor) es más para explicar ideas, qué estamos viendo”, definió.

Fase “delicada”

Sobre el estado actual del programa económico, consultado sobre si ve “brumoso” los próximos pasos que vienen, replicó: “No es que sea brumoso pero entrás en una etapa del programa que es mucho más madura, delicada. Ahora empezás a ver los problemas de la sábana corta. La actividad económica en nuestra medición muestra dos meses de recuperación. En mayo vuelve a recuperarse. Y si bien la liquidación del agro no es mala, -posiblemente en junio empiece a ser mejor que el promedio histórico- el BCRA no puede acumular reservas porque el Gobierno está liberando dólares para las importaciones, por eso se ve una recuperación económica. Ese es un ejemplo de la sábana corta”, advirtió.

“El análisis de todas las recesiones de los últimos 30 años, sacando la violenta del 2001 pero incluyendo la del Covid todas tienen forma de ‘sonrisa’, una U estirada. En promedio, todas las recesiones, todo el ciclo dura 18 meses, desde que empieza hasta que vuelve a recuperar todo lo que perdió y más o menos entre el mes 7 y 9 se empieza a recuperar. Todas las recesiones son parecidas. Esta no es muy diferente al resto”, consideró. Y por último anticipó, sobre la salida del cepo: “Yo creo que no salen este año. Si es antes de fin de año son dos días antes. El cepo tiene una cosa que es el impuesto PAIS que es más difícil sacarlo, cae legalmente a fin de año. No significa que se levanten restricciones a poco”, cerró.