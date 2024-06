El precio de los autos 0Km: sólo queda un modelo que cuesta menos de 15.000 dólares

Representación visual del mercado automotriz: un auto en miniatura sobre una calculadora y monedas, simbolizando la evaluación económica en la compra y venta de vehículos, un sector dinámico y en constante cambio. La imagen refleja cómo los precios influencian la industria y las decisiones de los consumidores (Imagen ilustrativa Infobae)

Las listas de precios de junio volvieron a mostrar ajustes de precios en algunos modelos y valores congelados en otros. Hay dos realidades paralelas y bien distintas. Mientras los modelos de acceso son los que menos margen de ganancia dejan a los fabricantes porque tienen su precio muy cerca de los límites de utilidades de las marcas, los de gama media y alta son los que tienen mejor rentabilidad y por lo tanto pueden aguantar más tiempo sin aumentos porque hay algo más de resto.

Así es como, a pesar del esfuerzo de las terminales y concesionarios por seguir ofreciendo algunos descuentos y bonificaciones, o financiación a tasa 0%, la mayoría de los autos más baratos de cada marca tuvieron entre un 3 y un 5% de aumento en junio, ya que “ningún modelo debe dar pérdidas a una fábrica. Se puede hacer un esfuerzo por un tiempo para no ganar dinero para poner un modelo en la cima del mercado, o pero perder no es una opción”, explicaron desde el sector. La lista con el modelo más económico de cada uno de los ocho fabricantes –Ford no entra porque no vende autos sino sólo pick-up, SUV y utilitarios– ha cambiado levemente iniciando el sexto mes de 2024.

Mirando las listas oficiales, nos seguimos encontrando con que el auto con mejor precio entre todos los modelos y categorías sigue siendo el Toyota Etios, pero como es un auto que ya no se fabrica desde el 1 de septiembre de 2024, se trata de un precio para el remanente de unidades que pueda quedar en el mercado sin vender, hay que ponerle precio. Es sólo una formalidad, porque en mayo se vendieron sólo 89 unidades. Como referencia, el modelo de 5 puertas y equipamiento básico tiene un precio de $16.720.000, pero encontrar uno es una misión casi imposible.

Aunque con volúmenes de disponibilidad todavía muy bajos, el Citroën C3 es el auto más accesible del mercado argentino en junio

1 - Citroën C3: $19,2 millones

Al entrar de lleno en los modelos que sí tienen volumen de ventas, sin embargo, Toyota dejó de ofrecer la mejor alternativa como había ocurrido en los meses anteriores. Quién se adelantó fue Stellantis, que dejó el Citroën C3 PureTech Live con caja manual, en el mismo precio que tenía en mayo, es decir en $19.227.600, lo que, convertido a dólar MEP, equivale a USD 14.994. Eso le permitió pasar a ofrecer el auto más accesible del mercado.

Sin embargo, hay que ver si la estrategia de Citroën es vender muchos C3 aprovechando su precio o sólo es posicionarlo como el más barato, porque en mayo vendieron sólo 409 unidades y en los cinco meses del año llevan 1.922 autos vendidos, lo que muestra que el promedio es de menos de 400 unidades por mes.

El heredero del Etios no se mantuvo en la cima del ranking de modelos accesibles. El Toyota Yaris está segundo, pero con un volumen de ventas muy superior al del Citroën C3

2 - Toyota Yaris: $19,3 millones

A diferencia de Stellantis, la decisión de Toyota fue aplicar un incremento de un 5% en la gama baja de su portafolio, lo que llevó el precio del heredero del Etios, el Toyota Yaris, a quedar como la segunda opción cuando se toma el precio como variable de comparación. La versión XS, con carrocería hatchback y caja de cambios manual cuesta ahora $19.326.000 o USD 15.071.

Pero, a diferencia de su rival de origen francés, el Yaris vendió en mayo 2.311 autos y lleva un acumulado del año de 8.387 unidades, siendo el quinto modelo más vendido de 2024 hasta el momento.

El Chevrolet Joy ya no se fabrica y el stock remanente bajó su precio en el mes de junio

3 - Chevrolet Joy: $20,1 millones

Si bien se trata de otro auto que ya no se fabrica, el caso del Chevrolet Joy es diferente al del Etios, porque hay más unidades disponibles y se espera que la red de concesionarios pueda seguir ofreciéndolo un tiempo más. Aunque siempre existe la resistencia a comprar un modelo que ya no se produce porque su valor de reventa es menor, es una oportunidad que algunos deciden tomar por el precio.

Efectivamente, el Chevrolet Joy bajó su precio unos pocos pesos entre mayo y junio, pasando de ofrecer la versión N 1.4 de caja manual en $20.271.900 el mes pasado a $20.158.900 en la nueva lista de precios. La equivalencia a dólares hace que su precio en la moneda norteamericana sea de 15.720 dólares MEP. El volumen de ventas, de todos modos es bajo, apenas 1.482 autos en lo que va del año, que incluyen también la versión Onix de nueva generación, lo que demuestra que sólo se trata de terminar el stock para que el Joy desaparezca de las listas de precios.

