El dólar frenó su escalada pero el ruido político impactó en el mercado con bajas en acciones y bonos

En una jornada en la que vuelven a retroceder los bonos de la deuda y, en menor medida, también las acciones, el dólar frenó su escalada de más de tres ruedas consecutivas. Sin embargo, la señal desde el Congreso que dio media sanción ayer en Diputados a una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, en el contexto de una crisis de gabinete que enfrenta el Gobierno, a la par de sus dificultades para avanzar en la Ley Bases hicieron fuerte mella en el humor de los inversores que respondieron con nuevas bajas para los activos argentinos.

Ese movimiento, destacan los analistas, se enmarca en una tendencia negativa para los mercados emergentes y particularmente para la región, desde que se conoció el resultado de las elecciones en México que no fue bien recibido por los inversores globales, lo que generó un efecto contagio que en el caso local magnifica la tendencia. Es que el desgaste de las expectativas del mercado respecto de los resultados de la gestión económica del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, empieza a hacerse sentir tras cinco meses sin lograr la aprobación legislativa de alguna reforma.

A pesar de que se le reconoce haber logrado estabilizar, parece ahora le resulta mucho más complejo avanzar en un plan económico de fondo para salir del cepo, lo que deteriora el ánimo de los operadores. “La primera parte de emergencia o estabilización se superó y ahora se debe entrar en una fase en la que se advierten otras dificultades, particularmente las políticas”, opinó por caso el economista Enrique Szewach quien supo secundar a Carlos Melconian como eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich en la campaña electoral. Entre las dificultades políticas a las que hizo alusión se cuenta para aprobación ayer en Diputados de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que implicaría un alto costo fiscal.

En ese marco, la rueda se inició con una tendencia cambiante, en la que los bonos en dólares profundizaron su baja respecto del cierre de ayer lo que llevó al riesgo país a superar los 1.500 puntos básicos. Específicamente, el indicador elaborado por el JP Morgan se ubicó en los 1.528 puntos, con una suba de 2,2% mientras que los bonos soberanos que cotizan en el exterior marcaron bajas generalizadas. Los más afectados, como el GD 2046 o el GD 2038 llegaron a anotar caídas de de 5,1% y 2,5% respectivamente aunque con el correr de las horas recortaron esas pérdidas y en promedio los títulos soberanos cerraron 1% abajo. También las acciones cerraron en su mayoría en rojo, con un caída de 4,5% para el Merval medido en pesos y 8,8% en dólares

“Pasaron 6 meses de gobierno y el nuevo gobierno no pudo sacar ninguna ley. Ver a dos tercios del Congreso festejar una ley que destruye lo fiscal no ayuda, justamente a contramano de lo que busca Milei. Más que a motivos económicos este sell off se debe a motivos políticos”, opinó Mariano Marcó del Pont de Silvercloud Advisors. Sin embargo, no sólo los cambios a la movilidad jubilatoria y el dilatado tratamiento de la Ley Bases en el Senado afectan el clima financiero local. También el inminente pago que se debería realizar al Banco Popular de China por el tramo utilizado del swap, cuya primera cuota debería afrontarse en las próximas semanas, por USD 2.900 millones, y que afectaría las reservas del Banco Central genera inquietud en los inversores.

A pesar de eso, el billete cerró estable respecto de ayer, con una leve baja y un mayor volumen operado en el mercado oficial, lo que también alimentó al segmento financiero donde el contador con liquidación (CCL) cerró en $1308, el dólar Bolsa en $1.280 mientras que el dólar libre bajó $10, a $1255. En el mercado oficial, en tanto, se operaron USD 266 millones, lo que indica un ingreso de divisas algo mayor que en las jornadas previas pero lejos aún de las expectativas de liquidación masiva.