El Fiat Cronos fue el líder del mercado durante cuatro años. Desde abril viene perdiendo mercado con el Toyota Yaris y el Peugeot 208, pero mantiene una versión apenas sobre los 20 millones de pesos

4 - Fiat Cronos: $20,8 millones

El auto más vendido de los últimos cuatro años y el que sigue liderando las ventas de 2024 a pesar de estar desacelerándose fuertemente en los últimos dos meses, sigue siendo el Fiat Cronos. En el orden establecido por los precios, aparece en cuarto lugar, aunque en virtud de la menor disponibilidad de unidades del Citroën C3 y el Chevrolet Joy, bien podría considerarse el segundo de un mercado algo más real. El auto fabricado en Ferreyra, Córdoba, tiene una versión de acceso apenas por arriba de los 20 millones de pesos. El Cronos Like 1.3 GSE se publica en $20.886.000, que equivalen a USD 16.287 de la cotización MEP.

La disponibilidad de unidades es claramente su gran fuerte y contrapeso para complementar el precio, ya que en mayo se vendieron 1.961 autos y en la suma de los primeros cinco meses del año, totaliza 13.816, lo que equivale al 9,6% del mercado automotor de unidades cero kilómetro.

El peugeot 208 se ha subido a la cima en los últimos dos meses de 2024. Superó al Fiat Cronos y es el auto más vendido con una versión en un precio muy competitivo

5 - Peugeot 208: $21,5 millones

Peugeot hace varios meses que viene ofreciendo un modelo de su popular 208 a precios muy competitivos. La respuesta del mercado lo confirma, porque en abril ya había sido el auto más vendido de todos los segmentos, y en mayo confirmó la posición al ser el auto del segmento de mayor volumen de ventas también. Así es como, luego de un ajuste del 4% para junio, la versión 208 New Like 1.2 con caja manual se ofrece en $21.454.700, que representan 16.731 dólares.

El Peugeot 208 vendió 2.455 autos en mayo y ya acumula en lo que va del año 12.383 unidades, lo que lo muestra como el verdadero rival a vencer por Toyota y su apuesta con el Yaris. Ambos modelos todavía están por debajo de las cifras del Fiat Cronos, que sin embargo van en descenso mes a mes, aunque se proyecta que lo superarán en las próximas mediciones salvo que la política de Fiat varíe en relación a su único producto nacional.

El Renault Logan comparte clientes con su "hermano" Sandero, uno con tres volúmenes y el otro en versión hatchback

6 - Renault Logan: $22,7 millones

Renault sigue siendo uno de los que se beneficia con el stock de unidades por fabricar sus modelos de acceso en la planta Santa Isabel, en Córdoba. La decisión de la filial argentina de la marca fue no modificar los precios entre mayo y junio, por lo que el Renault Logan en su versión Life 1.6 con caja manual de velocidades, sigue ofreciéndose en $22.704.283, que representan 17.705 dólares.

En cuanto al éxito del modelo, aunque tenga la misma plataforma, es superado por el Sandero, que tiene un precio apenas un 2% más y se lleva un 2,5% del mercado. Curiosamente, en mayo se vendieron 408 unidades del Logan y 407 del Sandero, mientras que en el total del año este último tienen 2.262 contra 2.123 del primero. Con ambos modelos, Renault tiene el 3,1% del mercado automotor de 2024.

El Volkswagen Polo Track MSI es uno de los que aumentó su precio y lo retrasó en el ranking marca por marca

7 - Volkswagen Polo: $23,5 millones

Volkswagen también ha ajustado levemente sus precios en junio aplicando a su auto más accesible un 3% de incremento. Así, el Volkswagen Polo Track MSI tiene ahora un precio de $23.521.000, que pasados a dólar MEP son unos USD 18.342.

El modelo de VW, sin embargo, es de los que más se venden en el mercado, incluso a pesar de tener un precio casi un 20% más alto que el de los modelos más accesibles. En mayo, el Polo comercializó 967 unidades, mientras que en el total año llega a 3.934 autos, con una suba interanual del 12,1% frente a los mismos primeros meses de 2023.

El Nissan Versa nueva generación es uno de los modelos mejor equipados de los que llegan al mercado como autos de acceso

8 - Nissan Versa: $24,7 millones

Nissan, por último, sigue trayendo a cuentagotas el muy buen producto de acceso que tiene para ofrecer, ya que como ha declarado su propio presidente, Ricardo Flammini, van a tener una actitud de crecimiento responsable y no importarán más unidades de las que el mercado valide con sus números de ventas. Así, el Versa en versión Sense con caja manual, que proviene de México, tiene su precio en $24.744.400, el mismo precio que el mes anterior, equivalentes a 19.296 dólares de la cotización MEP.

El volumen de ventas de este modelo, efectivamente es el menor entre todos los modelos de acceso de las terminales argentinas, con 86 unidades en mayo y un acumulado de 698 en todo 2024, aunque esa es una variable de ajuste que podría cambiar de acuerdo a la estrategia de la marca, posiblemente una vez que comiencen a disponer de los dólares para pagar importaciones, lo que sucederá a partir de los próximos días, durante el mes de junio, ya que los plazos establecidos por el Ministerio de Economía son de 180 días.